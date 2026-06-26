Olanda e Giappone sigillano i sedicesimi, ma i prossimi accoppiamenti sono da brividi: scattano i verdetti del Gruppo F

Il dentro o fuori del Gruppo F non ha tradito le attese, regalando 90 minuti di pura adrenalina. Prima del fischio d’inizio, Olanda e Giappone guidavano a braccetto a quota 4 punti, tallonati da una Svezia a 3 punti obbligata a fare risultato. Già fuori dai giochi e con un cambio di panchina sul groppone la Tunisia, ferma a zero. Ecco come i match della notte hanno ridisegnato la classifica e decretato accoppiamenti da urlo per la fase a eliminazione diretta dei Mondiali 2026.
Tunisia-Olanda 1-3: Orange sul velluto, è primo posto nel girone
Al Kansas City Stadium, l’Olanda di Ronald Koeman scende in campo con un unico obiettivo: vincere per blindare il primato ed evitare un accoppiamento da incubo ai sedicesimi. La Tunisia, già eliminata, capitola sotto i colpi degli Orange nei primi minuti di un match a senso unico:
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3′ minuto: Doccia fredda per gli africani. Il capitano tunisino Skhiri devia goffamente nella propria porta: è autogol e 0-1 Olanda.
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7′ minuto: L’Olanda raddoppia subito. Ci pensa Brobbey a segnare per 0-2, siglando il suo terzo gol in questo Mondiale e confermandosi in uno stato di forma straripante.
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54′ minuto: Orgoglio Tunisia. Con un grande stacco di testa, Mastouri accorcia le distanze e fa 1-2, provando a riaprire i giochi.
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62′ minuto: Ci pensa Van Hecke a spegnere ogni speranza di rimonta tunisina, siglando il gol del definitivo 1-3 che mette in cassaforte i tre punti e il primato.
Giappone-Svezia 1-1: Maeda spaventa gli svedesi, Elanga firma il pass
Parallelamente, al Dallas Stadium, va in scena una sfida tattica e bloccata. Il Giappone vuole il piazzamento migliore, la Svezia ha assoluto bisogno di punti per non rischiare una clamorosa eliminazione. Dopo un primo tempo sterile e senza grandi emozioni, la ripresa si infiamma:
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56′ minuto: Splendida azione corale del Giappone, finalizzata magistralmente da Maeda che fa 1-0 e fa tremare la Svezia.
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62′ minuto: La reazione svedese è immediata. Elanga si inventa la giocata della serata e sorprende il portiere Suzuki: 1-1 e palla al centro. Per l’esterno è la seconda firma in questo Mondiale.
Al triplice fischio è un pareggio che accontenta tutti e manda entrambe le nazionali alla fase successiva.
Classifica finale Gruppo F e incroci ai sedicesimi di finale
La classifica definitiva dopo gli ultimi 90 minuti del girone delinea un tabellone della fase a eliminazione diretta davvero infuocato:
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OLANDA – 7 punti (QUALIFICATA): Chiude al primo posto in scioltezza. Lunedì 29 giugno a Monterrey incrocerà il Marocco in una sfida ad altissima tensione.
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GIAPPONE – 5 punti (QUALIFICATO): Secondo posto d’acciaio per i nipponici. Il piazzamento però riserva loro un accoppiamento da brividi: lunedì 29 giugno, a Huston, infatti sfideranno il Brasile.
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SVEZIA – 4 punti (QUALIFICATA): Obiettivo minimo raggiunto. Gli scandinavi staccano il pass per la prossima fase venendo promossi tra le migliori terze del torneo (insieme – per il momento – a Ecuador e Bosnia).
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TUNISIA – 0 punti (ELIMINATA): Chiude l’avventura mondiale all’ultimo posto con zero punti e tanti rimpianti, compreso il ribaltone in panchina a torneo in corso.