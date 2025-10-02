Juventus, infortunio Cabal: lesione al bicipite femorale e stop

La serata di Champions League della Juventus contro il Villarreal ha lasciato strascichi pesanti. Juan Cabal, uno dei rinforzi estivi della difesa bianconera, è stato costretto a lasciare il campo già nel corso del primo tempo a causa di un problema muscolare che ha immediatamente destato preoccupazione nello staff medico.

L’esito degli esami al J|Medical per Cabal

Il giocatore colombiano è stato sottoposto questa mattina agli accertamenti diagnostici presso il J|Medical. Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra, un infortunio che richiede attenzione e un percorso di recupero graduale. La Juventus ha comunicato che tra circa due settimane Cabal sosterrà ulteriori test per stabilire con maggiore precisione i tempi di rientro.

Al momento non è ancora possibile fissare una data certa per il ritorno in campo del difensore. Le lesioni muscolari di questo tipo, infatti, impongono cautela per evitare ricadute. È dunque probabile che Cabal debba fermarsi per diverse settimane, saltando alcune partite importanti di campionato e di coppa.

Una momentanea perdita per la difesa bianconera e le alternative a disposizione di Allegri

Lo stop rappresenta un contrattempo significativo per Massimiliano Allegri, che perde una pedina preziosa proprio nel momento in cui la stagione entra nel vivo. Cabal, arrivato in estate, stava gradualmente trovando spazio e continuità, inserendosi nei meccanismi difensivi della Juventus. La sua crescita era stata accolta con soddisfazione dall’ambiente, ma ora dovrà interrompersi bruscamente.

In attesa di recuperare il colombiano, l’allenatore bianconero dovrà affidarsi alle altre soluzioni in rosa per garantire solidità al reparto arretrato. La Juventus ha comunque a disposizione giocatori di esperienza e giovani in crescita, chiamati ora a farsi trovare pronti per non far rimpiangere l’assenza di Cabal.