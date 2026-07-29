Quando iniziano i principali campionati europei 2026/27: calendario completo, date e differenze tra le leghe

Il calcio europeo è pronto a ripartire. Chiuso il capitolo Mondiale, archiviate le vacanze estive e avviata la preparazione precampionato, le principali leghe continentali si preparano ad alzare il sipario sulla stagione 2026/27. Tra ritiri, tournée internazionali e un calciomercato ancora aperto, cresce l’attesa per il ritorno dei campionati nazionali, pronti ad aprire una stagione ricca di sfide, nuovi allenatori e ambizioni rinnovate. Anche se il calendario calcistico internazionale è ormai sempre più coordinato, non tutti i campionati prendono il via nello stesso momento. Ogni federazione stabilisce infatti il proprio programma tenendo conto di esigenze climatiche, impegni internazionali, coppe nazionali e finestre FIFA. Ecco quando iniziano i principali campionati europei della stagione 2026/27, il calendario delle competizioni più importanti e le date da segnare in vista del nuovo anno calcistico.

Quando iniziano i principali campionati europei 2026/27

Di seguito le date di inizio dei dieci principali campionati europei secondo il ranking UEFA.

Campionato Paese e federazione Data di inizio Premier League Inghilterra – FA venerdì 21 agosto 2026 Serie A Italia – FIGC sabato 22 agosto 2026 LaLiga Spagna – RFEF sabato 15 agosto 2026 Bundesliga Germania – DFB venerdì 28 agosto 2026 Ligue 1 Francia – FFF venerdì 21 agosto 2026 Primeira Liga Portogallo – FPF venerdì 7 agosto 2026 Belgian Pro League Belgio – KBVB venerdì 7 agosto 2026 Eredivisie Paesi Bassi – KNVB venerdì 7 agosto 2026 Süper Lig Turchia – TFF venerdì 14 agosto 2026 Ekstraklasa Polonia – PZPN venerdì 17 luglio 2026

Calendario dei principali campionati europei: Premier League, Liga, Bundesliga e gli altri

È ormai questione di pochi giorni o poche settimane prima che i cinque maggiori campionati europei diano il fischio d’inizio della stagione. Le differenze tra una lega e l’altra sono generalmente contenute in pochi giorni, ma riflettono le diverse esigenze organizzative delle federazioni nazionali. La Premier League mantiene un calendario molto compatto, soprattutto dopo il posticipo di inizio stagione per via della Coppa del Mondo, con pochissime soste durante la stagione e l’immancabile Boxing Day nel periodo natalizio. Ad aprire le danze sarà l’Arsenal campione in carica contro il Coventry City all’Emirates Stadium del quartiere londinese di Islington. Il calendario presentato dalla FA (disponibile a questo link) prevede cinque turni infrasettimanali e la flessibilità necessaria per le coppe europee e le coppe nazionali, ovvero la FA Cup e la Carabao Cup (English Football League Cup). La Bundesliga, che si differenzia dagli altri principali campionati europei per numero di squadre e giornate (18 club con sole 34 giornate totali), continua a distinguersi per la tradizionale pausa invernale. La Winterpause nasce per tutelare calciatori e tifosi dalle rigide condizioni climatiche tedesche ma nel corso degli anni è stata drasticamente ridotta da 6 a tre settimane circa a causa dei calendari internazionali. Nella stagione 2026/27 il calcio tedesco si fermerà ufficialmente lunedì 21 dicembre 2026 per ripartire venerdì 8 gennaio 2027 (il calendario completo è disponibile a questo link). Anche LaLiga ha posticipato il via per consentire il riposo dei giocatori impegnati ai Mondiali. Da quest’anno inoltre, debutterà una nuova gestione delle soste FIFA: le tre interruzioni da una settimana in autunno verranno sostituite da un unico stop di due settimane e un ulteriore stop di una settimana a cui si aggiungono le due settimane circa della sosta natalizia. Il calendario “asimmetrico” spagnolo è disponibile a questo link. Anche la Ligue 1 francese conta, come il campionato tedesco, 18 squadre e 34 giornate: la riduzione delle partecipanti da 20 a 18 nel 2023 ha permesso l’azzeramento dei turni infrasettimanali, caratteristica a cui si aggiunge la sosta obbligatoria per le feste natalizie di almeno 6 giorni consecutivi. A questo link è disponibile il calendario ufficiale. Differenze a parte, l’obiettivo comune a tutti i campionati resta quello di concludere la stagione entro la primavera del 2027, lasciando spazio agli impegni delle nazionali e alle competizioni internazionali.

