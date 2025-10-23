Champions League, record di gol segnati nella terza giornata

La terza giornata della Champions League ha fatto registrare un nuovo record: il turno con il maggior numero di gol segnati in assoluto. Secondo un comunicato ufficiale della UEFA, sono stati ben 71 gol segnati in 18 partite, stabilendo così un nuovo primato. Questo record supera il precedente, fissato all’inizio della stagione, quando furono segnati 67 gol nella stessa quantità di partite.

Partite con più gol: PSG e Barcellona protagonisti

Tra le partite più emozionanti di questa giornata, il Paris Saint-Germain, detentore del titolo, ha guidato la classifica con una vittoria straordinaria per 7-2 contro il Bayer Leverkusen. Il Barcellona ha vinto 6-1 contro l’Olympiacos, mentre il PSV Eindhoven ha prevalso 6-2 contro il Napoli in una sfida ricca di gol.

Anche altre squadre hanno contribuito a questo record, tra cui il Borussia Dortmund, che ha vinto 4-2 contro il Copenaghen, il Chelsea, che ha trionfato 5-1 contro l’Ajax, e il Liverpool, che ha surclassato l’Eintracht Francoforte con un 1-5.

Il nuovo record stagionale di gol per la Champions League

Il precedente record di gol per la fase a gironi della Champions League era stato stabilito nella giornata di apertura della stagione in corso, con 67 gol segnati nelle stesse 18 partite. Tuttavia, questa terza giornata ha portato il numero totale a un livello mai visto prima, segnando una media di 3,27 gol a partita. Questo è il nuovo record di gol per partita, che supera quello precedente di 3,24 gol a partita, stabilito nella stagione 2020-21.

618 gol nella stagione 2024-25 di Champions League: un nuovo traguardo

Con il completamento della stagione 2024-25, sono stati segnati 618 gol in 189 partite di fase a gironi della Champions League, segnando un nuovo primato assoluto. Non solo il numero di gol totali è il più alto di sempre, ma la media di 3,27 gol a partita ha anche battuto il precedente record, portando la Champions League a un livello di spettacolarità mai raggiunto prima. Questo record di gol segnati nella terza giornata della Champions League non solo celebra l’intensità del gioco, ma anche il crescente focus sulle squadre più offensive. La Champions League continua ad essere una competizione che non smette di sorprendere, con una qualità di gioco che cresce di stagione in stagione.