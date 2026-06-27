Capo Verde fa la storia: è ai sedicesimi del Mondiale! Spagna prima, follia Uruguay e Arabia Saudita eliminata

La terza giornata del Girone H scrive una delle pagine più romantiche, incredibili e folli della storia dei Mondiali. Mentre la Spagna rispetta il pronostico e si prende il primo posto del raggruppamento battendo l’Uruguay, dall’altra parte si compie il miracolo: la minuscola nazionale di Capo Verde si qualifica per la prima volta non solo ad un Mondiale ma anche alla fase successiva ai gironi. Un verdetto clamoroso che condanna l’Arabia Saudita e la Celeste.

Spagna-Uruguay 1-0: Baena fa felice il Re, male Muslera e rosso finale

A Guadalajara va in scena una sfida ad altissima tensione. Per gli appassionati spagnoli non è decisamente la notte giusta per dormire, anche perché in campo dal primo minuto c’è la stella Lamine Yamal, pronto ad accendere la luce. La partita è bloccata, ma l’episodio che rompe l’equilibrio arriva al 41′ minuto: Alex Baena calcia verso la porta, ma a confezionare il vantaggio delle furie rosse è una clamorosa papera di Fernando Muslera. Il portiere uruguaiano si fa sfuggire un pallone sanguinoso regalando l’1-0 alla Spagna. Nella ripresa la reazione dell’Uruguay è tardiva e sterile (il primo tiro in porta arriva solo all’85’). La Spagna controlla e anzi sfiora il raddoppio all’86’ con una traversa clamorosa colpita da Ferran Torres. Sotto gli occhi del Re, felicissimo in tribuna, i minuti finali si trasformano in un Far West: al 95′ Canobbio dell’Uruguay perde la testa, rimedia un cartellino rosso sacrosanto per il gioco duro mostrato durante tutto il match e aggredisce verbalmente e fisicamente l’arbitro. Finisce 1-0: Spagna ai sedicesimi da prima. Niente da fare per l’Uruguay che si piazza al terzo posto del proprio Girone con soli 2 punti, non sufficienti a sperare nel ripescaggio.

Capo Verde-Arabia Saudita 0-0: il miracolo per 500mila abitanti è realtà

Allo Houston Stadium si gioca per la storia, un dentro o fuori drammatico per un posto nei sedicesimi di finale. Di fronte l’Arabia Saudita e la favola Capo Verde: uno stato di appena 500.000 abitanti alla sua primissima partecipazione a una fase finale della Coppa del Mondo. Dopo aver già fermato sul pareggio giganti come Spagna e Uruguay, i ragazzi di Capo Verde si giocano il tutto per tutto. La partita è una battaglia di nervi, corsa e sacrificio. L’Arabia Saudita spinge per vincere e centrare il sorpasso, ma la difesa africana è un muro invalicabile. Al triplice fischio il tabellone segna 0-0: un punto d’oro che fa esplodere la festa. Capo Verde compie l’impresa leggendaria e vola ai sedicesimi di finale, mentre l’Arabia Saudita saluta mestamente la competizione.

Classifica finale e definitiva del Girone H

Il prossimo match della Spagna, capogruppo del Girone, si giocherà giovedì 2 luglio al Los Angeles Stadium; ancora da capire chi affronterà la squadra di Luis de la Fuente. Per quanto riguarda Capo Verde, per la debuttante al Mondiale sarà come giocare una finale anticipata: incontrerà, infatti, l’Argentina di Messi al Miami Stadium venerdì 3 luglio. Preparate i popcorn, perchè indipendentemente dal risultato, ci sarà sicuramente da rimanere incollati allo schermo!