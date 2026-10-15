Ronaldo contro il CT, quando il talento non basta: i grandi strappi nella storia delle Nazionali

Il talento non garantisce l’immunità disciplinare, nemmeno quando quel talento appartiene a Cristiano Ronaldo. La frattura tra il fuoriclasse portoghese e il commissario tecnico Jorge Jesus, culminata con l’addio anticipato al ritiro della Nazionale e l’apertura di un procedimento disciplinare da parte della Federazione portoghese, riporta al centro una questione che accompagna da sempre il calcio internazionale: fino a che punto un campione può contestare le decisioni del proprio allenatore senza compromettere il rapporto con la squadra? La vicenda di Ronaldo si inserisce in una storia costellata di scontri, esclusioni e rotture che nel corso degli anni hanno coinvolto diversi protagonisti del calcio mondiale. Dall’orgoglio ferito per una sostituzione o per la perdita del posto da titolare alle divergenze sui metodi di gestione, passando per le contestazioni nei confronti delle federazioni, le motivazioni sono state spesso differenti. Anche le conseguenze, però, non sono state uguali per tutti. Il confronto tra questi episodi permette di individuare un elemento comune: quando il conflitto supera il piano del dissenso tecnico e coinvolge l’autorità dell’allenatore o le regole condivise, la qualità del calciatore non basta più a garantire la permanenza nel gruppo. A fare la differenza diventano la condotta del giocatore, la risposta delle istituzioni e la possibilità di ricucire lo strappo.

Ronaldo e Jorge Jesus, quando la panchina diventa un caso personale

La rottura tra Cristiano Ronaldo e il Portogallo risale alla recente finestra di UEFA Nations League, in particolare ai giorni successivi alla partita del 27 settembre tra Portogallo e Norvegia, conclusasi con la vittoria della Seleção das Quinas per 2 a 1. Il caso, che abbiamo ricostruito qui, ha spinto la Federazione ad aprire un procedimento disciplinare urgente, sospendendo Ronaldo in via cautelare mentre ancora si attende una decisione definitiva sulla sanzione. La vicenda solleva due questioni. La prima riguarda le gerarchie tecniche: anche un campione abituato a essere protagonista può ritrovarsi in panchina, soprattutto quando l’età e le esigenze della squadra modificano il suo ruolo. La seconda riguarda la gestione del dissenso, dal manifestare insoddisfazione per una scelta del commissario tecnico all’interrompere il rapporto con la Nazionale lasciando il ritiro. Ronaldo ha successivamente espresso le proprie scuse ai compagni e ai tifosi, dichiarandosi pronto ad accettare una sanzione. Un passaggio importante, che non cancella quanto accaduto ma lascia aperta la possibilità di un riavvicinamento. Non sarà tuttavia la frattura con Jesus a determinare l’eventuale sanzione decisa dalla Federazione: questa, infatti, sarà valutata sulla base dei comportamenti contestati e delle norme applicabili, cosa ben diversa dal rapporto professionale tra giocatore e allenatore o dal dissenso sulle scelte tecniche.

