MLS sogna Thomas Müller: pressing per portarlo negli Stati Uniti

Il calcio americano sogna un altro grande nome europeo. Dopo aver accolto negli anni campioni del calibro di Beckham, Ibrahimović, Messi e Chiellini, la Major League Soccer punta ora su Thomas Müller, bandiera del Bayern Monaco e campione del mondo con la Germania nel 2014. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, l’MLS starebbe lavorando per agevolare il suo arrivo nel campionato statunitense, spingendo per trovare un compromesso tra due franchigie: i Vancouver Whitecaps e l’FC Cincinnati.

Il sistema regolatorio della MLS, però, rende la trattativa meno lineare rispetto ai mercati europei. In particolare, il nodo cruciale è rappresentato dai cosiddetti Discovery Rights, diritti di prelazione che ogni club può vantare su un massimo di sette giocatori internazionali non ancora tesserati.

Il nodo Cincinnati: i diritti di Müller e la richiesta da 400.000 dollari

Secondo il regolamento MLS, l’FC Cincinnati ha attualmente i Discovery Rights su Thomas Müller. Questo significa che, per poter ufficializzare il trasferimento, i Vancouver Whitecaps devono acquistare i diritti sul giocatore dal club dell’Ohio.

La situazione si complica perché, sempre secondo Bild, Müller non sarebbe interessato a trasferirsi a Cincinnati, motivo per cui i dirigenti dell’MLS vorrebbero mediare per facilitare un accordo. Cincinnati, dal canto suo, sarebbe disposta a cedere i diritti per una cifra vicina ai 400.000 dollari, somma che però potrebbe rappresentare un ostacolo per il club canadese.

Axel Schuster, direttore sportivo dei Whitecaps, ha infatti dichiarato di considerare l’operazione “piuttosto irrealistica” in questo momento, lasciando intendere che non ci siano ancora le condizioni economiche per concludere l’affare.

L’MLS vuole una nuova icona per rilanciare il campionato

L’interesse dell’MLS nei confronti di Müller va oltre l’aspetto tecnico. Con la sua esperienza, il suo carisma e il suo palmarès, il tedesco rappresenterebbe un volto ideale per rafforzare l’immagine del campionato anche a livello globale. Dopo 25 anni al Bayern Monaco, Müller è libero sul mercato e ha già mostrato segnali di apertura verso un trasferimento oltreoceano.

Non a caso, proprio sabato, ha pubblicato un video a tema cowboy, in cui cavalca un cavallo su una strada aperta americana, accendendo la fantasia dei tifosi e dei media. Una mossa che sembra tutt’altro che casuale e che alimenta le indiscrezioni su un suo imminente sbarco negli Stati Uniti.

Una trattativa difficile, ma non impossibile

Al momento, né il giocatore né i club coinvolti hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali. Ma il pressing dell’MLS dimostra chiaramente la volontà di non lasciarsi sfuggire un’opportunità unica. In un campionato sempre più competitivo e attento al marketing globale, l’arrivo di Thomas Müller rappresenterebbe un colpo di immagine importante.

Molto dipenderà dalla disponibilità dei Whitecaps a trovare un accordo economico con Cincinnati, oppure dalla possibilità che un’altra franchigia, magari più solida finanziariamente, entri in corsa per il veterano tedesco.