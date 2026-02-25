Bufera Real Madrid: il post offensivo di Huijsen e scuse solo in Cina

Il caso che coinvolge Dean Huijsen non è soltanto una polemica social. È un cortocircuito globale che intreccia calcio, razzismo, reputazione e mercati internazionali. E che mette sotto pressione anche il Real Madrid, uno dei brand sportivi più potenti al mondo.

Il post sugli asiatici e la scintilla della polemica

Tutto nasce da un repost su Instagram: un contenuto con frasi e riferimenti giudicati offensivi verso la comunità asiatica. L’immagine è stata rimossa, ma nel tempo dei social gli screenshot viaggiano più veloci della luce. Nel giro di poche ore la reazione, soprattutto in Cina, è diventata virale. Accuse di razzismo, richieste di chiarimento, indignazione diffusa. Non tanto per l’errore in sé — che può essere frutto di leggerezza — quanto per il significato simbolico: stereotipi fisici e battute che toccano un nervo scoperto, in un contesto globale sempre più sensibile al tema delle discriminazioni.

Le scuse pubblicate solo su Weibo

La risposta è arrivata con un messaggio in cinese pubblicato su Weibo, lanciato attraverso l’account ufficiale del club. Huijsen ha parlato di condivisione “involontaria” e si è scusato con i tifosi cinesi. Il punto critico? Le scuse non sono comparse sugli altri canali internazionali del giocatore o del club. Ed è qui che la polemica si è riaccesa. Per molti utenti, una rettifica confinata a un solo mercato è sembrata una mossa mirata più a contenere danni commerciali che a esprimere un’assunzione di responsabilità globale.

Il peso del mercato cinese e l’equilibrio delicato del Real

Il Real Madrid è stato il primo grande club europeo ad aprire strutture permanenti in Cina. Il legame economico e commerciale con l’Asia è strategico. Quando una crisi reputazionale nasce proprio lì, la gestione diventa una partita dentro la partita. E nel calcio moderno l’immagine vale quanto — se non più — dei risultati in campo. Ma è proprio questo il nodo: quando la risposta sembra calibrata sul mercato più sensibile, il rischio è che il messaggio venga letto come selettivo. E nel 2026, in un ecosistema mediatico globale, la selettività è percepita come incoerenza.

Social e calciatori: l’era della responsabilità permanente

Il caso Huijsen racconta qualcosa di più grande: oggi un calciatore non ha un profilo social, ha un megafono planetario. Ogni like, repost o emoji diventa dichiarazione pubblica. Non basta dire “non era mia intenzione”. Nel calcio di oggi l’intenzione conta meno dell’impatto. La leggerezza digitale può trasformarsi in incidente culturale. E quando si toccano stereotipi razziali, il confine tra superficialità e responsabilità si assottiglia fino quasi a sparire.

Antirazzismo, coerenza e credibilità

Il Real Madrid negli ultimi anni ha assunto una posizione netta contro il razzismo nel calcio, soprattutto nelle battaglie che hanno coinvolto Vinícius Júnior. Proprio per questo, ogni episodio che sfiora il tema diventa doppiamente sensibile. La credibilità di un club non si misura solo nelle campagne ufficiali o negli slogan. Si misura nella coerenza tra valori proclamati e gestione delle crisi interne. E qui la domanda diventa inevitabile: le scuse sono state un atto di responsabilità o una scelta di comunicazione strategica?

Una lezione per tutto il calcio

Il caso Huijsen non è isolato. È l’ennesimo promemoria di quanto il calcio sia ormai un’arena culturale, oltre che sportiva. Tre elementi emergono con forza:

I social non sono uno spazio privato, ma un’estensione della maglia che si indossa. Le scuse devono essere globali quanto l’errore. La reputazione non si difende solo evitando sanzioni, ma dimostrando coerenza.

In un’epoca in cui il calcio è industria globale e linguaggio universale, ogni gesto comunica valori. E quando quei valori entrano in conflitto con l’immagine di un club, la partita più difficile non si gioca al Bernabéu, ma nella percezione pubblica. Il caso Huijsen passerà.

La questione, invece, resterà: nel calcio moderno conta di più il mercato o il messaggio?