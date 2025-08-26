Boniface sul mancato trasferimento al Milan: “troppi infortuni”

CalcioWeb

Victor Boniface è stato a un passo dal Milan. L’attaccante nigeriano, oggi protagonista in Bundesliga, avrebbe potuto vestire la maglia rossonera, ma l’affare non si è mai concretizzato. A distanza di tempo, è stato lo stesso giocatore a spiegare il motivo in una diretta social, raccontando i dettagli di un retroscena che ha lasciato più di un rimpianto.

“Gli infortuni al ginocchio hanno bloccato tutto”

“Il trasferimento non ha funzionato a causa dei miei infortuni passati. Ho avuto due infortuni al ginocchio destro, e il problema persiste da molto tempo” ha rivelato Boniface, ricordando i test effettuati a Milano che avevano fatto emergere troppe incognite. Una conferma dei dubbi che la dirigenza rossonera nutriva sulle sue condizioni fisiche.

Il dramma personale e sportivo

Oltre agli infortuni, Boniface ha ripercorso i momenti più duri della sua vita:

“A un certo punto avevo rinunciato. Quando gli altri giocavano a calcio, io lavoravo solo per tornare a giocare. Dopo il mio secondo infortunio al legamento crociato anteriore, non volevo nemmeno più scendere in campo a causa del dolore. In quel periodo ho perso anche mia madre”.

Un racconto toccante che mostra la forza di volontà di un ragazzo che ha saputo rialzarsi nonostante le difficoltà.

L’impatto che avrebbe avuto al Milan

Il suo arrivo avrebbe dato a Stefano Pioli un profilo diverso rispetto agli attaccanti presenti in rosa: fisicità, profondità e capacità di dialogare con i compagni. Un centravanti moderno che avrebbe potuto alternarsi a Giroud e dare più soluzioni offensive. Con il senno di poi, la scelta di non rischiare si è rivelata prudente, ma la crescita di Boniface in Germania dimostra che il talento era reale.

I rimpianti del mercato rossonero

Il mancato arrivo di Boniface rientra tra le tante trattative sfumate del Milan negli ultimi anni. I rossoneri hanno comunque trovato alternative, ma resta la curiosità su come sarebbe cambiata la storia recente del club con l’attaccante nigeriano in squadra. La sua esplosione in Bundesliga conferma che Maldini e la dirigenza avevano avuto un’intuizione corretta.

Dal dolore al riscatto

Oggi Boniface è un attaccante affermato, punto di riferimento del suo club e della nazionale nigeriana. Il sogno Milan non si è avverato, ma il suo percorso è la dimostrazione che con resilienza e determinazione si può risalire dalle difficoltà più grandi. Per i tifosi rossoneri, resta il rimpianto di non averlo visto a San Siro, ma anche l’orgoglio di aver intuito per primi il suo potenziale.