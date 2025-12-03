Mondiale 2026 e rivoluzione VAR: verso un calcio iper-controllato?

L’annuncio dell’IFAB e della FIFA su un possibile ampliamento dei poteri del VAR al Mondiale 2026 — corner rivedibili, secondi gialli annullabili e test della nuova regola dei “due minuti fuori” per chi riceve cure mediche — apre davvero una fase decisiva nella metamorfosi del calcio in uno sport iper-arbitrato, pensato sempre più come prodotto globale da ottimizzare che come gioco popolare da vivere. Al centro resta una tensione irrisolta: inseguire una giustizia quasi algoritmica o difendere quella quota di errore, caos ed emotività che ha costruito il mito del Mondiale.

Cosa cambierebbe davvero: il nuovo protocollo VAR in vista del Mondiale 2026

Secondo le anticipazioni, FIFA intende chiedere all’IFAB una deroga per permettere al VAR di intervenire anche su due zone finora “off limits”:

i calci d’angolo , per verificare con le immagini se il pallone ha superato interamente la linea di fondo e chi lo ha toccato per ultimo;

i secondi cartellini gialli, con possibilità di revocare espulsioni considerate frutto di un secondo ammonito “chiaramente errato”.​

L’idea è di testare questo protocollo già al Mondiale 2026, che si aprirà l’11 giugno a Città del Messico, sfruttando un meccanismo di sperimentazione “accelerata” che permetterebbe a FIFA di applicare regole in via temporanea nelle grandi competizioni, senza passare da lunghi test nei campionati minori.​

La logica ufficiale dietro la rivoluzione VAR: evitare nuovi “casi Morientes”

La narrativa è collaudata: evitare che si ripetano errori iconici come quello del 2002, quando alla Spagna fu annullato un gol regolare per un pallone giudicato erroneamente oltre la linea di fondo. Se rigori, fuorigioco semiautomatico e rossi diretti sono stati affidati al VAR per limitare le ingiustizie più gravi, la stessa logica porta oggi a includere corner e secondi gialli, considerati potenzialmente decisivi quanto un rigore.​

Il discorso è seducente: in un Mondiale in cui una singola decisione può cambiare la storia di una generazione di calciatori, l’idea di “non lasciare nulla al caso” piace a dirigenti e arbitri, soprattutto dopo anni di polemiche su episodi costati qualificazioni, trofei e, non di rado, posti di lavoro agli allenatori.​

Il paradosso: più controllo attraverso la tecnologia, meno fiducia verso il sistema

La pratica delle grandi leghe europee racconta però un paradosso evidente: ogni nuova area di intervento del VAR genera non solo più check, ma anche più diffidenza verso il sistema. L’attenzione non si concentra più sull’errore umano dell’arbitro, ma sui “frame” scelti, sulle linee tracciate, sui tempi di intervento, alimentando la sensazione che la tecnologia sia, a sua volta, uno spazio di interpretazione e che le decisioni possano variare a seconda del contesto o del campionato. Estendere il protocollo significa aprire nuovi fronti di conflitto, perché ogni pallone vicino alla linea di fondo può trasformarsi in un check prolungato, con lo stadio sospeso nell’attesa della decisione, mentre ogni contrasto da ammonizione rischia di diventare un caso da sala VAR, aumentando tensione, proteste e perfino teatralità dei giocatori, che ora sanno che ogni fallo “borderline” potrà essere rianalizzato in modo soggetto a interpretazioni soggettive.​

Ritmo del gioco e tifosi: il tempo è il vero campo di battaglia

A ogni annuncio, FIFA promette “più giustizia senza rallentare il gioco”, ma chi guarda partite in Serie A, Premier League o Champions conosce la realtà fatta di attese, esultanze congelate, gol rivisti e magari cancellati due minuti dopo. Il Mondiale 2026, allargato a 48 squadre e distribuito su tre Paesi e fusi orari diversi, accentuerà questa sensazione per chi seguirà match in serie davanti allo schermo.​

Il rischio è un calcio sempre più “telecomandato”, calibrato sui tempi del broadcaster più che sui tempi emotivi dello stadio: le pause diventano finestre per replay e analisi, ma erodono quell’immediatezza che ha reso il Mondiale un’esperienza quasi rituale per generazioni di tifosi.​