Kalinić ed Effenberg, quando l’orgoglio entra in collisione con la disciplina

Tra i precedenti più vicini alla vicenda di Ronaldo c’è quello di Nikola Kalinić, protagonista di un caso emblematico ai Mondiali in Russia del 2018. Durante la partita d’esordio della Croazia contro la Nigeria, l’attaccante si rifiutò di entrare in campo nel finale, sostenendo di avere un problema alla schiena. Il commissario tecnico Zlatko Dalić, sostenuto dalla Federazione croata, decise di escluderlo dalla spedizione, spiegando che la squadra aveva bisogno di giocatori disponibili e pronti a scendere in campo. Secondo alcune interpretazioni controverse circolate dopo la sua esclusione, dietro il mal di schiena di Kalinić, ritenuto finto, ci sarebbe stato lo scontento per essere stato preferito ad altri giocatori nelle gerarchie del CT. Dopo quell’episodio, la Croazia raggiunse la finale del torneo, persa poi contro la Francia, e Kalinić venne considerato vicecampione del mondo pur avendo rifiutato la medaglia d’argento, sostenendo di non aver partecipato al percorso della squadra. In questo caso, il parallelismo con Ronaldo riguarda soprattutto il rapporto tra il ruolo atteso dal calciatore e quello effettivamente assegnatogli. In entrambi i casi, il dissenso si sviluppa attorno alla gestione tecnica e alle aspettative individuali. La differenza è nella condotta contestata: Ronaldo ha lasciato il ritiro prima della partita, mentre Kalinić si è rifiutato di entrare in campo durante una gara ufficiale. Il caso croato, inoltre, si è consumato nel pieno di un Mondiale, con conseguenze sportive immediate e definitive per quella competizione. Un altro precedente significativo è quello di Stefan Effenberg, centrocampista tedesco noto per il suo talento ma anche per il suo carattere definito provocatorio. Ai Mondiali negli Stati Uniti del 1994, durante la partita della fase a gironi contro la Corea del Sud, Effenberg reagì ai fischi del pubblico mostrando il dito medio dopo essere stato sostituito negli ultimi minuti di un incontro difficile. Il gesto venne ripreso dalle telecamere e provocò una forte reazione in Germania, tanto da spingere il commissario tecnico Berti Vogts e la federazione tedesca a escluderlo dal ritiro. Effenberg tornò a giocare con la maglia tedesca in due amichevoli nel settembre del 1998, le ultime partite di Vogts alla guida della Nazionale prima delle dimissioni. Il suo caso mette in luce quanto una reazione impulsiva possa incidere sul percorso internazionale di un calciatore, anche quando le sue qualità tecniche restano indiscusse. Rispetto al caso portoghese, che riguarda il rapporto con il CT e la gestione del proprio ruolo, per Effenberg il punto di rottura fu un gesto pubblico contro i tifosi. Entrambi i casi, tuttavia, mostrano come il comportamento individuale finisce per mettere alla prova l’autorità della guida tecnica.

Roy Keane e Fernando Redondo, lo scontro non riguarda soltanto il campo

Non tutti gli scontri tra calciatori e commissari tecnici nascono dalla perdita del posto da titolare. Al contrario, in alcuni episodi, il conflitto ha riguardato la gestione della squadra o la volontà del calciatore di non accettare imposizioni considerate ingiustificate. Un esempio ne è il caso emblematico di Roy Keane alla vigilia dei Mondiali in Corea del Sud e Giappone del 2002. All’arrivo sull’isola di Saipan per il pre-ritiro, il capitano dell’Irlanda contestò l’organizzazione della federazione, criticando le condizioni dei campi, la gestione delle attrezzature e l’approssimazione che, a suo giudizio, caratterizzava la preparazione della squadra. Durante un’intervista definì la spedizione una “barzelletta”: da quelle parole nacque un duro scontro personale con il commissario tecnico Mick McCarthy, fino all’esclusione di Keane prima ancora dell’inizio del torneo. A differenza di altri casi, la vicenda di Keane divise l’opinione pubblica irlandese: da una parte c’era chi considerava il comportamento del centrocampista incompatibile con il ruolo di capitano; dall’altra chi condivideva le sue critiche all’organizzazione della spedizione, considerata dilettantistica. Il conflitto non riguardava, dunque, soltanto la disciplina individuale, ma anche la legittimità delle contestazioni rivolte alla federazione e allo staff tecnico. Di natura ancora diversa è il caso di Fernando Redondo, che negli anni Novanta entrò in rotta di collisione con il CT argentino Daniel Passarella. Secondo la ricostruzione tradizionale dell’episodio, il commissario tecnico, subentrato dopo il fallimento del Mondiale 1994, aveva imposto rigide regole di etica e comportamento, vietando ai giocatori tra le altre cose di portare i capelli lunghi. Il centrocampista del Real Madrid si oppose al divieto, considerando quell’imposizione un’ingerenza nella propria autonomia personale, e rimase fuori dalla Nazionale durante il periodo della gestione Passarella. Il CT, infatti, non lo convocò negli impegni della Nazionale argentina di quegli anni, tra cui il Mondiale in Francia del 1998, adducendo motivazioni tecniche. Molti ritengono tuttavia che fosse stato proprio il rifiuto di Redondo a rasarsi i capelli ad escluderlo dalla rosa argentina. I casi di Keane e Redondo sono, ovviamente, diversi: l’irlandese contestava la gestione della squadra e le condizioni del ritiro, Redondo difendeva un principio personale. Entrambi, tuttavia, evidenziano che la disciplina non è sempre un concetto neutro o privo di conflitti. Se il CT ha la responsabilità di stabilire regole e gerarchie, spesso lo scontro nasce dal modo in cui esercita la propria autorità.

