Italia-Estonia il 5 settembre a Bergamo: oltre 14.000 biglietti venduti

La Nazionale italiana tornerà a giocare a Bergamo il 5 settembre 2025, in occasione del match contro l’Estonia valido per il girone di qualificazione ai Mondiali del 2026. La partita si disputerà allo Stadio di Bergamo alle ore 20.45, e l’attesa in città è già alta: secondo quanto comunica la FIGC, sono stati già venduti oltre 14.000 biglietti, a testimonianza dell’entusiasmo dei tifosi per il ritorno degli Azzurri.

I tagliandi sono disponibili attraverso i canali ufficiali Vivaticket e presso i punti vendita autorizzati. Dopo il tutto esaurito per la promozione rivolta alle famiglie, restano ancora attive le agevolazioni dedicate a Under 12, Under 18 e Over 65, con l’obiettivo di favorire una partecipazione ampia e trasversale.

Il ritorno della Nazionale a Bergamo dopo cinque anni

La sfida contro l’Estonia segna il ritorno dell’Italia a Bergamo a quasi cinque anni di distanza dall’ultima apparizione. L’ultima volta fu nell’ottobre 2020, quando gli Azzurri pareggiarono 1-1 contro i Paesi Bassi in un match valido per la UEFA Nations League. In quell’occasione, la FIGC e la Nazionale scelsero di abbracciare simbolicamente la città di Bergamo, duramente colpita dalla pandemia di COVID-19, con iniziative commemorative tra cui la visita di una delegazione al Cimitero Monumentale.

La partita del prossimo settembre rappresenta dunque anche un ritorno significativo dal punto di vista emotivo, con l’obiettivo di rinsaldare il legame tra la Nazionale e il territorio.

I precedenti a Bergamo e contro l’Estonia

Quello del 5 settembre sarà il quarto incontro disputato dalla Nazionale a Bergamo, dove gli Azzurri sono finora imbattuti. Il bilancio nello stadio orobico è di due pareggi e una vittoria. Oltre al già citato pareggio con i Paesi Bassi nel 2020, si ricorda anche l’1-1 contro la Turchia nel novembre 2006, e il netto successo per 5-0 contro Malta nel gennaio 1987.

Anche il bilancio contro l’Estonia è ampiamente favorevole: sette vittorie in sette precedenti, a conferma della tradizione positiva degli Azzurri contro la nazionale baltica.