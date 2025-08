José Mourinho piange Jorge Costa: legame oltre il calcio

La scomparsa di Jorge Costa, ex capitano del Porto e storico leader della squadra durante la trionfale Champions League 2003/04, ha segnato un duro colpo non solo per il mondo del calcio, ma in modo particolare per José Mourinho, l’allenatore che con Costa ha scritto alcune delle pagine più gloriose della sua carriera. Costa è morto ieri, all’età di 53 anni, dopo un arresto cardiaco avvenuto nel centro sportivo del Porto, un luogo che per lui aveva rappresentato più di un semplice posto di lavoro. Per Mourinho, che ha trascorso con Costa alcuni degli anni più significativi della sua carriera, la notizia della sua morte è stata un duro colpo, segnato dalla commozione durante una conferenza stampa.

Nonostante il dolore evidente, Mourinho si è presentato alla stampa prima della partita di qualificazione alla Champions League tra il suo Fenerbahçe e il Feyenoord, un impegno che, per quanto importante, sembrava passare in secondo piano rispetto alla perdita dell’amico e collaboratore. “Jorge era parte della mia storia“, ha dichiarato Mourinho, con voce rotta dalla commozione.

“Non è solo una questione di essere capitano o di aver vinto trofei. Era una persona che sapeva cosa significava essere un leader, senza mai cercare di sovrapporsi al ruolo dell’allenatore. Un capitano che non cercava la gloria personale, ma si metteva a disposizione della squadra”.

La carriera di Jorge Costa: un simbolo di lealtà e dedizione

Jorge Costa ha trascorso 15 anni straordinari con il Porto, dal 1990 al 2005, diventando uno dei difensori più amati della storia del club. Durante questo lungo periodo, Costa ha accumulato 324 presenze, collezionando trofei importanti come la Champions League del 2004, la Coppa UEFA e ben otto titoli di Primeira Liga. La sua carriera è stata segnata dalla sua grinta, dalla leadership e dall’impegno totale in ogni singola partita. Non solo una roccia difensiva, ma anche un punto di riferimento per i compagni di squadra, tanto che Mourinho lo ha definito “il capitano perfetto”. La sua dedizione al club e il suo atteggiamento sempre equilibrato e responsabile lo hanno reso il leader ideale in un gruppo vincente.

Dopo il suo ritiro nel 2006, Costa ha continuato a essere parte fondamentale dell’FC Porto, assumendo il ruolo di direttore sportivo. Non solo un difensore di qualità, ma anche un uomo capace di trasmettere la sua esperienza a generazioni successive di calciatori. La sua morte lascia un vuoto profondo, non solo a livello sportivo, ma anche umano, come ha confermato Mourinho nelle sue parole.

Mourinho e Costa: una connessione unica

Il rapporto tra José Mourinho e Jorge Costa è stato sempre più di una semplice relazione allenatore-capo squadra. Mourinho ha sempre parlato di Costa come di un uomo che capiva profondamente il suo ruolo di capitano, ma che non cercava mai di sovrapporsi all’allenatore nelle dinamiche di spogliatoio. Durante la sua carriera al Porto, Costa ha rappresentato non solo la forza fisica in difesa, ma anche la stabilità emotiva e psicologica della squadra. Mourinho lo descrive come un “leader silenzioso”, che sapeva esattamente cosa fare per mantenere la squadra unita senza mai fare il passo più lungo della gamba.

“Jorge era uno di quelli che non chiedeva mai l’attenzione su di sé, ma che invece si prendeva cura delle cose che dovevano essere fatte dietro le quinte, lasciando all’allenatore il compito di occuparsi di ciò che accadeva in campo. Era il capitano ideale”, ha spiegato Mourinho, visibilmente abbattuto, ricordando non solo il lato professionale di Costa, ma anche l’aspetto umano che aveva segnato la loro amicizia.

Il ricordo del Porto e dei tifosi

La morte di Jorge Costa ha colpito profondamente l’intero ambiente del Porto, che lo ha ricordato attraverso un messaggio pubblicato sui social.

“Jorge Costa ci ha lasciato. Un simbolo dell’FC Porto. Un capitano, un leader, un esempio di lealtà e dedizione. Grazie per aver dato tutto per il nostro club, fino alla fine”, recita il post ufficiale.

Costa ha rappresentato l’anima della squadra, e il suo contributo alla storia del club è stato inestimabile.

Anche i tifosi del Porto hanno reso omaggio al loro capitano, non solo per le vittorie ottenute in campo, ma per l’esempio che ha dato di come si debba vivere e lavorare per un obiettivo comune. La sua morte è stata un colpo durissimo per tutti coloro che hanno seguito il Porto in quegli anni gloriosi, che ora si trovano a dover dire addio a una delle sue figure più amate e rispettate.

Mourinho: “Farò il mio lavoro, poi piangerò”

Nonostante il grande dolore, José Mourinho ha cercato di onorare il ricordo di Costa nel modo che meglio conosce: facendo il suo lavoro. “Oggi sono triste, ma sono qui perché se Jorge fosse stato con me, mi avrebbe detto: ‘Fai la tua conferenza stampa, gioca la partita e vinci. Non pensare troppo a me'”, ha detto Mourinho, cercando di tenere sotto controllo le emozioni per onorare il volere dell’amico.

Mourinho, con grande umiltà, ha confessato di voler continuare a lavorare come Costa avrebbe voluto: “Farò il mio lavoro oggi, farò il mio lavoro domani, e poi piangerò come vorrebbe Jorge“. Un gesto che dimostra quanto il legame tra i due fosse profondo, fatto di rispetto, dedizione e, soprattutto, amicizia.

La morte di Jorge Costa lascia un vuoto incolmabile nel mondo del calcio, e in particolare nel cuore di José Mourinho, che ha perso non solo un capitano, ma anche un amico. Il suo ricordo, però, vive attraverso le vittorie, la leadership e l’esempio che ha lasciato, sia in campo che fuori. Costa sarà sempre una figura simbolo per l’FC Porto e per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di vederlo giocare. Il ricordo di un campione, di un uomo e di un leader che ha dato tanto al calcio, continuerà a ispirare le generazioni future.