Premio Eccellenza Mediterraneo a Tardelli per la sua passione

Il leggendario Marco Tardelli, simbolo indiscusso del calcio italiano e internazionale, sarà premiato con il prestigioso “Premio Internazionale Eccellenze del Mediterraneo 2025″, riconoscimento che celebra coloro che, con il loro esempio e il loro talento, contribuiscono alla costruzione di ponti di pace e cooperazione tra i popoli del Mediterraneo. La cerimonia di consegna avverrà il prossimo 20 ottobre 2025 a Roma, alla presenza di rappresentanti istituzionali, diplomatici, accademici e sportivi.

Tardelli, simbolo di passione e spirito di squadra

Il “Premio Eccellenza Mediterraneo” viene conferito a Marco Tardelli per il suo straordinario contributo al mondo dello sport, non solo per le sue vittorie, ma per i valori di umiltà, correttezza e determinazione che ha incarnato durante la sua carriera. Il suo celebre urlo di gioia dopo il gol nella finale dei Mondiali del 1982 è diventato una vera e propria icona dell’italianità, simbolo di passione e sacrificio. Tardelli, con il suo stile sobrio e autentico, continua a essere un punto di riferimento per le nuove generazioni, dimostrando che il vero campione non è solo chi vince, ma chi sa mantenere la sua umiltà e coerenza.

Premiati a Roma anche Myrta Merlino ed Edoardo Giordan

Oltre a Marco Tardelli, la cerimonia vedrà il conferimento del premio anche alla giornalista Myrta Merlino e ad Edoardo Giordan, atleta del Gruppo sportivo delle Fiamme Oro e bronzo paralimpico nella scherma a Parigi 2024. L’evento celebra le donne e gli uomini che, con il loro talento e impegno, sono capaci di fare la differenza nel mondo dello sport, della cultura e della società. Il riconoscimento si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse dall’Associazione Giornalisti del Mediterraneo, con il patrocinio di USSI, AIPS, CONI, e dei Ministeri della Cultura e degli Affari Esteri.

Premio Eccellenze del Mediterraneo 2025: un premio che rappresenta i valori dello Sport

Il Premio Eccellenze del Mediterraneo 2025 è un’importante occasione per ricordare quanto lo sport possa andare oltre la competizione, diventando uno strumento di unione e di promozione dei valori umani. Marco Tardelli, con la sua carriera e il suo esempio, incarna perfettamente questi principi. La cerimonia del 20 ottobre sarà dunque un omaggio non solo al suo straordinario passato da calciatore, ma anche al suo continuo impegno nel trasmettere valori positivi alle generazioni future.