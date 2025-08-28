Milan, infortunio per Jashari: lesione al perone e possibile stop

CalcioWeb

Nuovi problemi per il Milan alla vigilia della seconda giornata di campionato. Ardon Jashari, centrocampista svizzero di 23 anni, ha riportato un infortunio al perone che lo costringerà a uno stop di durata ancora da valutare.

L’episodio si è verificato durante la sessione di allenamento odierna a Milanello: Jashari è rimasto coinvolto in un contrasto di gioco con il compagno di squadra Santiago Gimenez e ha subito avuto bisogno dell’intervento dello staff medico.

I primi accertamenti e i tempi di recupero

Gli esami avrebbero evidenziato una lesione al perone. La gravità del problema dovrà essere confermata da ulteriori controlli nelle prossime ore, ma lo stop si preannuncia di diverse settimane.

Una notizia che complica i piani di Massimiliano Allegri, costretto a rivedere le rotazioni in mezzo al campo.

Una perdita pesante per i rossoneri

Jashari, arrivato in estate con grandi aspettative, si era già ritagliato spazio nello scacchiere rossonero. Il suo infortunio rappresenta dunque una brutta tegola, soprattutto in una fase iniziale della stagione in cui il Milan è atteso da impegni ravvicinati tra campionato e coppe.

Lo staff tecnico attende con ansia i prossimi aggiornamenti, ma la certezza è che Allegri dovrà rinunciare al giovane svizzero almeno per le prossime settimane.