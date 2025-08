Borussia Dortmund, Emre Can resta il capitano, conferma Kovač

CalcioWeb

Il Borussia Dortmund riparte dalla continuità. Emre Can sarà ancora il capitano della formazione tedesca anche per la stagione 2025/2026. A confermarlo è stato il nuovo allenatore Niko Kovač, subentrato in estate, che ha spiegato di voler mantenere intatta la leadership scelta dallo staff precedente: “Non vedo alcun motivo per cui dovremmo cambiare qualcosa”, ha dichiarato l’ex tecnico di Monaco e Wolfsburg dopo l’amichevole vinta 8-1 contro lo Sportfreunde Siegen.

Brandt e Schlotterbeck confermati vice-capitani

Kovač ha confermato anche la gerarchia alle spalle di Emre Can: il centrocampista offensivo Julian Brandt e il difensore Nico Schlotterbeck continueranno a ricoprire il ruolo di vice-capitani. “I ragazzi stanno facendo un ottimo lavoro”, ha aggiunto il tecnico croato, soddisfatto dello spirito di gruppo e della mentalità dimostrata durante la preparazione estiva.

Un leader riconosciuto: chi è Emre Can

Classe 1994, Emre Can è arrivato al Borussia Dortmund nel 2020 dopo esperienze internazionali con Bayern Monaco, Liverpool e Juventus. Ha assunto la fascia di capitano nel 2023, diventando punto di riferimento tecnico ed emotivo per lo spogliatoio. Can ha saltato l’ultima amichevole per infortunio, ma resta centrale nel progetto giallonero.

Obiettivo Bundesliga e Champions

Il Dortmund si prepara a una stagione impegnativa, con l’obiettivo di tornare competitivo sia in Bundesliga che in Champions League, dove nella scorsa edizione ha raggiunto la finale, poi persa contro il Real Madrid. Con Kovač alla guida e Can leader in campo e fuori, i gialloneri puntano a consolidare il proprio status tra le grandi d’Europa.