Andrea Stramaccioni rischia e salva ragazze da annegamento

Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell’Inter e oggi apprezzato opinionista televisivo, si è reso protagonista di un atto di grande coraggio che ha attirato l’attenzione ben oltre il mondo del calcio. Lunedì 28 luglio, mentre si trovava in vacanza in Puglia con la famiglia, Stramaccioni ha salvato due ragazze di 17 e 19 anni, originarie di Bolzano, che stavano annegando tra le onde in una zona costiera particolarmente pericolosa.

L’episodio, raccontato dallo stesso Stramaccioni, si è verificato in una spiaggia caratterizzata da mare mosso e scogli affioranti. L’ex tecnico ha spiegato di aver percepito immediatamente il pericolo e di essere intervenuto senza esitazioni, insieme a un bagnino, nel tentativo di soccorrere le due giovani in evidente difficoltà.

“Ho avuto paura, ma dovevo farlo”: il racconto del salvataggio

“Mi sono alzato e sono corso verso l’acqua. Il bagnino era già dentro, ma era senza attrezzature e da solo non ce l’avrebbe fatta”, ha detto Stramaccioni.

Dopo aver raggiunto la prima ragazza, l’ha tranquillizzata e condotta in una zona più sicura. Poi si è diretto verso la seconda giovane, in evidente stato di shock e quasi priva di forze:

“Andava giù, aveva bevuto tanta acqua e credeva che sarebbe morta”, ha raccontato.

Con grande lucidità e determinazione, Stramaccioni è riuscito a trascinarla in salvo, nonostante le difficoltà causate dalla corrente, dalla conformazione della costa e dalle sue stesse ferite:

“L’ho letteralmente lanciata in una piccola insenatura tra gli scogli e poi sono finito io sott’acqua, perdendo l’orientamento. Alla fine, ho raggiunto la riva grazie a una corda lanciata dalle persone. Mi sono ferito, ma ce l’abbiamo fatta”.

Il mondo del calcio e le sue “altre” facce: quando i protagonisti diventano eroi

Il gesto di Stramaccioni rompe lo stereotipo spesso negativo che accompagna i personaggi del mondo del calcio. Non di rado, infatti, calciatori, allenatori o dirigenti finiscono sotto i riflettori per episodi controversi: risse, dichiarazioni sopra le righe, scandali extra-sportivi. Tuttavia, esistono anche storie di altruismo, umanità e coraggio che meritano di essere raccontate.

Il salvataggio di Stramaccioni dimostra come dietro le telecamere e i riflettori si celino persone pronte ad agire con determinazione e generosità. “L’ho fatto per senso di protezione, come se in acqua ci fosse stata mia moglie o uno dei miei figli”, ha spiegato, evidenziando un lato umano e profondo che troppo spesso viene trascurato.

Chi è Andrea Stramaccioni

Nato a Roma nel 1976, Andrea Stramaccioni è noto al grande pubblico per aver allenato l’Inter nella stagione 2012-2013. Dopo aver guidato anche squadre come Udinese, Panathinaikos, Sparta Praga e Esteghlal (Iran), oggi è volto fisso di programmi sportivi come opinionista tecnico. È sempre stato apprezzato per la sua preparazione tattica e la comunicazione diretta, ma ora il suo nome viene associato a qualcosa di molto più importante: un gesto eroico.

Una lezione di civiltà e responsabilità

“Quella zona è pericolosa. Non bisogna essere leggeri o imprudenti”, ha concluso Stramaccioni, lanciando un messaggio importante anche sul piano della sicurezza in mare.

Le sue parole e il suo gesto rappresentano un esempio per tutti: nel calcio come nella vita, il vero valore si dimostra nei momenti difficili.