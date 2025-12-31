PSG Trionfa ai Globe Soccer Awards 2025 con sette premi

Il Paris Saint-Germain ha conquistato un’impareggiabile vittoria alla 16ª edizione dei Globe Soccer Awards a Dubai, aggiudicandosi sette premi che celebrano la storica stagione 2025 del sextuple. La squadra parigina ha dominato in ogni competizione, portando a casa Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, UEFA Champions League, UEFA Super Cup, e la FIFA Intercontinental Cup. Un trionfo mai raggiunto prima nella storia del club, che sancisce il PSG come il nuovo modello di eccellenza nel calcio europeo e mondiale. Questo successo non è solo il frutto dei trofei, ma anche di un equilibrio tattico e una maturità collettiva che ha trasformato i singoli talenti in una forza imponente sotto la guida di Luis Enrique.

Riconoscimenti Istituzionali per il PSG: il progetto olistico del Club

Non solo giocatori: il PSG ha visto riconosciuti i suoi principali protagonisti anche fuori dal campo. Nasser Al-Khelaïfi, presidente del club, ha ricevuto il premio Presidente dell’Anno, mentre Luis Campos, direttore sportivo, ha ottenuto il premio come Miglior Direttore Sportivo per la sua visione strategica che ha portato alla costruzione di una squadra tanto talentuosa quanto vincente. A Luis Enrique, allenatore del PSG, è stato conferito il Best Coach e il Trofeo Johan Cruyff, rendendolo l’unico allenatore della storia a vincere il sextuple con tre club diversi (Barcellona, Bayern Monaco e PSG). Questi riconoscimenti evidenziano come il successo del PSG sia il frutto di un progetto globale e ben strutturato, che va oltre la singola stagione.

Dembélé e i giovani talenti: la nuova generazione del PSG

Il Miglior Giocatore Maschile dell’anno è stato Ousmane Dembélé, che ha vissuto una stagione straordinaria con 35 gol in 53 partite, inclusi 8 gol in Champions League. Dembélé, già vincitore del Ballon d’Or e del FIFA Best, ha aggiunto questo riconoscimento a una stagione da protagonista assoluto. Un altro giovane talento, Désiré Doué, ha vinto il premio come Emerging Player grazie alla sua doppietta nella finale di Champions vinta 5-0 contro l’Inter, a soli 19 anni. Nel centrocampo, Vitinha è stato eletto Miglior Centrocampista per la sua leadership e costanza.

Il Sextuple: dalla Ligue 1 alla Coppa Intercontinentale

Il percorso del PSG verso il sextuple ha visto il suo culmine con la vittoria della FIFA Intercontinental Cup ai rigori contro il Flamengo il 17 dicembre. Solo 11 giorni prima della cerimonia dei Globe Soccer Awards, il PSG aveva trionfato in Champions League, battendo l’Inter a Monaco in una finale storica. Questo successo ha segnato il primo trionfo europeo del PSG, completando una stagione di dominio totale sia a livello nazionale che internazionale. Con il sextuple, il PSG ha dimostrato una maturità competitiva mai vista prima, dando vita a un progetto che potrebbe ridefinire gli standard del calcio moderno. La domanda che ora si pone è se il PSG continuerà a dominare o se altri club cercheranno di colmare il divario.

Barcelona e altri vincitori: confronto con il PSG

Nonostante il dominio assoluto del PSG, altri club hanno ottenuto riconoscimenti significativi ai Globe Soccer Awards 2025. Il Barcelona ha brillato nel settore femminile, con Aitana Bonmatí premiata come Best Female Player per il terzo anno consecutivo e con il club femminile come Best Women’s Club. Inoltre, Lamine Yamal, 18 anni, ha vinto il Best Forward e il Maradona Award. Infine, Cristiano Ronaldo ha conquistato il Best Middle Eastern Player. Tuttavia, il predominio del PSG – con ben 7 premi nelle principali categorie maschili – solleva interrogativi sul bilanciamento tra il successo dei club e il riconoscimento dei singoli talenti. La disparità tra la vittoria collettiva del PSG e i successi individuali potrebbe essere il tema del futuro dibattito nel calcio globale.

Verso un futuro dominato dal PSG?

Il trionfo del Paris Saint-Germain ai Globe Soccer Awards 2025 è simbolo di un calcio che sta cambiando. Con la conquista di un sextuple mai realizzato prima, il PSG ha elevato il suo status a nuovo modello di eccellenza. Ora, con il rafforzamento della squadra, una visione strategica solida e un futuro ricco di potenziale, il PSG potrebbe diventare la forza trainante del calcio mondiale, con l’aspirazione di definire gli standard dei decenni a venire.