Calcio e geopolitica: perché il futuro passa dal Maghreb

Per capire dove sta andando il calcio non basta più guardare i campionati più ricchi o le solite capitali europee. Bisogna osservare dove si muovono i flussi: di investimenti, di persone, di identità. E oggi quei flussi puntano sempre più a Sud, verso il Maghreb.

Quando Riccardo Pecini – dirigente sportivo e uno degli scout italiani più influenti degli ultimi vent’anni -, afferma che “il calcio del presente è nel Maghreb, il futuro sarà nel Caucaso”, non lancia una provocazione romantica ma fotografa un processo strutturale. Dietro quelle parole ci sono anni di politiche sportive coerenti, infrastrutture moderne, academy statali e un uso sempre più consapevole del calcio come strumento geopolitico. Marocco, Algeria, Tunisia ed Egitto non stanno “crescendo”: stanno occupando uno spazio che altri hanno smesso di presidiare.

Non è un caso che queste nazionali siano ormai presenze stabili nei grandi tornei e, in tale ottica, la Coppa d’Africa 2025, che verrà ospitata dal Marocco, rappresenterà una svolta storica: non più un evento periferico, sacrificabile nei calendari europei, ma un prodotto globale pensato per sponsor, broadcaster e pubblico internazionale.

Marocco, il modello: quando il calcio diventa politica industriale

Il Marocco è il laboratorio più avanzato di questa trasformazione. Qui il calcio non è lasciato all’improvvisazione né delegato solo ai club: è parte di una strategia di Stato. L’Accademia Mohammed VI di Salé, inaugurata nel 2009, non è semplicemente un centro sportivo d’élite, ma un progetto di lungo periodo che intreccia formazione, disciplina, identità nazionale e immagine internazionale.

I risultati sono sotto gli occhi di tutti: una generazione di calciatori competitivi ai massimi livelli europei e una nazionale capace di diventare simbolo di orgoglio e modernità. Hakimi, En-Nesyri, Ounahi infatti, non sono solo giocatori: sono figure simboliche di un progetto nazionale, atleti formati e valorizzati in un sistema che usa il calcio come strumento di rappresentazione internazionale. Ambasciatori di un Paese che si racconta come ponte tra Africa ed Europa, tra tradizione e globalizzazione.

Diaspora, identità e scelte irreversibili

Se il Maghreb cresce, lo fa anche grazie a un fattore spesso sottovalutato: le traiettorie di migliaia di famiglie nordafricane stabilitesi da decenni in Europa. Il calcio è diventato lo spazio in cui questa doppia appartenenza prende forma pubblica, trasformando percorsi personali in scelte sportive.

Ai Mondiali in Qatar, numerosi giocatori cresciuti nei settori giovanili francesi, belgi o olandesi hanno scelto di rappresentare nazionali africane. Non per mancanza di alternative, ma per convinzione: perché quelle federazioni oggi offrono progetti tecnici credibili, continuità e un senso di partecipazione che spesso l’Europa fatica a trasmettere.

Il caso di Houssem Aouar, passato dalla Francia all’Algeria, è emblematico: non è solo una decisione sportiva, ma il segno di un calcio sempre più transnazionale, costruito su biografie ibride e su un dialogo costante tra periferie europee e capitali africane.

Dal campo allo schermo: il nuovo business del calcio africano

Questa centralità non è solo tecnica o simbolica. È anche economica. La Coppa d’Africa è diventata uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo sui social, con miliardi di visualizzazioni e un pubblico sempre più giovane e globale. Gli Stati Uniti e il Regno Unito non sono più mercati marginali, ma parte integrante di questo ecosistema.

I grandi club africani lo hanno capito prima di molti europei. Società storiche come l’Al-Ahly del Cairo, la più titolata del continente, con decine di milioni di follower, sono ormai brand sportivi riconoscibili a livello globale, capaci di attrarre sponsor e partnership internazionali.

Il calcio africano non vive più solo di stadi pieni: vive di storytelling, contenuti digitali e identità forti, costruite per parlare a tifosi distribuiti tra Africa, Europa e Medio Oriente.

L’Europa calcistica in affanno (e il caso italiano)

Di fronte a questo scenario, l’Europa appare spesso più reattiva che proattiva, condizionata da calendari, vincoli economici e modelli consolidati. L’Italia, in particolare, fatica a trasformare l’intuizione in sistema, mentre il Maghreb investe da anni su academy strutturate e filiere chiare di sviluppo.

Eppure le opportunità sono evidenti. Non solo in termini di talenti, ma di relazioni, comunità e percorsi di integrazione. Le storie di ragazzi cresciuti tra quartieri italiani e radici nordafricane potrebbero diventare un patrimonio sportivo e culturale, se sostenute da progetti credibili e continui. Il rischio non è “perdere” giocatori, ma non riuscire mai a essere una scelta naturale e riconoscibile.

Dal Maghreb al Caucaso: il calcio come atlante geopolitico

Se il presente passa dal Maghreb, il futuro – come suggerisce Pecini – potrebbe spostarsi ancora più a Est, verso il Caucaso e l’Asia centrale. Lì dove esistono ancora spazi informali di gioco, fame sportiva e investimenti emergenti.

Il calcio, ancora una volta, anticipa il mondo. Sposta le mappe, ridefinisce i centri, racconta trasformazioni che la politica spesso fatica a leggere. E ci ricorda che dietro ogni pallone che rotola ci sono giovani che cercano un posto, un’identità, una possibilità.

Forse è per questo che il calcio continua a essere una straordinaria lente geopolitica: perché obbliga a guardare dove sta nascendo il futuro, non dove siamo stati abituati a cercarlo.