Dal fischietto al monitor: come col VAR cambia lo spirito del calcio

C’era un tempo in cui ogni decisione arbitrale nasceva e moriva sul campo, nel rumore dello stadio. Un fischio, un gesto deciso con la mano, e il verdetto diventava verità. Così vivevano giocatori e tifosi, sospesi fra rabbia e passione, accettando ciò che oggi chiameremmo “errore umano”. Il calcio era imprevedibile e imperfetto — forse, proprio per questo, magico.

Era il tempo in cui lo sport si fondeva con la leggenda, in cui un gol annullato, come quello di Turone in Juventus-Roma 1981 — un colpo di testa che fece esplodere l’Olimpico ma che venne annullato per un fuorigioco che ancora oggi divide tifoserie e alimenta ricordi, rimpianti e narrazioni —, diventava cicatrice nella memoria di una città intera, e la parola dell’arbitro sanciva il confine tra gioia eterna e rabbia mai sopita.

Ogni tifoso portava dentro di sé un episodio ingiusto da raccontare ai figli, un’esultanza soffocata, un grido di esaltazione rimasto in gola… Poi arrivò il VAR.

Il “Video Assistant Referee”, come lo battezzò la FIFA nel 2016 durante le prime sperimentazioni internazionali, prometteva di portare equità e giustizia nel gioco. La Serie A lo accolse nel 2017, con un debutto storico in Juventus-Cagliari, quando per la prima volta l’arbitro Maresca assegnò un rigore dopo aver consultato il video. Un piccolo schermo a bordo campo divenne il nuovo arbitro invisibile, e con esso cambiò tutto.

Prima e dopo il VAR: cosa è cambiato davvero

All’inizio il VAR fu salutato come una rivoluzione. Gli errori grossolani, quei casi che infiammavano i bar e dividevano i salotti TV, sembravano destinati a sparire. Ma la promessa di chiarezza si è presto intrecciata a una nuova incertezza. Le immagini, più che risolvere i dubbi, ne hanno creati di nuovi. Un tocco di mano, un piede fuori posto, un contatto minimo: in un calcio rallentato al fotogramma, ogni gesto diventa potenzialmente colpevole.

E se la tecnologia voleva aiutare l’arbitro, oggi spesso lo mette in crisi.

Chi siede davanti ai monitor finisce per interpretare più che osservare, influenzando decisioni pensate per restare umane. Come ha protestato Massimo Mauro:

il VAR è una macchina infernale: se interviene su ogni buffetto, diventa una barzelletta.

Come il VAR ha cambiato lo sguardo di arbitri, giocatori e spettatori

Per i direttori di gara, abituati per decenni a fidarsi del proprio istinto e della posizione in campo, il VAR rappresenta una doppia sfida. Da una parte è un alleato prezioso, dall’altra un controllore severo che riduce l’autonomia decisionale. Ogni fischio è passibile di revisione e la psicologia dell’arbitro ne risente. Si può dire che si arbitra con la paura di essere smentiti.

Anche per i calciatori il calcio post-VAR non è più lo stesso. I vecchi trucchi del mestiere — trattenute nascoste, cadute furbe, proteste veementi — sono diventati rischi inutili. I gesti spontanei si fanno più rigidi, le reazioni più contenute. Quando un gol viene segnato, non esplodono più abbracci ma sguardi verso l’arbitro: la gioia è sospesa, in attesa della convalida dal monitor. La spontaneità che faceva del calcio uno spettacolo emotivo ora cede il posto alla cautela .

Ultimi, ma non per importanza, per i tifosi il VAR è un’arma a doppio taglio. Da una parte rassicura: nessun errore passerà più inosservato. Dall’altra, toglie ritmo e spontaneità alla partita. I minuti di attesa durante le on field review spengono l’adrenalina e trasformano i gol in esperimenti da laboratorio. La passione collettiva, quella che riempie gli stadi e unisce le città, si ritrova incastrata tra la giustizia digitale e la nostalgia dell’imprevisto.

Le polemiche di oggi sul Video Assistant Referee e le prospettive future

Dal rigore discusso di Napoli-Inter alle revisioni contestate in altre gare di Serie A, il VAR resta un tema incandescente. Le nuove linee guida introdotte nel 2025 tentano di limitare gli interventi all’indispensabile, ma la soggettività rimane, e con essa il cuore del problema: la tensione fra regola e interpretazione.

L’effetto più profondo del VAR non è tecnico, ma psicologico.

Nel calcio di oggi si gioca anche contro lo sguardo elettronico. Le emozioni sono filtrate, la spontaneità ridotta, la fiducia negli arbitri minata. In compenso aumenta la disciplina, la prudenza, la consapevolezza. È il prezzo di un progresso che ha reso lo sport più giusto ma meno umano.

Dalla nascita del VAR nel 2017 alle attuali polemiche, la “moviola in campo” rimane una delle trasformazioni più radicali del calcio moderno. Parole chiave come polemiche VAR e arbitraggio tecnologico sintetizzano un tema che continua a dividere tifosi e protagonisti.

Il VAR ha, a tutti gli effetti, cambiato il modo di guardare, giocare e sentire il calcio: tra innovazione e nostalgia, tra giustizia e barzelletta. Non resta che chiedersi come ancora il gioco del calcio verrà cambiato dalla tecnologia: tra memorie di gol leggendari decisi da uomini in campo e l’avanzata incessante di algoritmi e schermi, il futuro rimane una partita tutta da giocare — e forse da raccontare ancora, emozione dopo emozione.