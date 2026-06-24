Mondiali 2026: finisce il 2° turno per tutte le 48 Nazionali. I verdetti e cosa succede ora

Il quadro della seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026 è finalmente completo. Con le ultime sfide giocate nella notte, tutte le Nazionali del torneo hanno disputato la loro seconda partita, delineando in modo netto la griglia delle squadre già qualificate ai sedicesimi di finale e di quelle che, purtroppo, devono già dire addio ai giochi. Nelle ultime sfide spicca il successo pesante della Colombia e la zampata della Croazia che riapre i giochi, mentre Panama saluta la competizione. Ecco il resoconto completo dei match, le classifiche aggiornate e il riepilogo generale dei verdetti.

Girone K: Muñoz lancia la Colombia ai sedicesimi

Colombia – RD Congo 1-0 (Guadalajara Stadium)

Nonostante una netta e costante superiorità sul piano del gioco, la Colombia fatica enormemente a scardinare il muro africano, complici anche i miracoli e i decisivi interventi difensivi dell’ottimo portiere congolese Mpasi. Il fortino della RD Congo crolla però al 76′, quando Muñoz trova la zampata dell’1-0. Per il difensore si tratta della seconda rete in questo Mondiale. Un gol pesantissimo che proietta la Colombia in testa al girone e garantisce il pass matematico per la fase successiva.

Classifica Girone K

Colombia – 6 punti (Qualificata)

Portogallo – 4 punti

RD Congo – 1 punto

Uzbekistan – 0 punti

Girone L: Budimir rianima la Croazia, Panama eliminata

Panama – Croazia 0-1 (Toronto Stadium)

Una sfida bloccata e tesa, decisa dalle mosse della panchina. Al 54′ ci pensa Budimir, appena entrato in campo, a sbloccare il risultato per la Croazia, regalando una boccata d’ossigeno fondamentale ai suoi. Panama gioca a viso aperto e non demerita affatto, ma non riesce a pungere e resta ferma a quota zero in classifica, risultato che ne decreta l’estromissione dal Mondiale con un turno d’anticipo. La Croazia conquista invece 3 punti d’oro e si rimette pienamente in corsa.

Classifica Girone L

Inghilterra – 4 punti

Ghana – 4 punti

Croazia – 3 punti

Panama – 0 punti (Eliminata)

Il punto sul Mondiale 2026: promossi ed eliminati dopo il 2° turno

Con il completamento della seconda giornata per tutti i raggruppamenti, ecco la situazione ufficiale e aggiornata dei verdetti del torneo.

Squadre qualificate ai sedicesimi:

Messico (6 punti)

Stati Uniti (6 punti)

Germania (6 punti)

Francia (6 punti)

Norvegia (6 punti)

Argentina (6 punti)

(6 punti) Colombia (6 punti)

Squadre eliminate dal Mondiale:

Haiti (0 punti)

(0 punti) Tunisia (0 punti)

Giordania (0 punti)

Panama (0 punti)

Squadre a rischio eliminazione / in bilico:

Turchia (0 punti)

(0 punti) Senegal (0 punti)

(0 punti) Iraq (0 punti)

(0 punti) Uzbekistan (0 punti)

Classifica Marcatori Mondiale 2026 (top 5)

Lionel Messi (Argentina): 5 gol Kylian Mbappe’ (Francia): 4 gol Erling Haaland (Norvegia): 4 gol Jonathan David (Canada): 3 gol Deniz Undav (Germania): 3 gol

Cosa succede adesso? La corsa al 3° turno e i criteri di qualificazione

Con la seconda giornata ufficialmente in archivio, per tutte le Nazionali è già tempo di calcoli e strategie. Da questo momento si entra nella fase caldissima: tutte le squadre dovranno giocare il terzo e ultimo match del girone contro l’unica avversaria che non hanno ancora mai affrontato in questo torneo. Le sfide della terza giornata si giocheranno in contemporanea per evitare calcoli, e il regolamento FIFA non farà sconti. Ecco come funzioneranno i passaggi del turno a fine girone:

Le quarte classificate: L’ultima squadra di ogni singolo girone sarà matematicamente eliminata e dovrà salutare il Mondiale.

Le prime e le seconde: Conquisteranno il pass diretto e verranno poi incrociate nella fase successiva in base agli incroci ufficiali stabiliti dal tabellone FIFA .

Il fattore “migliori terze”: La grande speranza per chi chiude al terzo posto. Al termine del turno, verrà stilata una classifica speciale tra tutte le terze classificate di ogni girone: le 8 migliori terze verranno ripescate e staccheranno il biglietto per la fase successiva insieme alle big.

Ogni gol, ogni cartellino e ogni singolo punto decideranno il destino delle squadre: non resta che giocarsi il tutto per tutto.