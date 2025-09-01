Italia-Israele tra calcio e geopolitica: Gattuso uomo di pace ma…

CalcioWeb

Rino Gattuso ha affrontato uno dei temi più delicati della vigilia delle qualificazioni al Mondiale 2026: la partita Italia–Israele, in programma a Udine. Una sfida che va oltre il calcio, perché arriva in un momento in cui le tensioni in Medio Oriente continuano a occupare le prime pagine dei giornali e a scuotere la comunità internazionale.

“Italia–Israele? Io sono un uomo di pace e mi fa male al cuore vedere civili e bambini colpiti – ha detto il ct –. Il nostro mestiere però è scendere in campo. La FIGC sta lavorando tantissimo per garantire la sicurezza, ma spero soprattutto che si arrivi a una soluzione di pace, non solo in Israele. È una cosa che colpisce al cuore e fa male al cuore”.

La partita di Udine sotto stretta sicurezza

Il match in Friuli non è soltanto un appuntamento calcistico, ma anche un evento sotto osservazione per i possibili risvolti legati all’ordine pubblico. La FIGC e le autorità italiane stanno predisponendo misure straordinarie di sicurezza dentro e fuori dallo stadio per assicurare che la sfida si svolga in modo regolare.

Israele è a tutti gli effetti un avversario diretto nel girone di qualificazione, e per gli Azzurri la partita di Udine rappresenta un passaggio chiave per la corsa al Mondiale 2026. Ma le tensioni geopolitiche conferiscono all’incontro una risonanza particolare, che supera i confini dello sport.

Sport e politica: un intreccio inevitabile

Il richiamo di Gattuso alla pace non è casuale. Nel mondo globalizzato lo sport si trova spesso a fare i conti con crisi internazionali e conflitti, diventando un palcoscenico che amplifica i messaggi oltre i 90 minuti di gioco.

La partita Italia–Israele si inserisce in questo contesto: il calcio come dovere professionale e spettacolo, ma anche come occasione per riflettere su temi che vanno ben oltre il campo. “Israele è nel nostro girone e ci dobbiamo giocare”, ha ribadito il ct.

Un messaggio che rispecchia la complessità del presente: il dovere sportivo da un lato, il desiderio di pace dall’altro.