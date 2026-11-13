Italia-Francia 3-1, il “cioccolatino” di Donnarumma a Olise e i fratelli Esposito tra errori e gol

Mancini non mette sotto processo il capitano: “gli errori capitano”. Azzurri primi a 10 punti insieme alla Francia: domenica a Bruxelles basta battere il Belgio per chiudere il girone in testa

  • Foto di MATTEO BAZZI / ANSA
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Ci sono partite che si vincono senza sbagliare niente e altre che si vincono sbagliando e rimediando. Italia-Francia, giocata giovedì sera a San Siro per la quinta giornata del girone di Nations League, è del secondo tipo. Al 10′ l’errore di Donnarumma ha consegnato a Olise il pallone dell’1-0 e al 60′ Sebastiano Esposito ha calciato fuori un rigore. Eppure la squadra di Roberto Mancini ha vinto 3-1 e si è presa il primo posto nel girone. Ogni errore, nella serata di ieri, ha trovato qualcuno pronto a rimediare. Al cioccolatino del capitano ha risposto Francesco Pio Esposito con il pareggio del 26′. E al rigore sbagliato dal fratello hanno rimediato prima Davide Frattesi, tre minuti più tardi, e poi lo stesso Pio, che al 75′ dal dischetto non ha tremato.

L’errore di Donnarumma, il portiere che a Saint-Denis aveva salvato l’Italia

I primi dieci minuti sono stati tutti della Francia di Zinedine Zidane, già vicina al gol con Rabiot e Doué. Poi è arrivato il passaggio in costruzione di Donnarumma, finito dritto sui piedi di Olise. L’esterno francese ha controllato, ha superato Scalvini e ha segnato. C’è un’ironia in quell’errore. Il 2 ottobre, allo Stade de France, era stato proprio Donnarumma a tenere in piedi l’Italia con le sue parate nell’1-1 dell’andata. Anche quella sera aveva segnato Olise, su punizione: il francese ha colpito gli azzurri in entrambe le partite. Lo svantaggio, però, è durato sedici minuti. Nicolò Cambiaghi ha inventato sulla fascia e Pio Esposito ha anticipato Upamecano sul primo palo. Era il primo dei due conti che l’Italia avrebbe saldato in serata.

Foto di MATTEO BAZZI / ANSA

Fratelli Esposito, il rigore sbagliato da Sebastiano e quello segnato da Pio

Mancini aveva scelto di schierarli insieme, i due fratelli, nel tridente del 4-3-3 con Cambiaghi. La ripresa ha messo entrambi davanti allo stesso dischetto. Al 60′ è toccato a Sebastiano, e il suo rigore è finito fuori. L’Italia non ha avuto il tempo di rimpiangerlo: tre minuti dopo Frattesi ha segnato il 2-1 su assist di Dimarco. Al 75′ l’arbitro ha concesso un altro rigore e sul pallone è andato Pio, che ha trasformato il 3-1. Nella stessa sera, sullo stesso dischetto e a un quarto d’ora di distanza, un fratello ha sbagliato e l’altro ha segnato.

Mancini difende il capitano: “Gli errori capitano”

Nelle parole del ct a fine partita non c’è traccia di processo. Sull’errore di Donnarumma è bastata una frase: “Non è stato facile dopo quell’inizio, ma gli errori capitano, non dovrebbero, ma capitano”. Il merito della serata, per Mancini, sta tutto nella reazione: “Dopo quell’inizio choc sarebbe potuta finire in goleada, invece siamo stati bravi a rimanere calmi e ripartire”. C’è anche un orizzonte più largo. Questa Nazionale riparte dalla mancata qualificazione al Mondiale, e la parola che Mancini sceglie è riscatto: “I ragazzi vogliono riscattare e riscattarsi da tutto quello che c’è stato”.

Classifica Nations League: Italia prima, ma la Francia ha ancora la Turchia

Dopo la quinta giornata la classifica dice Italia 10, Francia 10, Belgio 9 (vittorioso 2-1 in Turchia) e Turchia 0. Gli azzurri sono davanti grazie agli scontri diretti con i francesi: 1-1 a Saint-Denis e 3-1 a San Siro. È un primato con un piccolo paradosso, perché all’ultima giornata la Francia affronta la Turchia, ultima e ancora senza punti. Il destino, però, resta nelle mani dell’Italia. Vincere a Bruxelles vuol dire primo posto certo, anche se la Francia batte la Turchia. Il pareggio vale i quarti, ma il primo posto arriva solo se i francesi non vincono. Con una nostra sconfitta il Belgio salirebbe a 12 punti, e servirebbe un passo falso della Francia contro la Turchia. Belgio-Italia si gioca domenica 15 novembre alle 20:45 allo stadio Re Baldovino, in diretta su Rai 1. Di fronte ci sarà l’unica squadra del girone che l’Italia di Mancini non ha ancora battuto.

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