Perché San Siro applaude anche chi non gioca: da Kimi Antonelli a Jannik Sinner

La sfida tra Italia e Francia del 12 novembre ha offerto più di uno spettacolo. In tribuna, infatti, accanto a Giovanni Malagò, c’era il neo campione del mondo di Formula 1 Kimi Antonelli: quando Kimi è apparso sui maxischermi di San Siro, il pubblico del Meazza si è alzato in piedi per tributargli una lunga standing ovation. Il pilota ha ricevuto l’applauso di oltre 70.000 spettatori, rispondendo con un sorriso e un saluto visibilmente emozionato. Una parentesi speciale in una serata che ha visto gli Azzurri imporsi per 3-1 sulla Francia, ma che ha riservato anche un tributo a uno dei protagonisti più importanti dello sport italiano.

Non è la prima volta che San Siro diventa il palcoscenico di un omaggio a un campione che non appartiene al mondo del calcio. Anzi, l’accoglienza riservata ad Antonelli racconta una consuetudine ormai consolidata: il pallone rappresenta il centro dello spettacolo, ma lo stadio si conferma come un luogo in cui si incontrano sport, musica, cinema e cultura popolare. Le presenze sugli spalti non sottraggono necessariamente attenzione a quanto accade sul terreno di gioco. Piuttosto, contribuiscono a costruire un racconto più ampio, nel quale la partita e i suoi ospiti diventano due piani dello stesso spettacolo.

Da Antonelli a Sinner, i campioni che conquistano San Siro

Uno dei precedenti più significativi è quello di Jannik Sinner. Il 28 novembre 2023, pochi giorni dopo aver contribuito alla conquista della Coppa Davis da parte dell’Italia, il tennista altoatesino, tifoso milanista, era presente a San Siro per assistere a Milan-Borussia Dortmund, partita della fase a gironi di Champions League. L’atleta era sceso sul terreno di gioco per salutare il pubblico rossonero, che lo accolse con un’ovazione. Il club gli consegnò anche una maglia celebrativa. San Siro gli ha tributato un nuovo omaggio il 26 gennaio 2025, dopo il trionfo agli Australian Open: durante il secondo tempo della sfida di Serie A tra Milan e Parma, la sua immagine con la coppa è stata proiettata sui maxischermi, scatenando l’entusiasmo dei tifosi presenti.

Due giovani campioni, due discipline differenti e due successi internazionali capaci di conquistare un pubblico che, in quel momento, si era ritrovato allo stadio per seguire una partita di calcio. La popolarità di Sinner e Antonelli ha superato i confini delle rispettive discipline, trasformandoli in personaggi riconoscibili anche da chi non segue abitualmente la Formula 1 o il tennis.

Negli anni, San Siro ha aperto le sue porte a numerosi atleti di fama mondiale. Tra i tennisti, Novak Djokovic, grande appassionato del Milan, è stato ospite d’onore a bordo campo nel maggio 2023, in occasione della semifinale d’andata di Champions League tra Milan e Inter. L’Inter ha più volte celebrato i successi del suo tifoso Valentino Rossi, nove volte campione del mondo nel motociclismo, congratulandosi con lui dopo i titoli iridati del 2008 e del 2009. Il pilota è stato anche ospite a San Siro, dove ha assistito a Inter-Barcellona nel novembre 2018.

Se il discorso si allarga a personaggi che non appartengono necessariamente al mondo dello sport, la dinamica non cambia. Musicisti, attori e protagonisti dello spettacolo vengono spesso riconosciuti sugli spalti, diventando parte del racconto della serata. Si pensi a Noel Gallagher, storico tifoso del Manchester City, presente a San Siro nel novembre del 2023 per l’incontro di Champions tra Milan e Paris Saint-Germain (quella volta in tribuna c’erano anche David Beckham e Thierry Henry) e nell’aprile del 2024 per il derby di Serie A Milan-Inter che ha poi assegnato lo scudetto ai nerazzurri. O al regista Spike Lee che nel marzo del 2025 è stato ospite d’onore allo Stadio Giuseppe Meazza in occasione della sfida di Champions League tra Inter e Feyenoord e pochi mesi dopo ha prestato la propria voce al video “My Name Is My Story”, prodotto da Inter Media House, raccontando la storia e l’identità del club. Per queste personalità, il legame con il calcio può esprimersi nell’assistere a una partita dalla tribuna o nell’indossare la maglia di un club. In entrambi i casi, il pallone offre un palcoscenico popolare, mentre la loro presenza contribuisce ad ampliare il racconto della partita oltre i novanta minuti di gioco.

