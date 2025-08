De Siervo: Lega Serie A tra le leghe più seguite su YouTube

CalcioWeb

La Lega Serie A ha raggiunto un traguardo importante con il suo canale ufficiale YouTube, superando i 10 milioni di iscritti. Questo risultato la posiziona tra le leghe sportive più seguite a livello mondiale sulla piattaforma di streaming video più utilizzata. Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto, sottolineando come il lavoro svolto in questi anni per trasformare la Lega in una vera e propria Media Company abbia portato a un successo che va oltre le partite.

Un lavoro costante per valorizzare il calcio italiano

“Questo traguardo certifica il grande lavoro fatto per raccontare il nostro calcio e i nostri Club attraverso contenuti esclusivi e originali”, ha dichiarato De Siervo. Il canale non si limita agli highlights delle partite, ma offre anche una vasta gamma di contenuti editoriali che esplorano il calcio italiano da diverse angolazioni. Dal dietro le quinte delle competizioni ai prodotti speciali come i docufilm e le serie, ogni contenuto punta a raccontare il calcio in modo coinvolgente.

Un successo globale e l’internazionalizzazione del calcio italiano

I numeri parlano chiaro: oltre 475 milioni di visualizzazioni e più di 16 milioni di ore di contenuti guardati nella stagione 2024/2025. Oltre all’Italia, i paesi con il maggior numero di visualizzazioni sono Indonesia, Regno Unito, Stati Uniti e India. Questo successo conferma quanto il calcio italiano sia amato in tutto il mondo, e quanto il progetto internazionale “Made in Italy” abbia contribuito a far conoscere le meraviglie del nostro paese anche attraverso il calcio.

L’ultimo video che ha raggiunto il maggior numero di visualizzazioni è stato quello degli highlights della finale di EA SPORTS FC Supercup, che ha visto trionfare il Milan contro l’Inter.

Il futuro della Lega Serie A su YouTube

Con il raggiungimento di questo traguardo, la Lega Serie A conferma di essere una delle realtà più dinamiche e innovative nel panorama sportivo internazionale. I contenuti esclusivi, il coinvolgimento dei tifosi e la promozione del calcio italiano a livello globale sono elementi chiave che contribuiranno al continuo successo del canale YouTube nei prossimi anni.