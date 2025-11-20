Portogallo: il 9-1 senza CR7 che potrebbe cambiare tutto

Ci sono momenti nello sport, così come nella vita, in cui una Nazione sembra sospesa sul crinale di un cambiamento profondo. Il Portogallo si trova esattamente in questa fase: un passaggio misurato, fatto di ritmo rinnovato, voci plurali e respiro collettivo. Dopo anni sotto la luce abbagliante di Cristiano Ronaldo — un faro tanto carismatico quanto ingombrante — la Seleção sta ritrovando una sua luce più intima, capace di esprimere un’identità meno dipendente da un unico protagonista, ma non meno potente. O almeno, questo sembrerebbe essere il trend all’indomani della partita contro l’Armenia (finita 9-1) che ha portato il Portogallo a qualificarsi ai mondiali pur senza avere CR7 in campo.

L’eredità di Ronaldo: radice di un’epoca senza ingombri

Cristiano Ronaldo (classe 1985) ha segnato un’epoca decisiva per il calcio portoghese ed è senza dubbio uno dei più grandi calciatori della storia. Dopo il debutto con la nazionale nel 2003, ha accumulato record impressionanti, diventando il miglior marcatore di sempre per una nazionale con 143 gol e conquistando ben cinque Palloni d’Oro. La sua figura ha rappresentato per quasi due decenni il volto e il simbolo del calcio portoghese, cui ha dato la possibilità di competere e vincere ai massimi livelli internazionali. Non solo con il suo talento, ma soprattutto con una mentalità di feroce determinazione, trasformando quella fame di successo in una disciplina quotidiana, quasi ossessiva. L’influenza di CR7 va, infatti, ben oltre i gol e i trofei: si riflette nella cultura stessa della squadra, nei gesti tecnici dei giovani, nel linguaggio fuori e dentro il campo. Ronaldo è diventato il fondamento su cui si sono costruite ambizioni comuni e la personificazione stessa di una certezza incrollabile: che il Portogallo può aspirare a qualcosa di grande.

Tuttavia, in questa stagione di transizione, la squadra ha vissuto un momento emblematico, quasi simbolico. Durante la fase di qualificazione mondiale, Ronaldo ha subito la sua prima espulsione in nazionale in seguito a un intervento (confermato dal VAR) ai danni di Dara O’Shea, difensore della Repubblica d’Irlanda.

La federazione portoghese ha già presentato ricorso per ridurre la squalifica, consapevole dell’importanza del capitano per l’imminente Mondiale, ma questo episodio — più di un semplice fatto di cronaca — ha rappresentato un segno: non solo il capitano storico è stato, per la prima volta, escluso da una sfida cruciale ma tale sfida si è comunque conclusa con un clamoroso successo per la squadra (9-1) . L’assenza che avrebbe potuto comportare un declino inevitabile, è invece diventata testimonianza di come la squadra sia già pronta a giocare senza Ronaldo, di come il Portogallo abbia, forse silenziosamente, già imparato a funzionare come un sistema autonomo e indipendente da CR7.

La risposta della squadra: la vittoria schiacciante del Portogallo contro l’Armenia

Pur senza Ronaldo in campo, la squadra ha affrontato l’Armenia con determinazione e qualità, imponendosi con un risultato netto. Dopo un’iniziale fase di studio dell’avversario e un momentaneo pareggio, il Portogallo ha preso saldamente il controllo, facendo emergere il talento e la personalità dei suoi giovani. Le reti di Bruno Fernandes, di João Neves e i movimenti di chi fino a poco tempo prima era meno protagonista, hanno disegnato un quadro di maturità corale, quasi una dichiarazione d’intenti per il futuro di una squadra che sembra aver superato la necessità di un unico centro di gravità. Il team di giocatori in campo si è mosso come un’entità elastica e ricca, con responsabilità distribuite e un gioco che guadagna spontaneità e fluidità.

Quanto avvenuto – e le considerazioni che ne derivano -, non significa che Ronaldo perda importanza, tutt’altro: la sua esperienza e presenza restano un riferimento imprescindibile, un valore aggiunto sia sul campo che nello spogliatoio. Ma il gruppo ha imparato a non dipendere esclusivamente dal suo sguardo o dalle sue giocate. È una crescita che porta rispetto alle radici, ma senza costrizioni.

Il campo riflette così un cammino di consolidamento identitario: d’altronde, quando il leader diventa fondamento, non serve più come stampella, ma rimane l’eco forte e rassicurante di quella stessa storia.

Lo sguardo del Portogallo al 2026: la grande sfida della continuità

Il Mondiale 2026 si presenta come un evento dalle dimensioni quasi mitologiche, con un livello di competizione ulteriormente ampliato e un palcoscenico molto più vasto. Il Portogallo si presenterà a questa sfida con un bagaglio prezioso: la memoria di ciò che si è costruito sin qui, il coraggio di aprirsi a nuove forme di grandezza e la consapevolezza di riuscire a fronteggiare imprevisti e assenze anche, in apparenza, incolmabili.

Non si tratta di cercare un nuovo eroe o di sostituire una leggenda: si tratta di valorizzare una squadra che cresce con dinamismo, capace di integrare l’energia dei giovani, la saggezza dei veterani e la normalità di non dover essere sempre “la squadra di Ronaldo”.

In questo senso, il Portogallo non perde la sua stella, ma la integra in un disegno più ampio, quello di un’identità collettiva che assume forma definitiva.

L’alba che rispetta la notte: oltre la luce dell’astro solitario CR7

Ogni nuovo inizio nasce dall’ombra del passato, ma senza negarne il valore. La luce che oggi illumina il Portogallo non è più solo quella riflessa da un astro solitario, ma quella di un orizzonte ampio, che si apre con consapevolezza e decisione.

Cristiano Ronaldo resta la radice luminosa di una storia che ha cambiato il calcio portoghese. Ma oggi il tronco si è fatto robusto, i rami si sono allargati e il vento trasporta nuove voci — voci che danno al Portogallo non solo il volto di un simbolo, ma quello di una squadra finalmente riconosciuta e riconoscente verso tutte le sue componenti.