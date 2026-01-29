Mondiali 2030: sguardo al futuro dopo il Mondiale 2026

Nonostante la Coppa del Mondo 2026 debba ancora iniziare (anche se già molto dibattuta), si comincia persino a parlare della Coppa del Mondo 2030, che sarà l’edizione che celebrerà i 100 anni dal primo torneo disputato in Uruguay nel 1930. Un appuntamento storico che vedrà tre continenti coinvolti, con la Spagna, il Portogallo e il Marocco scelti come paesi ospitanti principali. Nel 2023, la FIFA ha ufficializzato questi paesi come i protagonisti dell’evento, ma ci sono ancora molti dettagli in sospeso, come la sede della finale.

Spagna annuncia la Finale: Santiago Bernabéu favorito

Il presidente della Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, ha recentemente dichiarato che la finale della Coppa del Mondo 2030 si terrà in Spagna, ponendo fine a mesi di speculazioni sulla sede dell’evento più prestigioso del torneo. Louzán ha reso pubblica questa notizia durante un galà organizzato dall’Associazione della Stampa Sportiva di Madrid, ma ha specificato che la FIFA non ha ancora confermato ufficialmente la sede. Louzán ha affermato: “La Spagna guiderà i Mondiali e la finale si terrà qui”, senza però rivelare la città o lo stadio che ospiterà la partita.

Sebbene la FIFA non abbia preso una decisione ufficiale, Madrid e il Santiago Bernabéu sembrano essere i principali candidati per ospitare la finale. Secondo diverse testate spagnole, il Santiago Bernabéu, recentemente ristrutturato e con una capacità di oltre 80.000 spettatori, è il frontrunner. Alcune voci suggeriscono che sia stato già raggiunto un accordo informale tra la FIFA e il Real Madrid per ospitare l’evento. Un altro elemento che rende Madrid il principale favorito è il rapporto tra il presidente della FIFA, Gianni Infantino, e il presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, che potrebbe influire sulla decisione finale. Se confermato, il Bernabéu ospiterebbe la sua seconda finale di Coppa del Mondo, dopo quella del 1982, quando l’Italia vinse contro la Germania Ovest (3-1).

Camp Nou in lizza ma senza conferme

Il Camp Nou di Barcellona, con una capacità di circa 105.000 spettatori, potrebbe essere un’altra candidata per ospitare la finale della Coppa del Mondo 2030. Dopo la conclusione dei lavori di ristrutturazione, lo stadio è tornato operativo e ha nuove strutture moderne. Tuttavia, come nel caso del Santiago Bernabéu, la FIFA non ha ancora preso una decisione ufficiale riguardo alla sede finale, e la selezione di quale stadio ospiterà la finale slitta a dopo il Mondiale 2026.

Marocco: ambizioni sfumate dopo il caos della Coppa d’Africa

Il Marocco, che co-ospita l’evento con la Spagna e il Portogallo, aveva inizialmente puntato sul Grand Stade Hassan II di Casablanca come possibile sede per la finale. Una struttura da 115.000 posti in costruzione che, una volta completata, sarà tra i più grandi stadi del mondo. Tuttavia, le ambizioni del Marocco potrebbero essere state compromesse da incidenti controversi durante la finale della Coppa d’Africa 2025. La partita finale tra Marocco e Senegal è stata segnata da polemiche, tra cui un rigore contestato, le proteste dei giocatori senegalesi che hanno temporaneamente abbandonato il campo, l’incidente con alcuni raccatta-palloni accusati di aver molestato il portiere del Senegal e le dure affermazioni che ne sono seguite. Questi eventi sono stati giudicati come “scene deplorevoli” dal presidente della FIFA, Gianni Infantino. Rafael Louzán, pur lodando i miglioramenti infrastrutturali in Marocco, ha dichiarato:

“Il Marocco sta davvero vivendo una trasformazione con stadi magnifici, ma la Coppa d’Africa ha visto scene che danneggiano l’immagine del calcio mondiale“.

Questo potrebbe influire negativamente sulla percezione della FIFA nei confronti del Marocco come possibile sede della finale del Mondiale 2030. Nonostante le dichiarazioni di Louzán, l’emittente radiofonica spagnola Cadena SER ha precisato che non è stata presa alcuna decisione finale da parte della FIFA. Le parole di Louzán sono quindi più una speranza che un annuncio ufficiale. La FIFA ha confermato che la decisione sulla sede della finale 2030 non sarà presa fino al termine del Mondiale 2026 in Nord America.

Le partite iniziali in Sudamerica per il centenario

Nel contesto delle celebrazioni per il centenario della Coppa del Mondo, la FIFA ha anche deciso di trasferire le prime tre partite simboliche della competizione nelle nazioni sudamericane che ospitarono il primo torneo nel 1930. Uruguay, Argentina e Paraguay saranno i protagonisti di queste partite speciali, segnando l’inizio di un mondiale storico che celebrerà il passato del torneo, ma con uno sguardo rivolto al futuro.

La decisione finale: attesa dopo il Mondiale 2026

La Coppa del Mondo 2030 è destinata a essere una delle edizioni più straordinarie della storia del calcio, con una distribuzione geografica senza precedenti e il centenario a fare da sfondo. Sebbene le sedi della finale e delle altre partite chiave siano ancora in fase di discussione, il processo che porterà alla decisione finale sarà determinante per definire il futuro di un torneo che promette di segnare una nuova era per il calcio mondiale. Per adesso non resta che goderci il Mondiale 2026 che sta per iniziare, con un occhio però sempre rivolto al futuro.