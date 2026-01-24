Bundesliga, il dominio del Bayern passa da Harry Kane

La Bundesliga ha un nuovo, vecchio padrone. Il Bayern Monaco continua a dominare la scena tedesca e, ancora una volta, lo fa aggrappandosi ai gol del suo centravanti: Harry Kane. Con 19 reti stagionali, l’attaccante inglese è lanciato verso il terzo titolo consecutivo di capocannoniere, un traguardo che racconta molto più di una semplice annata prolifica. Racconta una carriera, una mentalità e un modo di stare in campo che oggi è sempre più raro.

Harry Kane, il “vecchio” che detta ancora legge

In un calcio che corre veloce, che consuma talenti e brucia carriere, Kane è quasi un’eccezione. È uno dei calciatori più esperti e “anziani” ancora capaci di incidere ai massimi livelli nei top campionati europei. Eppure, guardando i suoi movimenti, la sua lucidità sotto porta e la sua continuità realizzativa, l’età sembra solo un dettaglio. Non è mai stato il classico attaccante esplosivo, ma è diventato negli anni un manuale vivente del ruolo: sa abbassarsi, dialogare, proteggere palla, leggere prima degli altri dove finirà l’azione. E poi colpire. Sempre.

“Hurricane”: il soprannome che è diventato un marchio

Il soprannome “Hurricane” non è solo un gioco di parole. Kane è davvero un uragano silenzioso:

non alza mai troppo la voce;

non cerca la scena;

non vive di eccessi.

Ma quando arriva in area, spazza via tutto. Difensori, marcature, partite bloccate. La sua signorilità nel gioco è una delle cifre che lo rendono unico: pochi gesti inutili, zero polemiche, massima efficacia. È il classico leader che comanda con l’esempio, non con il rumore.

Record, continuità e una fame che non passa

I numeri di Kane in Bundesliga parlano chiaro, ma sono solo l’ultima tappa di una carriera costruita sulla regolarità ossessiva. Gol segnati in ogni modo, contro ogni avversario, in contesti diversi. Con il Bayern ha trovato un ecosistema perfetto: una squadra dominante, verticale, costruita per esaltare il suo senso del gol e la sua intelligenza tattica. Insegue l’ennesimo titolo di capocannoniere come se fosse il primo. Senza appagamento. Senza cali. Con la stessa fame di quando cercava spazio agli inizi.

Kane e i Mondiali: il peso della responsabilità

Con la nazionale inglese, Harry Kane ha finora preso parte a due edizioni dei Mondiali (Russia 2018 e Qatar 2022), oltre a essere protagonista in diverse fasi decisive agli Europei e nelle qualificazioni europee. Capitano, leader tecnico ed emotivo, ha vissuto tornei esaltanti e momenti di enorme pressione, mostrando sempre un’incredibile maturità: Kane non si è mai nascosto, né in campo né fuori. Per la – già molto dibattuta – Coppa del Mondo FIFA 2026, che si giocherà negli Stati Uniti, Messico e Canada, l’Inghilterra ha già ottenuto la qualificazione con un percorso praticamente perfetto nelle fasi eliminatorie. Pur non essendo state ancora ufficializzate le liste dei convocati, tutti gli indicatori sportivi e tecnici convergono su Kane come uno dei principali protagonisti attesi, grazie alla continuità in Bundesliga e al ruolo di leader nella nazionale. Se confermato, sarebbe il suo terzo Mondiale da protagonista assoluto, e l’ennesima grande occasione per puntare a un titolo che finora gli è sfuggito a livello internazionale.

Un centravanti fuori dal tempo (e fuori dalle mode)

Nel calcio di oggi, fatto di falsi nove, ali adattate e attaccanti fluidi, Kane resta un centravanti totale, capace di interpretare più epoche in un solo corpo. Sa segnare come un bomber anni ’90, rifinire come un trequartista moderno e guidare la squadra come un capitano d’altri tempi. È per questo che, anche a distanza di anni, continua a fare la differenza. Ed è per questo che il Bayern, ancora una volta, guarda a lui per blindare il presente e costruire il futuro.