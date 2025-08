Hellas Verona e Drivalia ancora insieme: rinnovata la partnership

Drivalia e Hellas Verona continueranno a camminare fianco a fianco anche nella stagione 2025/26. Il club scaligero ha annunciato il rinnovo dell’accordo di partnership con l’azienda di mobilità del Gruppo CA Auto Bank, confermando una collaborazione che va avanti dal 2022. Anche nella prossima stagione, Drivalia sarà Sleeve Jersey Sponsor ufficiale dell’Hellas Verona, con il proprio logo ben visibile sulla manica sinistra delle maglie da gioco utilizzate in tutte le competizioni ufficiali.

La visibilità della partnership sarà massima fin dalla prima giornata del campionato di Serie A 2025/26, quando il Verona scenderà in campo contro l’Udinese lunedì 25 agosto. Il rinnovo testimonia la volontà di entrambe le realtà di consolidare una collaborazione che nel tempo si è dimostrata proficua e coerente con i valori condivisi.

Oltre alla presenza sulle divise ufficiali, la collaborazione tra Drivalia e Hellas Verona si concretizza anche in un supporto operativo diretto alla società. L’azienda fornirà infatti una flotta di 17 veicoli messi a disposizione dei calciatori e dello staff tecnico, rafforzando ulteriormente il legame funzionale e strategico tra le due realtà.

Drivalia, leader nel settore della mobilità innovativa e sostenibile in Europa, ha trovato nel club gialloblù un partner ideale per promuovere la propria visione, che unisce efficienza, flessibilità e attenzione all’ambiente. La partnership diventa così anche una piattaforma di comunicazione che consente all’azienda di dialogare con un pubblico ampio e appassionato.

Grande soddisfazione è stata espressa da entrambe le parti al momento dell’annuncio del rinnovo. Roberto Sportiello, CEO di Drivalia, ha dichiarato:

“Siamo entusiasti di proseguire questo viaggio al fianco dell’Hellas Verona, una società che incarna valori di tenacia, passione e spirito di squadra che rispecchiano pienamente la nostra filosofia aziendale. Questa partnership non è solo una sponsorizzazione, ma una piattaforma strategica per promuovere la nostra idea di mobilità innovativa, flessibile e sostenibile”.

Anche il Presidente Esecutivo del club, Italo Zanzi, ha evidenziato l’importanza dell’accordo:

“Siamo felici e orgogliosi di proseguire un rapporto così importante con un brand come Drivalia, che ci accompagna da quattro anni. La sua riconoscibilità e dinamicità rafforzano il legame con i nostri tifosi, trasformando una semplice sponsorizzazione in una collaborazione autentica e ad alto impatto. Il turismo, centrale per Verona, è un ambito chiave su cui costruire progetti condivisi”.