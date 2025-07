Andrea Pirlo riparte come allenatore del Dubai United

CalcioWeb

Andrea Pirlo riparte dagli Emirati Arabi Uniti. Il Dubai United, club militante nella First Division League, la seconda serie del calcio emiratino, ha annunciato ufficialmente l’ingaggio del Campione del Mondo 2006 come nuovo allenatore della prima squadra.

Una scelta che segna l’inizio di una nuova e ambiziosa avventura per l’ex regista della Nazionale, che torna in panchina dopo l’esperienza alla guida della Sampdoria nella stagione 2023/2024.

L’annuncio del club: “Un’icona del calcio mondiale”

Il Dubai United ha accolto Andrea Pirlo con un comunicato dai toni entusiastici:

“Campione del Mondo nel 2006 e icona del calcio mondiale, Pirlo porta con sé una visione di gioco unica e un’importante esperienza da allenatore, maturata sulle panchine di Juventus e Sampdoria. La sua nomina rappresenta un nuovo e ambizioso capitolo per lo United FC”.

Il club punta chiaramente a un salto di qualità, non solo tecnico ma anche mediatico, affidandosi a un nome di spessore internazionale per rilanciare il progetto sportivo nella First Division League.

Un curriculum da giocatore leggendario, ora la sfida da tecnico

Con alle spalle una carriera straordinaria da calciatore – con le maglie di Brescia, Inter, Milan, Juventus e della Nazionale – Pirlo ha collezionato 116 presenze in azzurro, vincendo il Mondiale nel 2006 e due Champions League con il Milan.

Da allenatore, dopo una breve esperienza con l’Under 23 bianconera, ha diretto la Juventus nella stagione 2020/2021, vincendo Coppa Italia e Supercoppa, prima di approdare in Turchia al Fatih Karagümrük e successivamente alla Sampdoria, in Serie B.

Il trasferimento al Dubai United rappresenta ora una sfida completamente diversa, sia per ambiente che per livello competitivo, ma anche una possibilità concreta di crescita e rilancio professionale.

Obiettivo: promozione e visibilità

Il Dubai United punta a diventare una realtà emergente nel calcio emiratino, e l’arrivo di un allenatore con la visione e l’esperienza internazionale di Pirlo è un segnale chiaro in questa direzione.

Per il tecnico italiano si tratta di una sfida lontana dai riflettori europei, ma che potrebbe rivelarsi importante sul piano umano e tattico, in un contesto in cui le federazioni locali stanno investendo sempre di più nel calcio, anche a livello di formazione.

A 45 anni, Andrea Pirlo sceglie il Medio Oriente per scrivere un nuovo capitolo della sua carriera da allenatore. Con lui, il Dubai United cerca risultati, visibilità e un progetto tecnico credibile. La scommessa è lanciata.