Anelka e la Francia del 2010, quando la rottura diventa una crisi collettiva

I casi di Kalinić, Effenberg, Keane e Redondo raccontano soprattutto conflitti individuali. Nel 2010, invece, il caso di Nicolas Anelka coinvolse l’intera Nazionale francese nel cosiddetto “sciopero di Knysna”. Quando i Bleus si presentano in Sudafrica per il torneo mondiale, i rapporti tra il CT Raymond Domenech e la squadra sono già tesi. La tensione esplode durante la partita della fase a gironi contro il Messico: durante l’intervallo Domenech critica la prestazione di Anelka e questo risponde insultando il tecnico davanti ai compagni di squadra. Il violento diverbio viene ripreso dalla stampa e la federazione francese ordina l’espulsione immediata del giocatore; una parte della squadra, tuttavia, si schiera dalla parte del compagno e contro la federazione, rifiutando di allenarsi nella località di Knysna e trasformando il caso in una crisi istituzionale e mediatica. Al rientro in patria, tra i fischi dei tifosi e le interrogazioni parlamentari, la federazione sanziona numerosi giocatori, tra cui lo stesso Anelka, squalificato per 18 giornate. Nella prima partita amichevole post-Mondiale contro la Norvegia, disputata ad Oslo l’11 agosto 2010, il nuovo CT Laurent Blanc non convocò nessuno degli atleti presenti in Sudafrica. Il caso di Cristiano Ronaldo riguarda il suo comportamento e il suo rapporto con il CT. L’episodio francese, invece, racconta come un conflitto individuale si può trasformare in una contestazione collettiva, mettendo in discussione l’autorità dello staff e la coesione della squadra. Una rottura, dunque, non dipende solo dalla notorietà del calciatore, o dal suo talento, ma anche dal contesto in cui avviene e dal sostegno che l’atleta riceve dai suoi compagni.

Da Kean a Nasti, anche l’Italia ha i suoi casi di disciplina in Nazionale

Anche il calcio italiano ha conosciuto casi di tensione disciplinare, soprattutto nelle selezioni giovanili, dove la gestione del gruppo si intreccia spesso con la crescita dei talenti e con la necessità di stabilire regole condivise. Durante l’Europeo Under 21 del 2019, ad esempio, Moise Kean e Nicolò Zaniolo furono coinvolti in episodi legati al mancato rispetto degli orari e delle regole interne. Alla vigilia della partita con il Belgio, in particolare, i due atleti si presentarono in ritardo alla riunione tecnica e al risveglio muscolare mattutino. Il commissario tecnico Luigi Di Biagio decise di lasciare Kean in panchina per tutta la gara, mentre Zaniolo, già indisponibile per squalifica, venne sanzionato a livello interno. La decisione di Di Biagio rappresentò un segnale rivolto all’intero gruppo, a prescindere dal talento e dalle aspettative riposte nei singoli. Più grave sul piano della condotta fu il caso di Marco Nasti, escluso dal ritiro dell’Under 21 nel 2023 dopo aver colpito con un pugno il compagno Matteo Ruggeri durante un diverbio in allenamento. Il commissario tecnico Carmine Nunziata decise di rispedire l’attaccante al club di appartenenza. Nasti si scusò successivamente via social network, riconoscendo l’inaccettabilità del gesto. Gli episodi italiani mostrano che le misure disciplinari possono avere natura e intensità differenti. La panchina può essere una sanzione interna legata alla condotta, mentre l’esclusione dal ritiro rappresenta una rottura più netta. Se non è detto che un provvedimento o una sanzione influiscano negativamente sulla carriera di un’atleta, in molti casi rappresentano un messaggio chiaro per tutta la squadra.

