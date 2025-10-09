Calcagno a difesa di Rabiot: ‘Preoccupazioni dei giocatori legittime’

Il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori (AIC), Umberto Calcagno, ha commentato le recenti dichiarazioni di Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, riguardo al calendario troppo congestionato delle competizioni calcistiche. Secondo Rabiot, il fittissimo programma di partite rappresenta un grosso problema per la salute dei giocatori. Calcagno ha risposto sottolineando che le opinioni dei calciatori non dovrebbero essere ignorate, ma accolte con spirito costruttivo, perché riflettono preoccupazioni legittime legate al benessere fisico e alla qualità del gioco.

Le preoccupazioni dei giocatori sul calendario del calcio

Uno degli aspetti sollevati da Rabiot è la difficoltà di sostenere un calendario che impone partite ravvicinate, lunghe trasferte e poco tempo per il recupero. Il presidente Calcagno ha ribadito che il problema non è l’eccezionalità delle singole partite, ma la somma di tutti questi fattori che influiscono sulla salute e sulla prestazione degli atleti. Il calendario serrato può portare a infortuni e ridurre la qualità del gioco, un aspetto che coinvolge direttamente la percezione del calcio da parte dei tifosi.

La salute dei giocatori è una priorità per il calcio professionistico

Calcagno ha sottolineato che la salute dei giocatori deve essere la priorità per tutte le parti coinvolte nel mondo del calcio. La preoccupazione dei calciatori non riguarda solo il loro benessere fisico, ma anche la qualità dello spettacolo che vengono a offrire. Un calendario troppo faticoso, infatti, non solo mette a rischio la salute degli atleti, ma rischia anche di compromettere l’emozione e l’efficacia delle partite stesse. Il dialogo costruttivo tra leghe, club e associazioni dei giocatori è fondamentale per trovare soluzioni adeguate.

La necessità di un calendario più equilibrato nel mondo del calcio oggi

Secondo il presidente dell’AIC, le soluzioni per migliorare la situazione devono essere trovate attraverso il dialogo. È necessario creare un equilibrio tra gli impegni sportivi e i tempi di recupero, riducendo le distanze tra le partite e programmando le trasferte in modo più razionale. Questo consentirebbe ai giocatori di esprimersi al meglio, garantendo al tempo stesso la loro salute e il benessere fisico. Un calendario che rispetti queste esigenze potrebbe inoltre migliorare la qualità complessiva del calcio professionistico.

Umberto Calcagno e l’invito alla cooperazione tra le istituzioni calcistiche

Infine, Calcagno ha invitato tutte le istituzioni calcistiche a collaborare per risolvere il problema. Il presidente dell’AIC ha ricordato che la categoria dei calciatori ha sempre mostrato un forte senso di responsabilità verso l’intero sistema calcistico, e che è importante che anche le leghe e le federazioni ascoltino le preoccupazioni degli atleti. Solo un approccio collaborativo e costruttivo potrà garantire che gli interessi di tutti vengano rispettati e che il calcio continui a essere uno spettacolo di qualità.