San Siro, lo stadio che è diventato un palcoscenico della musica

Non è un caso che lo stadio di San Siro sia al centro di questa dinamica di commistione tra calcio e cultura popolare. Oltre a essere uno degli impianti più rappresentativi del calcio italiano, è un luogo che nel tempo ha assunto un significato culturale più ampio, diventando punto di riferimento anche per l’industria musicale e per i grandi eventi internazionali. Il Meazza, infatti, ospita regolarmente concerti di artisti italiani e internazionali, trasformandosi in un’enorme arena capace di accogliere decine di migliaia di spettatori. Dal 1980, quando San Siro ospitò il suo primo concerto con protagonista Bob Marley, lo stadio ha accolto Bob Dylan e Carlos Santana nel 1984, Bruce Springsteen nel suo primo concerto italiano nel 1985 (tornato più recentemente nel 2025), e ancora David Bowie, Michael Jackson, gli U2, oltre agli artisti italiani come Edoardo Bennato, Laura Pausini, Vasco Rossi e molti altri. In tempi più recenti hanno calcato il “palco” di San Siro anche i Coldplay, i Rolling Stones, i Muse, i Depeche Mode, Beyoncé e Jay-Z, Taylor Swift, The Weeknd e Bruno Mars. I grandi appuntamenti dal vivo hanno contribuito a consolidare il ruolo di questo impianto come luogo centrale dell’intrattenimento.

Calcio e musica condividono, in questo senso, molto più di quanto possa sembrare. Entrambi si fondano sulla partecipazione collettiva, sulla costruzione di un’identità e sulla capacità di riunire pubblici anche molto diversi tra loro. Uno stadio può essere il luogo in cui si celebra una vittoria sportiva, ma anche quello in cui migliaia di persone cantano insieme le canzoni del proprio artista preferito. Cambia il protagonista in campo, non necessariamente il significato dell’esperienza collettiva. È proprio questa dimensione a rendere gli stadi luoghi particolarmente attrattivi anche per personaggi provenienti da altri settori. Essere presenti a San Siro significa partecipare a un evento che supera la semplice competizione sportiva e che, per dimensioni, visibilità e valore simbolico, occupa uno spazio importante nell’immaginario popolare.

Calcio e cultura pop: dalle maglie alle collaborazioni musicali

Il rapporto tra calcio e cultura popolare, del resto, non si esaurisce nelle presenze celebri sugli spalti. Negli ultimi anni le contaminazioni tra il mondo del pallone e quello dell’intrattenimento sono diventate sempre più frequenti. Le maglie da gioco sono entrate stabilmente nel linguaggio della moda e dello streetwear e i club hanno stretto collaborazioni con artisti e musicisti. Il fenomeno è particolarmente evidente nei grandi club internazionali, che hanno compreso come il proprio pubblico potenziale non coincida più soltanto con quello degli appassionati di calcio. La collaborazione tra il Barcellona e Spotify, per esempio, ha portato la musica direttamente sulle maglie della squadra catalana, attraverso iniziative dedicate ad artisti di fama internazionale. Un modo per mettere in comunicazione due industrie dell’intrattenimento e raggiungere comunità di appassionati differenti. Anche le tribune diventano parte di questa contaminazione. La presenza di una celebrità può generare curiosità, attirare l’attenzione dei media e offrire un ulteriore contenuto da condividere sui social network. Le telecamere che individuano Antonelli a San Siro, i cori per Sinner o le immagini di un attore in tribuna sono ormai parte integrante del racconto mediatico delle partite.

Non significa che il calcio abbia bisogno di altri protagonisti per mantenere la propria centralità. Al contrario, è proprio la sua capacità di attrazione a renderlo un punto d’incontro per mondi differenti. Lo stadio resta il luogo in cui si gioca la partita, ma anche uno spazio in cui lo sport dialoga con la musica, il cinema e lo spettacolo. L’ovazione di San Siro per Kimi Antonelli è stata, in fondo, un esempio di questa capacità. Per qualche minuto il pubblico ha celebrato un campione che non era protagonista della partita, ma che aveva comunque conquistato un posto nell’immaginario sportivo italiano. La partita è proseguita, l’Italia ha vinto e il Meazza ha continuato a fare ciò che gli riesce meglio: trasformare un evento sportivo in uno spettacolo collettivo. Con protagonisti che, talvolta, non hanno nemmeno bisogno di scendere in campo.