Scuse, orgoglio e carriera: che cosa succede dopo una rottura con la Nazionale?

“Se sarò in forma fisicamente, dopo aver scontato la squalifica che mi verrà inflitta, sarò disponibile, come lo sono sempre stato finora, a giocare e vincere con la nostra nazionale”. Così Cristiano Ronaldo ha dichiarato a distanza di qualche giorno dall’abbandono del ritiro, lasciando aperta la finestra per un ritorno nella Nazionale portoghese offerto anche dal CT Jesus. La stella portoghese, chiedendo scusa, ha ammesso che “le azioni devono avere delle conseguenze e che le regole sono uguali per tutti”, riconoscendo come aggravante la sua posizione di capitano. I precedenti sui casi di conflitto tra i giocatori e i tecnici mostrano che non esiste un’unica traiettoria dopo una frattura. Alcuni episodi si risolvono in un’esclusione temporanea, altri costano la partecipazione a un grande torneo, altri ancora segnano la fine dell’esperienza internazionale di un calciatore. Molto spesso a fare la differenza può essere proprio la reazione dell’atleta. Kalinić ha rifiutato la medaglia d’argento della Croazia, mentre Redondo ha mantenuto la propria posizione rinunciando alla Nazionale durante la gestione Passarella. Sono risposte diverse, che riflettono anche il modo in cui ciascun calciatore interpreta il proprio rapporto con la squadra e con l’autorità. A incidere sul seguito non è tuttavia solo il comportamento individuale: fanno la loro parte anche la risposta della federazione, la posizione del CT, la reazione della squadra e il momento in cui avviene la rottura. Un’esclusione durante un Mondiale può avere un impatto immediato molto più forte rispetto a una sospensione tra due finestre internazionali. Allo stesso modo, una sanzione formale non equivale necessariamente a una rottura definitiva. L’impatto sulla carriera del calciatore, poi, non è immediatamente misurabile. Nel caso di Ronaldo, se il suo rapporto con la Nazionale è in discussione, la sua attività con l’Al-Nassr resta solida. Lo stesso Keane, nonostante gli attriti con il CT McCarthy e la federazione irlandese, è considerato una delle bandiere più iconiche del Manchester United, con cui ha giocato dal 1993 al 2005 e di cui è stato capitano dal 1997 fino al ritiro. Un campione dunque può continuare a essere decisivo in campo e, nello stesso tempo, trovarsi in difficoltà nel rapporto con la propria squadra nazionale. La disciplina individuale, intesa come cura della preparazione e ambizione sportiva, non coincide necessariamente con l’accettazione di ogni decisione tecnica o istituzionale.

Il talento non cancella le regole, ma ogni rottura ha un prezzo diverso

Dalla Germania di Effenberg all’Argentina di Redondo, dall’Irlanda di Keane alla Francia di Anelka, la storia delle Nazionali mostra che il conflitto tra calciatori e commissari tecnici può assumere forme molto diverse. A volte nasce dall’orgoglio ferito per una sostituzione o per la perdita del posto da titolare; altre volte riguarda le regole del ritiro, la gestione del gruppo o l’autonomia personale del giocatore. Il caso Ronaldo si inserisce in questa tradizione, ma non può essere sovrapposto automaticamente ai precedenti. La sua vicenda resta aperta e l’esito dipenderà dalle decisioni della Federazione, dall’evoluzione del rapporto con Jorge Jesus e dalle scelte dello stesso portoghese. Il principio di fondo, però, è chiaro: il peso sportivo di un campione non elimina la necessità di regole condivise. Allo stesso tempo, una rottura non produce sempre conseguenze irreversibili. Tra il dissenso e l’insubordinazione, tra la sanzione e l’esclusione definitiva, esiste uno spazio nel quale contano la proporzione della risposta, la disponibilità al confronto e la possibilità di ricostruire la fiducia. Per Ronaldo, come per i protagonisti dei casi precedenti, sarà questo il passaggio decisivo: capire se il conflitto resterà un episodio disciplinare o se finirà per trasformarsi in una frattura destinata a segnare il rapporto con la Nazionale.