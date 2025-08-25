Como-Lazio, la prima spiegazione Var diventa virale e Panatta…

CalcioWeb

Il calcio italiano ha vissuto un momento storico nel match tra Como e Lazio, valido per la prima giornata di Serie A. Per la prima volta, infatti, un arbitro ha spiegato pubblicamente ai tifosi presenti allo stadio il motivo di una decisione presa dal Var. L’arbitro Gianluca Manganiello, dopo aver annullato il gol dell’1-1 biancoceleste firmato da Castellanos, ha comunicato a voce lo stato di fuorigioco del giocatore, inaugurando così una piccola rivoluzione nella comunicazione arbitrale.

Il commento virale di Panatta

Se l’intento era quello di rendere il calcio più trasparente, le modalità dell’annuncio hanno però fatto discutere. La spiegazione di Manganiello, breve e con tono solenne, è diventata immediatamente virale sui social. Meme, reel e battute hanno invaso la rete. Tra le reazioni, anche quella di Adriano Panatta, leggenda del tennis azzurro, che ospite alla Domenica Sportiva ha ironizzato:

“Sembrano proclami di molti anni fa a Piazza Venezia”.

Una battuta che ha raccolto il consenso di tanti utenti: c’è chi ha parlato di “dichiarazione di guerra” e chi ha sottolineato come il tono fosse più da comizio che da comunicazione sportiva.

Social divisi tra ironia e soddisfazione

Sui social la discussione si è accesa. Se da un lato molti tifosi hanno sorriso per lo stile dell’annuncio, dall’altro non è mancato chi ha apprezzato la novità. Un utente scrive: “Al netto dell’eloquio stringato di Manganiello, è un passo avanti per il calcio italiano”.

L’episodio ha comunque centrato l’obiettivo: aumentare la trasparenza e coinvolgere di più il pubblico sugli episodi da Var, come già accade da tempo in altri campionati e in competizioni internazionali.

Un cambiamento che segna un nuovo inizio

La partita, terminata con la vittoria per 2-0 del Como, passerà dunque alla storia non solo per il risultato, ma soprattutto per questa prima volta. La spiegazione Var al pubblico rappresenta un cambiamento destinato a segnare il futuro della Serie A: da perfezionare nello stile e nelle modalità, ma di certo una novità significativa per il rapporto tra tifosi, arbitri e tecnologia.