L’altra rivoluzione: i due minuti fuori per chi riceve cure

In parallelo, FIFA sta sperimentando all’Arab Cup in Qatar una regola destinata a cambiare la percezione degli infortuni: chi riceve assistenza medica sul terreno di gioco deve uscire per due minuti, lasciando la squadra in inferiorità numerica. Sono esclusi il portiere e i calciatori colpiti da falli puniti con un cartellino, proprio per evitare che la squadra vittima di un fallo paghi un doppio prezzo.​

Pierluigi Collina ha spiegato che la norma nasce per ridurre simulazioni e perdite di tempo sistematiche, considerate uno dei mali più fastidiosi del calcio moderno. La logica è apertamente deterrente: se ti fai curare, la tua squadra paga un costo immediato, dunque diventa meno conveniente ricorrere a “infortuni tattici” per spezzare il ritmo o congelare il risultato.​

Tra tutela sanitaria e sospetto verso i giocatori

È proprio su questo terreno che la norma appare più controversa. Gli staff medici potrebbero trovarsi a esitare prima di entrare in campo, sapendo che ogni intervento comporterà due minuti di inferiorità numerica, mentre i giocatori potrebbero essere tentati di restare in piedi anche in caso di dolore reale per non lasciare i compagni in dieci.​

Il messaggio implicito è scivoloso: non “ti proteggo perché potresti stare male”, ma “ti controllo perché potresti fingere”. In una fase in cui il calcio discute sempre più seriamente di traumi cranici, commozioni cerebrali e impatto a lungo termine degli infortuni, scegliere la strada del sospetto generalizzato anziché quella della massima tutela sanitaria appare una scelta controcorrente e potenzialmente pericolosa.​

Una stessa ossessione: eliminare il caos

Se si osservano insieme l’espansione del VAR e la regola dei due minuti, emerge una stessa ossessione: eliminare il caos, ridurre la componente umana, trasformare il calcio in un ambiente iper-controllato in cui ogni evento è misurato, registrato, processato. È il calcio come “prodotto premium globale”: ordinato, lineare, adatto a un mercato televisivo che pretende decisioni immediate, grafica esplicativa e nessun margine per la casualità.​

Ma qui si incrocia un interrogativo di fondo: togliere l’errore significa davvero migliorare il gioco o rischia di sterilizzarlo? La storia del calcio è piena di episodi controversi, di arbitraggi contestati, di narrazioni costruite intorno a un rigore dubbio o a un gol “fantasma”: sono ferite che diventano identità, benzina per rivalità e memoria collettiva.​

Impatto sul calcio italiano di un Mondiale iper-VARizzato

Per il pubblico italiano, abituato a vivere il VAR come bersaglio quotidiano di sfogo e sospetto, l’espansione annunciata rischia di amplificare tutte le nevrosi già presenti: ogni episodio diventa potenzialmente “rivedibile”, ogni check può essere letto come conferma di un complotto, ogni ritardo come prova di mala fede. In un contesto mediatico polarizzato, un Mondiale iper-Varizzato potrebbe rafforzare la sensazione che il calcio sia ormai un gioco di controllori più che di calciatori.​

D’altra parte, se il torneo del 2026 dovesse esibire un uso del VAR più rapido, coerente e soprattutto meglio comunicato, la Serie A sarebbe quasi costretta a un salto di qualità, non solo sul piano tecnologico ma su quello della trasparenza: spiegazioni in tempo reale, protocolli chiari, meno opacità. L’obiettivo non è “vedere di più”, ma far capire meglio cosa viene visto, quando e con quali criteri.​

Verso un calcio meno umano?

La direzione è tracciata: più monitor, più protocolli, più possibilità di intervento. Il Mondiale 2026 diventa così un laboratorio globale che costringe tutti — dirigenti, arbitri, allenatori, tifosi — a porsi una domanda scomoda: quanto della natura umana del calcio siamo disposti a sacrificare in nome di un’illusione di perfezione?​

Se ogni sprint, contrasto o caduta diventa materia per la tecnologia e ogni infortunio sospetto comporta un automatismo punitivo, a perdere non saranno solo i “furbi” o gli arbitri distratti, ma quella spontaneità che ha reso il gioco universale, proprio perché imperfetto. Nel tentativo di evitare ogni errore, il calcio rischia di diventare un po’ meno vivo: più giusto forse, ma meno capace di assomigliare alla vita che pretende di raccontare.