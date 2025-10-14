Playoff Mondiale 2026: regole, sorteggio e date cruciali per l’Italia

Nonostante una netta vittoria contro l’Estonia, l’Italia di Gennaro Gattuso sembra destinata a giocarsi la qualificazione ai Mondiali 2026 attraverso i playoff. La Norvegia, infatti, non si ferma e aumenta vertiginosamente la differenza reti, portando gli Azzurri verso il percorso di spareggio. Se la Norvegia dovesse inciampare contro l’Estonia e l‘Italia dovesse vincere contro Israele, potrebbe cambiare tutto. Tuttavia, Haaland e compagni non sembrano intenzionati a commettere errori.

Come funzionano i playoff per il Mondiale 2026

I playoff per il Mondiale 2026 coinvolgeranno le dodici Nazionali classificate al secondo posto del proprio girone di qualificazione. A queste si aggiungeranno le quattro migliori vincitrici dei gironi della Nations League 2024/2025. Un sorteggio stabilirà i quattro percorsi di spareggio, con un mini girone che prevede semifinali e finali in gare secche. Le vincitrici delle semifinali si qualificheranno al Mondiale.

L’Italia in prima fascia: vantaggio e sorteggio

In caso di playoff, l’Italia sarà inserita in prima fascia, poiché le sedici Nazionali verranno divise in quattro fasce in base al ranking FIFA di novembre 2025. Le squadre della prima e seconda fascia avranno il vantaggio di giocare la semifinale secca in casa. L’Italia, dunque, affronterà una Nazionale di quarta fascia, ripescata dalla Nations League, sul proprio campo.

Le semifinali tra le squadre della prima e quarta fascia si disputeranno il 26 marzo 2026, mentre la finale si giocherà il 31 marzo 2026, anch’essa su gara secca. Un sorteggio decreterà quale Nazionale avrà il privilegio di giocare in casa nella finale di playoff, determinando così l’accesso all’ambito Mondiale.

Il sorteggio in questione si terrà il 21 novembre 2025 a Zurigo, mentre le semifinali si disputeranno il 26 marzo 2026. Le finali, decisive per determinare le ultime squadre qualificate, avranno luogo il 31 marzo 2026.