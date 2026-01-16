Azzurro e Storie d’Italia: il calcio italiano raccontato in podcast

C’è una notizia che, letta velocemente, potrebbe sembrare solo un aggiornamento di piattaforma. In realtà dice molto di più sul presente – e sul futuro – del racconto calcistico. La FIGC ha portato su Spotify la serie podcast Azzurro e Storie d’Italia: dieci episodi, dieci storie, oltre un secolo di calcio italiano raccontato attraverso le Nazionali, i trionfi, le cadute e le rinascite, fino alla notte europea di Wembley nel 2021. Non è solo il primo podcast federale sulla piattaforma. È un segnale culturale.

Dieci storie per attraversare il tempo del calcio azzurro

Dieci episodi per raccontare oltre un secolo di storia delle Nazionali azzurre: dalle origini, dai primi pionieri che indossarono la maglia dell’Italia su un terreno di gioco, fino al successo europeo del 2021. Gioie, delusioni, trionfi, cadute, rinascite. Non una cronologia fredda, ma una sequenza di storie, ciascuna pensata per riportare al centro il senso del tempo nel calcio, un tempo lungo, stratificato, fatto di ricordi collettivi. Neppure il numero degli episodi è una scelta editoriale, ma un simbolo profondamente calcistico. Dieci come il talento, come l’estro, come quella dimensione immateriale che nel calcio non si misura, ma si percepisce. I dieci episodi di Azzurro e Storie d’Italia accompagnano l’ascoltatore in un viaggio che parte dai primi ricordi in bianco e nero e arriva fino alla serata di Wembley, uno dei luoghi simbolo del calcio mondiale, teatro dell’ultimo trionfo azzurro. Il racconto è affidato alla voce di Matteo Marani, presidente della Fondazione Museo del Calcio. Una scelta che rafforza la natura del progetto: non una semplice narrazione sportiva, ma un percorso di memoria, in cui ogni episodio diventa un capitolo della storia calcistica italiana, raccontato con il ritmo e il tono di chi custodisce quella memoria ogni giorno.

I cimeli come punti di partenza del racconto

Il cuore della serie è dichiarato chiaramente: il racconto prende forma attraverso alcuni oggetti custoditi nel Museo del Calcio di Coverciano. Cimeli che non sono semplici reperti, ma testimoni silenziosi di epoche diverse, di vittorie, di uomini, di idee di calcio. La maglia di Gigi Riva, la pipa di Enzo Bearzot, la tuta del commissario tecnico Vittorio Pozzo: oggetti che non servono a essere spiegati con statistiche o numeri, ma a essere raccontati. Nel podcast diventano chiavi narrative, punti di accesso a storie più grandi, capaci di restituire il senso umano e storico del calcio azzurro.

Il podcast come scelta di linguaggio, non solo di formato

La decisione di portare Azzurro e Storie d’Italia su Spotify non è soltanto una scelta di distribuzione. È una scelta di linguaggio. Il podcast è un mezzo che vive di voce, di ascolto, di attenzione. Non chiede allo spettatore di guardare, ma all’ascoltatore di immaginare. Ed è proprio questa caratteristica a renderlo particolarmente adatto a raccontare il calcio quando esso diventa storia, memoria, identità nazionale. Nel podcast il racconto non è interrotto dall’immagine, non è accelerato dalla necessità di mostrare. La voce può soffermarsi, tornare indietro, creare connessioni. In questo senso, il progetto FIGC si inserisce in una tradizione antica del calcio italiano: quella del calcio ascoltato, raccontato, tramandato attraverso le parole.

Un ritorno al calcio raccontato, non visto

Senza dichiararlo esplicitamente, Azzurro e Storie d’Italia richiama una dimensione che appartiene alla storia del calcio: quella delle partite seguite alla radio, delle voci che riempivano spazi vuoti, delle immagini costruite nella mente di chi ascoltava. Il podcast riprende quella logica, ma la applica al racconto storico, liberandolo dai vincoli del tempo reale. Non c’è l’urgenza del risultato, non c’è la pressione del commento immediato. C’è il tempo del racconto. E questo tempo permette di restituire al calcio una profondità che spesso, nel flusso continuo di contenuti digitali, rischia di perdersi.

“Azzurro e Storie d’Italia” come progetto di memoria collettiva

Alla fine, ciò che emerge con chiarezza è che Azzurro e Storie d’Italia non è solo una serie podcast. È un progetto di memoria collettiva. Attraverso dieci episodi, la FIGC porta su Spotify una parte della storia del calcio italiano, affidandola alla voce, agli oggetti, al racconto. In un’epoca in cui il calcio è ovunque e spesso consumato in frammenti, questo progetto sceglie una strada diversa: fermarsi, ascoltare, ricordare. E forse è proprio in questa scelta che risiede il suo valore più profondo. Il calcio, quando smette di correre, quando smette di farsi vedere a tutti i costi, può ancora raccontarsi. E quando lo fa, la voce torna a essere il suo strumento più potente.