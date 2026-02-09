Gasperini e De Rossi: come il calcio sta perdendo la sua lealtà

Il calcio moderno è sotto pressione. Le parole di Gian Piero Gasperini e Daniele De Rossi, due voci autorevoli nel panorama calcistico italiano, stanno scuotendo il mondo del calcio. Entrambi gli allenatori si sono fatti portavoce di una riflessione che va ben oltre i confini dei club che allenano: il calcio sta perdendo la sua lealtà e la voce degli allenatori deve tornare a farsi sentire per difendere i veri valori dello sport.

Gasperini e De Rossi: la critica a un calcio senza regole

Il tecnico della Roma ha aperto il dibattito, dichiarando di condividere le preoccupazioni di De Rossi, attuale allenatore del Genoa, che ha già espresso una profonda frustrazione per l’evoluzione del calcio moderno, sempre più invaso da decisioni arbitrarie e simulazioni. Nello specifico Gasperini ha dichiarato:

“Come allenatori abbiamo bisogno di radunarci un attimo, di far sentire un po’ la nostra voce nel mondo del calcio. La penso come De Rossi, è brutto vedere partite con cartellini strani, rigori che il pubblico non vede. C’è confusione e il calcio non piace a noi in questo modo”

Questa critica si concentra sul fatto che le partite sono sempre più influenzate da arbitraggi controversi, dove rigori e cartellini gialli sembrano non corrispondere alla realtà dei fatti. Gli allenatori denunciano l’impossibilità di fidarsi delle decisioni in campo, creando un ambiente di incertezza e sfiducia tra chi gioca, chi allena e chi guarda.

La frustrazione degli allenatori: “il calcio non è più quello che conoscevamo”

Gasparini, insieme a De Rossi, ha anche sottolineato come il calcio stia prendendo una direzione che non riconoscono più. Con l’invasione delle tecniche di inganno, come le simulazioni e le provocazioni, i due allenatori si preoccupano che il gioco stia perdendo il suo valore fondamentale: la lealtà.

“Nel calcio ci sono grandi interessi, necessità di fare risultati, ma ha ragione De Rossi. Deve partire qualcosa dagli allenatori per cambiare questo sistema penalizzante per questo sport. Lui ha detto che non si riconosce più in questo sport. Non so per quale motivo si debba ridurre questo sport a cercare di rubacchiare,” ha aggiunto Gasperini.

Il “rubacchiare” si riferisce a un calcio che si concentra più sull’artificio che sulla vera competizione. Da qui, la proposta di Gasparini e De Rossi di riunire gli allenatori per far sentire una voce unica, capace di ridare al calcio quella lealtà e integrità che si stanno smarrendo.

Gli allenatori come cambiamento: la voce degli allenatori nel calcio moderno

La domanda che emerge dalle parole di Gasperini è chiara: come può il calcio tornare ad essere quello che amiamo? La risposta, secondo lui, risiede proprio nella figura degli allenatori, che devono prendere posizione e cercare di riscrivere le regole di un gioco che rischia di diventare troppo influenzato da fattori esterni. Gli allenatori sono i protagonisti quotidiani del calcio, coloro che sono a stretto contatto con le squadre e con i tifosi. È proprio da loro che dovrebbe partire una nuova visione del gioco, in cui l’arbitraggio e le decisioni vengano fatte secondo la vera essenza del calcio, che deve rimanere un gioco leale.

La lealtà nel calcio: perché è importante mantenere l’integrità

Il calcio non è solo un gioco di numeri e vittorie, è uno sport che vive di passione, competizione sana e fair play. Quando questi valori vengono messi in discussione, ciò che si perde non è solo la credibilità dell’arbitraggio, ma anche la sostanza stessa del gioco. Gasperini sottolinea come il calcio debba restare un gioco “leale”, dove l’inganno non trova posto. E non è solo una questione di giustizia sportiva, ma di rispetto verso i tifosi. Un calcio senza lealtà è un calcio che perde il suo appeal, un calcio che non parla più al cuore dei tifosi. È fondamentale che le regole siano sempre chiare e che ogni decisione venga presa con trasparenza, per non danneggiare la passione e la dedizione che i tifosi mettono nel seguire il loro sport preferito.

Il calcio di oggi è davvero quello che vogliamo?

La riflessione di Gasperini e De Rossi ci invita a ripensare il calcio che stiamo costruendo. Un calcio dove l’attenzione è più rivolta ai risultati immediati e alle strategie fuori dal campo che alla pura bellezza del gioco. La domanda è: siamo pronti a rischiare la vera essenza dello sport per un risultato che non è più legato al gioco? L’allenatore della Roma, con il suo sfogo, non solo critica, ma sollecita un cambiamento. Un cambiamento che dovrebbe partire proprio da chi, ogni giorno, vive questo sport nelle sue mille sfumature: gli allenatori. Gasperini e De Rossi sono pronti a lanciare un messaggio chiaro a tutto il calcio: è tempo di riportare il gioco alla sua lealtà originaria.