Juventus: Douglas Luiz assente ingiustificato al raduno

La nuova stagione della Juventus è ufficialmente iniziata, ma non nel modo sperato. Alla Continassa, sede del ritiro estivo bianconero, il primo giorno di raduno ha fatto subito rumore per un’assenza pesante: quella di Douglas Luiz.

Il centrocampista brasiliano, acquistato un anno fa dall’Aston Villa per circa 50 milioni di euro, non si è presentato al ritrovo con il resto della squadra e non ha fornito alcuna spiegazione alla società. Un comportamento che ha colto di sorpresa staff tecnico e dirigenza, in un momento già delicato per la definizione della rosa.

Un investimento pesante mai davvero esploso

Arrivato tra grandi aspettative nell’estate 2024, Douglas Luiz è stato uno dei colpi più onerosi dell’era recente juventina. Classe 1998, cresciuto nel Vasco da Gama prima di affermarsi in Premier League, il brasiliano era stato individuato come perno ideale per il centrocampo della nuova Juve.

Tuttavia, la sua prima stagione in Serie A non ha rispettato le attese. Tra difficoltà di ambientamento, problemi tattici e un rendimento altalenante, Luiz ha faticato a trovare continuità, raccogliendo numerose critiche da parte di tifosi e addetti ai lavori.

Tensione e mercato: addio possibile?

L’assenza ingiustificata al raduno non può che alimentare le voci di mercato che già da settimane circondano il suo nome. Secondo diverse fonti, la Juventus sarebbe disposta a cederlo davanti a un’offerta congrua, con diversi club inglesi (e non solo) interessati a riportarlo in Premier League.

Nel frattempo, la dirigenza bianconera si sta muovendo per tutelarsi. Il nome in cima alla lista per il centrocampo è Ederson dell’Atalanta, valutato intorno ai 30-35 milioni di euro. Secondo i bookmaker, la sua firma con la Juve è quotata a 2,25, segno di una trattativa considerata molto concreta.

In alternativa, restano sullo sfondo anche i profili di Tonali, Ndoye e Lorenzo Pellegrini, quest’ultimo un’ipotesi più difficile ma non impossibile.

Tudor inizia con il piede storto: rosa da completare

Il tecnico Igor Tudor, subentrato a Thiago Motta, aveva espresso il desiderio di lavorare fin da subito con la rosa quasi al completo. Tuttavia, la situazione è ben diversa: diversi giocatori sono ancora in uscita (Douglas Luiz in primis), mentre il mercato in entrata non ha ancora regalato innesti definitivi.

Dopo l’arrivo del giovane Francisco Conceição (riscattato dal Porto) e dell’attaccante Jonathan David, Tudor attende almeno un centrocampista e un altro attaccante. L’obiettivo è dare forma a una Juventus competitiva su tutti i fronti, con la Champions League che torna tra gli obiettivi stagionali.

Il caso Luiz pesa: attesa per i prossimi sviluppi

La mancata presentazione di Douglas Luiz potrebbe avere conseguenze anche sul piano disciplinare. La società, al momento, non ha diffuso comunicati ufficiali ma valuta l’episodio con grande attenzione.

Nei prossimi giorni è attesa una presa di posizione, anche in base alle spiegazioni – se e quando arriveranno – da parte del giocatore. Non si esclude una multa o l’esclusione temporanea dal gruppo, almeno fino a chiarimenti ufficiali.

Il punto: Juventus tra ambizione e scelte da fare

Il caso Luiz è solo il primo grattacapo di una stagione che si preannuncia complessa ma ambiziosa. La Juventus vuole tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo, ma per farlo serviranno chiarezza interna, operazioni oculate e gestione equilibrata dei casi spinosi.

La palla ora passa a società e giocatore: chiarire il presente sarà il primo passo per definire il futuro.