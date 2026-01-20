Laureus World Sports Awards: cosa sono gli “Oscar dello sport”

Avete mai sentito parlare dei Laureus World Sports Awards?

E soprattutto: sapete perché molti li considerano il premio più prestigioso dello sport mondiale, ancora più dei riconoscimenti legati a singole discipline? Ogni anno tornano a occupare le prime pagine quando vengono annunciati i vincitori. Eppure, per molti tifosi — soprattutto quelli abituati a seguire il calcio giorno per giorno — i Laureus restano un nome noto solo a metà: celebri, eleganti, ma spesso poco spiegati. Allora mettetevi comodi, perché dietro quella statuetta dorata c’è molto più di una serata di gala.

Perché si torna a parlare di Laureus proprio adesso

Se i Laureus sono tornati al centro dell’attenzione in queste settimane è perché Madrid ospiterà anche l’edizione 2026 dei Laureus World Sports Awards, confermando un legame iniziato nel 2024. Una notizia che non riguarda solo il calendario degli eventi sportivi, ma che racconta il ruolo crescente dei Laureus nel sistema sportivo globale, tra premi, rappresentanza e impegno sociale. Per capirne davvero il peso, però, bisogna fare un passo indietro.

Cosa sono i Laureus World Sports Awards (e perché sono diversi dagli altri premi sportivi)

I Laureus World Sports Awards nascono nel 2000 per distinguersi da un panorama già affollato di premi sportivi nazionali e internazionali, spesso legati a singole discipline, a contesti geografici specifici o al voto dei media. A differenza di riconoscimenti come:

premi assegnati da giornalisti sportivi;

trofei basati sul voto popolare;

premi interni a federazioni o leghe;

i Laureus si propongono come un premio globale e trasversale, che mette sullo stesso piano calcio, atletica, sport olimpici e discipline individuali. Ma la vera differenza è un’altra. I vincitori non vengono scelti da media, sponsor o pubblico, ma dalla Laureus World Sports Academy, una giuria composta esclusivamente da ex campioni e leggende dello sport mondiale. Questo fa dei Laureus un premio:

meno condizionato dalla popolarità del momento;

più attento al valore sportivo complessivo ;

riconosciuto come autorevole dagli stessi atleti.

Per questo vengono spesso definiti gli “Oscar dello sport”, ma con una logica più interna al mondo agonistico che a quello mediatico.

Le categorie dei Laureus World Sports Awards

Ogni anno vengono assegnati premi in sette categorie principali, che rappresentano le diverse eccellenze dello sport mondiale:

Laureus World Sportsman of the Year

Sportivo dell’anno

Laureus World Sportswoman of the Year

Sportiva dell’anno

Laureus World Team of the Year

Squadra dell’anno

Laureus World Breakthrough of the Year

Rivelazione dell’anno

Laureus World Comeback of the Year

Ritorno dell’anno

Laureus World Sportsperson of the Year with a Disability

Sportivo dell’anno con disabilità

Laureus World Action Sportsperson of the Year

Sportivo dell’anno negli sport d’azione

A queste si affiancano premi speciali, tra cui il più rappresentativo è il Laureus Sport for Good Award, dedicato ai progetti che utilizzano lo sport come leva di cambiamento sociale.

Chi decide i vincitori: la Laureus World Sports Academy

A rendere i Laureus unici è la giuria: la Laureus World Sports Academy. L’Academy è composta da oltre 70 leggende dello sport mondiale: ex campioni olimpici, vincitori di Mondiali, icone del calcio, dell’atletica, del tennis e della Formula 1. Il loro ruolo non è solo simbolico. Sono loro a selezionare i vincitori finali, rendendo i Laureus uno dei pochi premi sportivi realmente indipendenti dalle logiche commerciali.

Perché Madrid è centrale nel progetto Laureus

Dal 2024, Madrid non è solo la sede della cerimonia, ma un polo attivo del progetto Laureus. La città ha visto crescere:

una rete di ambasciatori Laureus;

programmi sportivi dedicati ai giovani;

iniziative educative nelle periferie urbane.

Il risultato è un impatto concreto sul territorio, che va ben oltre la serata di gala.

Laureus Sport for Good: lo sport come strumento educativo

Il cuore del progetto Laureus è la fondazione Laureus Sport for Good, che sostiene programmi sportivi in oltre 40 Paesi. A Madrid e nella regione, questi programmi lavorano per:

migliorare l’ accesso allo sport per i giovani ;

favorire inclusione e coesione sociale ;

sviluppare competenze come leadership e lavoro di squadra.

Tra le realtà sostenute c’è Fútbol Más, che utilizza il calcio come strumento educativo nei quartieri più complessi.

Jude Bellingham, il calcio e il ruolo degli ambasciatori Laureus

Il legame tra Laureus e calcio moderno è rappresentato anche da figure come Jude Bellingham. Vincitore del Laureus World Breakthrough of the Year 2024, il centrocampista del Real Madrid è stato nominato ambasciatore Laureus, partecipando attivamente a iniziative con i giovani a Madrid. Un segnale chiaro: per Laureus, l’impatto di un atleta non si esaurisce nelle prestazioni sportive.

Perché i Laureus contano nel panorama sportivo globale

I Laureus World Sports Awards continuano a distinguersi perché:

celebrano lo sport globale , non settoriale;

uniscono eccellenza agonistica e responsabilità sociale;

reinvestono visibilità e risorse nei progetti per i giovani.

In un’epoca in cui lo sport è sempre più business e intrattenimento, i Laureus restano uno dei pochi eventi capaci di tenere insieme competizione, valori e futuro. Il 20 aprile 2026, allora, Madrid non ospiterà solo una cerimonia, ma un’idea di sport: quella che premia i campioni, senza però dimenticare il contesto in cui lo sport può davvero fare la differenza.