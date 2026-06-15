Mondiali: è “The Diomande Show” per la Costa d’Avorio che batte l’Ecuador per 1-0

Un finale da brividi, una partita epica e un verdetto che profuma di destino. Al Philadelphia Stadium va in scena una delle sfide più spettacolari e vibranti di questo avvio del Mondiale. Nel Gruppo E, la Costa d’Avorio piega l’Ecuador per 1-0 grazie a un gol all’ultimo respiro, ma la partita è stata un ottovolante di emozioni, legni clamorosi e giocate d’alta scuola. Una vera e propria battaglia calcistica in cui a dominare la scena, specialmente nella ripresa, è stata la luce accecante di una nuova stella internazionale.

Ecuador, un muro giallo a Philadelphia tra sfortuna e la scaramanzia di Pacho

L’atmosfera a Philadelphia è semplicemente elettrica. I tifosi dell’Ecuador invadono lo stadio colorandolo interamente di giallo, dando vita a uno spettacolo festoso, rumoroso e cromaticamente splendido, nonostante la divisa ufficiale della Tricolor sia blu. Tra la folla, spuntano persino magliette con elefanti, segno di un rispetto reciproco prima del fischio d’inizio. L’Ecuador, arrivato a questa quinta partecipazione mondiale dopo aver stupito tutti nelle qualificazioni sudamericane (chiuse al secondo posto dietro solo all’Argentina), parte forte. La squadra guidata da Sebastián Beccacece — tecnico prodigio che allena da quando aveva 23 anni — aggredisce subito il match. L’Ecuador impone un calcio offensivo, creando densità e andando al tiro ripetutamente, pur palesando una scarsa precisione sotto porta. Tra il 16′ e il 18′ sono gli “Elefanti” ivoriani a sfiorare il vantaggio, ma il portiere ecuadoriano Ramírez risponde presente con ottimi riflessi.

Curiosità: In campo per l’Ecuador c’è William Pacho, il difensore del PSG. Il centrale gioca con una vistosa fasciatura al polso: una scelta non solo medica, ma scaramantica. Quando si fratturò il polso, segnò il suo primo gol in nazionale con quella protezione e da allora non se n’è più separato, considerandola un vero e proprio amuleto portafortuna.

Tanta sfortuna per la Serie A: la traversa di Yeboah del Venezia e i tre legni della Tri

Il primo tempo è un monologo di occasioni per l’Ecuador, che deve però fare i conti con la sfortuna più nera. Al 23′ un errore della difesa ivoriana innesca il recupero fulmineo di John Yeboah: l’esterno di proprietà del Venezia, l’uomo copertina della promozione in Serie A dei lagunari, salta l’uomo e scarica un missile che si stampa sulla traversa a portiere battuto. È solo l’inizio del sortilegio. Al 30′ la sfortuna si ripete: questa volta è Alan Minda a centrare in pieno il secondo legno per l’Ecuador. La Costa d’Avorio soffre le transizioni avversarie, ma riesce a rendersi pericolosa al 35′ con un asse tutto fosforo e velocità. Diomande inventa, serve Nicolas Pépé, ma Franco compie un salvataggio miracoloso deviando la conclusione a botta sicura. La beffa totale per i sudamericani si materializza al 46′ della ripresa, quando Enner Valencia colpisce il terzo legno del match. Tra i cronisti in tribuna il verdetto è unanime: “Qui c’è tanta, troppa sfortuna”.

The Diomande Show: la stella della Costa d’Avorio illumina la ripresa

Dopo aver barcollato sotto i colpi dell’Ecuador nel primo tempo, nella ripresa la Costa d’Avorio cambia marcia. Il merito è della metamorfosi tattica e mentale impressa da Emerse Fae. L’attuale CT ivoriano è già una leggenda in patria: subentrato da vice durante la Coppa d’Africa 2024 dopo l’esonero del capo allenatore, ha ribaltato la storia della squadra portandola fino al trionfo continentale. E in questo secondo tempo, Fae decide di liberare i cavalli del suo giocatore più splendente: Mohammed Diomande. Il diamante ivoriano sale in cattedra e inizia a “mettere le marce alte”. Da destra, da sinistra, partendo centralmente: non fa differenza. Diventa letteralmente “The Diomande Show”. Il fantasista semina il panico nella retroguardia della Tricolor, recupera palloni, detta i tempi del pressing e trasforma ogni possesso in un potenziale pericolo, trascinando di peso i suoi compagni fuori dalla propria metà campo.

Asse Torino-Bergamo al 90′: assist di Singo e gol di Diallo, l’Atalanta esulta nel finale

Quando la partita sembrava ormai incanalata verso uno 0-0 che avrebbe lasciato l’Ecuador con l’amaro in bocca per i tre pali, la qualità della Costa d’Avorio emerge definitivamente nel momento più caldo. Al novantesimo minuto scatta la trappola perfetta. L’azione si sviluppa sulla fascia laterale, dove l’ex colonna del Torino Wilfried Singo ara il terreno e pennella un cross teso e precisissimo verso il centro dell’area di rigore. A farsi trovare pronto all’appuntamento con la storia è Amad Diallo: l’esterno d’attacco cresciuto nel vivaio dell’Atalanta si coordina perfettamente e trafigge Ramírez per l’1-0 definitivo, facendo esplodere la panchina ivoriana. È il suo primo gol in un Mondiale, una rete pesantissima che certifica il cinismo e lo spessore tecnico degli Elefanti. Una partita pazzesca, combattuta fino all’ultimo secondo del recupero, che lancia la Costa d’Avorio nel Gruppo E. L’Ecuador esce sconfitto ma a testa altissima, consapevole che senza quei tre legni la storia a Philadelphia sarebbe stata completamente diversa. Ma la firma sul match, oltre a quella di Diallo, resta quella indelebile del Diomande Show.