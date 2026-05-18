Mondiali FIFA, allarme rosso negli USA: la falla nei cieli che spaventa l’intelligence

L’attesa è quasi finita. L’11 giugno prenderà ufficialmente il via il Mondiale di calcio FIFA 2026, l’evento sportivo più seguito al mondo che quest’anno accenderà i riflettori sugli Stati Uniti. Eppure, dietro la macchina organizzativa miliardaria e l’entusiasmo dei tifosi, si consuma una silenziosa e febbrile corsa contro il tempo per garantire la sicurezza degli stadi e delle aree dedicate al pubblico. In tempi “non sospetti” — ovvero prima che le tensioni geopolitiche globali scalassero fino ai livelli critici odierni — il Mondiale 2026 era già stato definito come il definitivo banco di prova per gli Stati Uniti; l’occasione perfetta per dimostrare al pianeta la capacità di blindare e gestire un evento di tale portata. Oggi, con uno scenario internazionale radicalmente mutato e sensibilmente più instabile, quel test si è trasformato in una sfida drammaticamente complessa. A lanciare l’allarme è una dettagliata inchiesta della testata Politico, che mette a nudo le profonde preoccupazioni delle autorità federali e locali americane. Il nemico pubblico numero uno? I droni. Le difese tecnologiche contro possibili attacchi o intrusioni dal cielo sono ancora in via di definizione, svelando una vulnerabilità che rischia di compromettere la reputazione di massima sicurezza che Washington intende proiettare nel mondo.

Sicurezza stadi e minaccia droni: lo stallo burocratico che spaventa gli USA

Il quadro delineato mostra una complessa rete di ritardi normativi e problemi organizzativi. A frenare il potenziamento dei sistemi di difesa sarebbe stato, in primis, il lungo stallo sul bilancio che ha paralizzato il Dipartimento per la Sicurezza interna (DHS). Senza fondi certi e tempestivi, la macchina della prevenzione si sarebbe, quindi, inceppata.

“Se ci sarà un incidente, o quando ci sarà un incidente, ci sarà molto scaricabarile”, avrebbe dichiarato una fonte interna all’industria dei droni.

Questa ammissione di colpa preventiva evidenzia il fulcro del problema: la sicurezza dei grandi eventi non può prescindere dalla stabilità politica e finanziaria. Quando la burocrazia rallenta i fondi per la difesa tecnologica, il gap temporale viene inevitabilmente sfruttato dalle potenziali minacce, lasciando le forze dell’ordine a rincorrere l’emergenza in un momento storico in cui i margini di errore geopolitici sono azzerati.

Da Los Angeles a Washington: gli scenari di rischio per i Mondiali FIFA

Le autorità statunitensi temono diversi scenari di pericolo, che spaziano dal sabotaggio coreografico alla vera e propria minaccia terroristica:

Interruzione delle partite: Semplici voli non autorizzati di curiosi o attivisti in grado di far sospendere i match, creando danni milionari ai broadcaster.

Attacchi alle folle: Intrusioni mirate a colpire i flussi di persone nei pressi degli stadi o all’interno delle affollatissime fan zone.

Il direttore del Secret Service, Sean Curran, ha ammesso davanti al Congresso che l’agenzia sta incontrando enormi difficoltà nell’acquisizione di tecnologie anti-drone. Nonostante un investimento di oltre 100 milioni di dollari nell’ultimo anno e mezzo, la catena di approvvigionamento globale sta rallentando le consegne dei dispositivi di schermatura e intercettazione. Anche il segretario alla Sicurezza interna, Markwayne Mullin, ha rincarato la dose avvertendo che “il livello della minaccia è estremamente alto”, specialmente nelle aree perimetrali esterne agli impianti sportivi, tradizionalmente più difficili da blindare rispetto all’interno degli stadi. Il caso più emblematico è quello di Los Angeles, metropoli che ospiterà ben otto partite del torneo. Secondo Curran, le autorità locali “non sono pronte” per le attività di rilevamento e neutralizzazione dei droni; una valutazione tranchant che ha immediatamente scatenato la dura contestazione e smentita da parte del dipartimento di polizia cittadino.

Cos’è il Safer Skies Act e perché la legge anti-drone è ancora un cantiere aperto

A complicare la protezione dei cieli americani interviene anche il fattore legislativo. Di recente è stato introdotto il “Safer Skies Act”, una legge concepita proprio per ampliare i poteri di contrasto ai droni da parte delle forze dell’ordine statali e locali. Sulla carta una svolta, nella pratica un paradosso. Come spiegato dagli addetti ai lavori, la legge è ancora in piena fase di attuazione. “Le regole si stanno ancora scrivendo”, ha confermato la fonte del settore. Di fatto, le autorità si trovano nella paradossale condizione di dover testare e applicare nuove procedure legali e operative mentre coordinano la sicurezza sul campo per l’evento.

L’importanza della formazione: la mossa dell’FBI

Consapevole di questo cortocircuito normativo e tecnologico, l’FBI ha deciso di correre ai ripari intensificando i corsi di formazione nel proprio centro specializzato in Alabama. Qui, decine di agenti vengono sottoposti a sessioni d’addestramento intensivo per imparare a gestire le operazioni anti-drone in tempi rapidissimi.

Mondiali 2026 e test USA: quando la tecnologia corre più veloce della sicurezza globale

La vicenda sollevata da Politico apre una riflessione più ampia sulla natura stessa della sicurezza moderna. I droni commerciali, accessibili a chiunque e dotati di autonomie sempre maggiori, hanno ridefinito il concetto di perimetro di sicurezza. I grandi eventi globali come i Mondiali FIFA non si giocano più solo sul rettangolo verde o ai tornelli d’ingresso, ma in una dimensione tridimensionale che include lo spazio aereo urbano. Se gli Stati Uniti — superpotenza tecnologica e militare — mostrano tali fragilità a ridosso del fischio d’inizio, è evidente che il bilanciamento tra l’evoluzione dei droni commerciali e i sistemi per neutralizzarli rappresenta la vera sfida geopolitica e di ordine pubblico dei prossimi anni. Quel banco di prova fissato anni fa è arrivato, e gli USA non possono più permettersi errori.