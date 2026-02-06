Chi assisterà ai Mondiali 2026? Arrivano gli esiti della lotteria FIFA

Per milioni di tifosi sparsi in tutto il mondo, l’attesa sta finendo. A partire dal 5 febbraio, la FIFA ha iniziato a inviare le email con l’esito dell’Estrazione Casuale per i biglietti della Coppa del Mondo FIFA 2026, il torneo che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada. Un momento carico di aspettative, sogni e – per molti – inevitabili delusioni. Perché mai come questa volta, la domanda ha superato qualsiasi previsione.

Mezzo miliardo di richieste per assistere ai Mondiali 2026: numeri mai visti nella storia dello sport

La finestra di candidatura, durata 33 giorni (dall’11 dicembre 2025 al 13 gennaio 2026), ha generato oltre 500 milioni di richieste di biglietti. Un dato che la FIFA ha definito “un nuovo punto di riferimento per la domanda nella storia dello sport mondiale”. Le richieste sono arrivate da tifosi di tutte le 211 federazioni affiliate, con una media di 15 milioni di domande al giorno. Numeri che raccontano chiaramente quanto il Mondiale 2026 sia percepito come un evento globale, capace di andare oltre i confini geografici e culturali.

Le partite più richieste della prossima Coppa del Mondo: quando le stelle in campo fanno la differenza

Non tutte le gare hanno attirato lo stesso interesse. A guidare la classifica delle partite più ambite è stato lo scontro del Girone K tra Colombia e Portogallo, in programma il 27 giugno all’Hard Rock Stadium di Miami. Il richiamo delle superstar ha avuto un impatto immediato anche sul mercato secondario: i prezzi sarebbero, infatti, saliti di oltre 500%, superando temporaneamente i 3.000 dollari, prima di stabilizzarsi intorno ai 2.200 dollari. A completare la top five delle partite più richieste:

la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica a Città del Messico ;

Messico vs Repubblica di Corea a Guadalajara ;

la finale in programma al MetLife Stadium nel New Jersey;

una delle partite degli ottavi di finale che si disputeranno a Toronto .



Mondiali 2026, una passione globale senza precedenti

Al di fuori delle tre nazioni ospitanti, i tifosi provenienti da Germania, Inghilterra, Brasile, Spagna, Portogallo, Argentina e Colombia hanno presentato il maggior numero di richieste. Un dato che conferma come il Mondiale, soprattutto nella sua nuova versione allargata, non sia più soltanto un torneo, ma un fenomeno culturale globale, capace di mobilitare intere comunità ben prima del calcio d’inizio.

Le parole di Infantino: “Non possiamo accogliere tutti, ed è il nostro unico rammarico”

Nel commentare i numeri record, il presidente FIFA Gianni Infantino ha sottolineato la portata storica dell’evento:

“Mezzo miliardo di richieste di biglietti in poco più di un mese è più che domanda — è una dichiarazione globale. Sapendo quanto questo torneo significhi per le persone in tutto il mondo, il nostro unico rammarico è non poter accogliere tutti i tifosi all’interno degli stadi.”

Parole che fotografano bene il momento: entusiasmo enorme, ma anche una disponibilità inevitabilmente limitata.

Lotteria biglietti FIFA: alternative per chi non è stato selezionato

Per i tifosi rimasti esclusi dalla lotteria, le possibilità non sono finite. La FIFA ha confermato:

una fase di vendita last-minute a inizio aprile, con biglietti disponibili secondo il criterio first come, first served.

la possibilità di acquistare tramite il mercato ufficiale di rivendita FIFA, che applica una commissione del 15% sia agli acquirenti sia ai venditori

Il torneo, che vedrà per la prima volta 48 squadre partecipanti, si svolgerà dall’11 giugno al 19 luglio 2026. Dopo le prevendite precedenti, che hanno già distribuito circa due milioni di biglietti, si stima che quattro o cinque milioni siano ancora disponibili.

Un’attesa che è già parte del Mondiale 2026

Prima ancora dei gol, delle partite e delle cerimonie, il Mondiale 2026 è già iniziato così: con email attese, sogni sospesi e una domanda senza precedenti. Un segnale chiaro di quanto il calcio, quando diventa evento globale, riesca ancora a unire milioni di persone intorno alla stessa speranza: esserci.