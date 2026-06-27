Tripletta di Dembélé e riscatto Senegal: show della Francia contro la Norvegia B e cinquina dei Leoni alla terza giornata del Girone I

La terza giornata della fase a gironi del Mondiale ci ha già regalato gol, emozioni e verdetti pesanti. Nel girone I, che vedeva Francia e Norvegia già qualificate a braccetto a punteggio pieno, i transalpini si prendono il primo posto in una partita folle, illuminata da un super Ousmane Dembélé. Prima del fischio d’inizio, un toccante minuto di silenzio ha unito lo stadio di Boston nel ricordo della scomparsa della mamma del CT francese Didier Deschamps e in solidarietà con le vittime del tragico terremoto in Venezuela. Nell’altro match del girone, il Senegal travolge l’Iraq e chiude a testa alta, riscattandosi dopo due prime giornate sotto tono.

Francia-Norvegia 4-1: tripletta di Dembélé e poker sfiorato

Senza Erling Haaland tenuto a riposo, la Norvegia si presenta con una formazione sperimentale e ricca di debuttanti, la “Norvegia B”. La Francia capisce subito il momento e parte a tavoletta: non passano neanche 30 secondi e Kylian Mbappé stampa un clamoroso palo. È il preludio al monologo di Ousmane Dembélé:

7′ Minuto: Dembélé sblocca il match siglando il suo secondo gol consecutivo nel torneo.

20′ Minuto: Nemmeno il tempo di riorganizzarsi per la Norvegia che l’esterno del PSG firma la doppietta personale.

La Norvegia ha un sussulto d’orgoglio un minuto dopo (21′) accorciando le distanze con Aagaard, ma al 32′ sale in cattedra ancora il “fenomeno” francese: tripletta fantascientifica di Dembélé e 3-1 per i Bleus. Mentre i tifosi scandinavi sugli spalti continuano a incitare i loro ragazzi con la suggestiva “Viking Row”, in campo la Francia dilaga.

Maignan stella tra le stelle ed il sigillo finale di Doué

Ad inizio ripresa la Norvegia avrebbe l’occasione d’oro per riaprire il match: il talento del Manchester City Oscar Bobb si guadagna un calcio di rigore al 48′. Sul dischetto si presenta Larsen, ma la sua conclusione non è irresistibile e viene sventata da un super Mike Maignan. In una squadra di stelle, anche il portiere dimostra di essere un fuoriclasse assoluto. Nel finale (94′), c’è gloria anche per il giovanissimo Doué, che fissa il risultato sul definitivo 4-1. La Francia vola agli ottavi da prima del girone.

Iraq-Senegal 0-5: ruggito d’orgoglio dei leoni della Teranga

Nell’altra sfida del girone, tra due squadre ferme a 0 punti, il Senegal riscatta un Mondiale fin qui deludente (il peggiore della sua storia recente) travolgendo l’Iraq con un nettissimo 5-0.

4′ Minuto: Il Senegal sblocca subito il match. Dopo gli sviluppi di ben due calci d’angolo consecutivi, Diarra (su assist di Seck) trova il gol del vantaggio con un colpo di testa dopo un rimbalzo beffardo.

L’episodio chiave: La strada per i sottomessi dell’Iraq si fa subito ripidissima a causa del cartellino rosso diretto rimediato dal difensore Rebim Sulaka.

In superiorità numerica, il Senegal domina. Prima della fine del primo tempo arriva il raddoppio firmato da Ismaila Sarr, al suo terzo centro nella competizione.

Show di Pape Gueye nella ripresa: l’uomo del match

Nel secondo tempo si scatena il neo-entrato Pape Gueye, eletto senza dubbio migliore in campo. Il centrocampista va a segno prima al 58′ per il 3-0 e poi bissa al 70′ firmando la rete del poker. All’82’ c’è spazio anche per il definitivo 5-0 firmato da Ndiaye. Il Senegal chiude così a 3 punti, salvando l’onore ma soprattutto riducendo la differenza reti rispetto alle altre terze che sperano nel ripescaggio (si porta, infatti, a +2), mentre l’Iraq saluta la competizione all’ultimo posto.

Classifica definitiva del Girone I e prossimi match

Adesso che 1°, 2°, 3° e 4° posto del Girone I sono stati definiti, sappiamo per certo che la Francia disputerà il suo prossimo match martedì 30 giugno a New York, mentre la Norvegia – lo stesso giorno – incontrerà sul rettangolo verde la Costa d’Avorio a Dallas. Per quanto riguarda il Senegal, la nazionale dei Leoni della Teranga si piazza – per il momento – in attesa del ripescaggio, come migliore terza avente 3 punti. Prima di lei Bosnia (Girone B), Paraguay (Girone D), Ecuador (girone E) e Svezia (Girone F) con 4 punti. Mentre subito dopo di lei, a sperare di non essere scalzate dalle terze dei tre gironi rimanenti (J, K, L) ci sono Corea del Sud (Girone A) con 3 punti e 0 di differenza reti, Iran (Girone G) con 3 punti e 0 di differenza reti e, infine, la Scozia (Girone C) con 3 punti e -3 differenza reti.