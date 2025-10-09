l’Italia sfida l’Estonia e ci crede, anche se la Norvegia è già lontana

L’Italia di Gennaro Gattuso continua il suo cammino nelle qualificazioni per il Mondiale 2026, con una partita cruciale contro l’Estonia, sabato 12 ottobre 2025, alle 20:45, presso la Le Coq Arena di Tallinn. Gli Azzurri occupano il secondo posto nel loro gruppo, con 6 punti di svantaggio dalla Norvegia, che però ha già disputato una partita in più. La Nazionale italiana non può permettersi ulteriori passi falsi se vuole mantenere vive le speranze di qualificazione diretta al torneo, e questo match contro l’Estonia è fondamentale per non perdere terreno.

Le quote ufficiali: Italia nettamente favorita contro l’Estonia

Secondo gli esperti di scommesse, l’Italia è la netta favorita per la vittoria contro l’Estonia. Le quote più recenti vedono la vittoria degli Azzurri a 1.07, il pareggio a 11.00 e l’impresa estone a 30.00. Il divario tra le due squadre è evidente e, di conseguenza, le quote per le doppie chance sono fortemente orientate verso l’Italia. L’1X è quotato a 7.44, mentre l’12 è a 1.02, a conferma dell’elevata probabilità di un successo azzurro.

Italia contro Estonia: le probabilità di gol e le previsioni sulle reti

Gli esperti di scommesse prevedono una partita con un buon numero di gol, visto il forte attacco italiano e le difficoltà difensive dell’Estonia. L’Over 2.5 è quotato a 1.40, mentre l’Under 2.5 è a 2.75. Le probabilità che entrambe le squadre vadano a segno sono considerate basse, con il Gol a 2.60 e il No Gol a 1.45. Questo suggerisce che l’Italia dovrebbe riuscire a dominare il match, con l’Estonia che avrà poche buone occasioni.

Gattuso e la preparazione dell’Italia per la trasferta in Estonia

L’allenatore della Nazionale, Gennaro Gattuso, ha messo al centro della sua preparazione la solidità difensiva e l’efficacia offensiva. Nonostante l’Estonia sia considerata un avversario inferiore, Gattuso ha sottolineato più volte l’importanza di non abbassare la guardia. La squadra dovrà giocare con determinazione, evitando cali di concentrazione che potrebbero compromettere il risultato. La trasferta in Estonia rappresenta un’opportunità importante per consolidare la posizione della Nazionale e proseguire la corsa verso la qualificazione.

Le formazioni probabili: Italia e Estonia in campo sabato sera

Per quanto riguarda le formazioni, l’Italia scenderà in campo con il tradizionale 4-3-3, con Donnarumma tra i pali, una difesa composta da Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni e Spinazzola. A centrocampo, Locatelli, Verratti e Barella saranno chiamati a gestire il possesso e a creare gioco. In attacco, ci si aspetta Immobile e Berardi, mentre un altro attaccante potrebbe essere scelto in base alla strategia adottata dal tecnico.

L’Estonia, invece, probabilmente schiererà un 4-4-2, cercando di limitare le offensive italiane. Il portiere Sergei Lepmets sarà chiamato a difendere la sua porta contro gli attacchi degli Azzurri, mentre la linea difensiva cercherà di arginare le incursioni dei giocatori italiani.

Qualificazione ai Mondiali: obiettivi e prospettive per l’Italia

La Norvegia, pur avendo un vantaggio di 6 punti, ha disputato una partita in più rispetto all’Italia, quindi la qualificazione non è ancora fuori portata per gli Azzurri. La squadra di Gattuso deve assolutamente vincere contro l’Estonia per mantenere vive le speranze di ottenere il primo posto nel girone e qualificarsi direttamente per i Mondiali 2026. Non ci sono margini di errore, e ogni partita diventa decisiva per l’obiettivo finale.

l’Italia non può permettersi passi falsi nel match di sabato

Il match contro l’Estonia è una tappa fondamentale nella corsa dell’Italia verso la qualificazione ai Mondiali 2026. Nonostante la differenza di valore tra le due squadre, gli Azzurri devono scendere in campo con determinazione e senza sottovalutare l’avversario. Gattuso e la sua squadra sono chiamati a vincere con autorità e a dimostrare che la qualificazione per il Mondiale è ancora possibile.