Campionato Numero giornate Turni infrasettimanali Pause Premier League 38 (20 squadre) 5 turni programmati soste per le nazionali FIFA (settembre, ottobre, novembre e marzo) Serie A 38 (20 squadre) 2 turni confermati breve sosta natalizia e 3 soste per gli impegni delle nazionali (autunno e marzo) LaLiga 38 (20 squadre) 4 turni distribuiti lungo l’anno sosta di due settimane a Natale e sosta allungata per le nazionali (autunno) Bundesliga 34 (18 squadre) un turno previsto a inizio marzo 2027 Winterpause di 18 giorni Ligue 1 34 (18 squadre) nessuno pausa natalizia obbligatoria di almeno 6 giorni consecutivi Primeira Liga 34 (18 squadre) 2 turni a ridosso dell’inverno breve sosta natalizia e 4 blocchi unificati delle nazionali Belgian Pro League 34 (18 squadre) oltre i Play-off 4 turni pianificati sosta invernale dal 28 dicembre al 14 gennaio Eredivisie 34 (18 squadre) 1 o 2 turni a inizio primavera sosta natalizia e tre stop per le nazionali (settembre, ottobre, novembre) Süper Lig 34 (18 squadre) da 2 a 4 turni per le coppe nazionali pausa invernale di circa 2-3 settimane Ekstraklasa 34 (18 squadre) assenti o limitati a 1 pausa invernale per le condizioni climatiche

Perché i campionati iniziano in date diverse

La diversa collocazione dei calendari non è casuale. Date di inizio e fine, turni infrasettimanali e soste vengono pianificati secondo criteri differenti. Ogni federazione costruisce infatti la propria stagione tenendo conto di numerosi fattori climatici, logistici, organizzativi e commerciali con l’obiettivo di proteggere la salute dei calciatori, ottimizzare i ricavi e gestire gli spazi televisivi. Uno dei principali fattori, quello che più di tutti condiziona le date di inizio e la struttura del campionato, è quello climatico. Nei Paesi dove gli inverni sono rigidi, come i Paesi dell’Est e del Nord Europa, il campionato inizia presto in estate e si ferma tra dicembre e febbraio. Al contrario, dove le temperature estive sono più alte, come nei Paesi del Sud Europa, i campionati iniziano dopo e le partite iniziali vengono disputate soprattutto negli orari serali. A incidere sulla pianificazione è poi il format del campionato, tenendo in considerazione i calendari sempre più saturi. Le leghe con 18 squadre e 34 giornate godono di maggiore flessibilità mentre per le leghe con 20 squadre e 38 giornate il calendario è spesso una corsa contro il tempo. Avevamo già parlato della cosiddetta “guerra dei calendari”. Infine, c’è il fattore economico. La frammentazione delle date risponde a precise logiche di mercato e audience televisiva, garantendo l’esclusività sui mercati esteri e fidelizzando gli sponsor commerciali. Il calendario calcistico moderno è dunque il risultato di un delicato equilibrio tra esigenze sportive, economiche e organizzative.

Soste FIFA e competizioni UEFA: come influenzano il calendario dei campionati

Nella programmazione dei calendari dei campionati nazionali rientrano poi le cosiddette soste FIFA (o soste internazionali o soste nazionali). Durante queste soste, regolate da norme rigidissime stabilite dalla FIFA nel suo Calendario delle Partite Internazionali, i campionati per club si fermano obbligatoriamente per consentire lo svolgimento delle partite delle squadre nazionali come qualificazioni ai Mondiali, agli Europei, Nations League o amichevoli. Tra le norme FIFA, un pilastro fondamentale è quello dell’obbligatorietà del rilascio: i club hanno l’obbligo, pena sanzioni disciplinari, di liberare i calciatori convocati dalle rispettive federazioni nazionali se la convocazione avviene all’interno di una finestra FIFA ufficiale. In un anno solare, per il calcio maschile sono generalmente previste cinque finestre internazionali della durata di circa 9 giorni: fine marzo, inizio giugno (estendibile in caso di grandi tornei estivi), inizio settembre, metà ottobre, metà novembre. In ogni finestra la nazionale può disputare al massimo due partite ufficiali. Dal 2026, tuttavia, le soste di settembre e ottobre sono state unificate in un’unica pausa di 16 giorni autunnali durante la quale le nazionali giocano fino a quattro partite. Parallelamente, si svolgono anche le competizioni UEFA. Champions League, Europa League e Conference League accompagneranno i campionati per tutta la stagione, imponendo ai club impegnati in Europa calendari particolarmente intensi e una gestione sempre più attenta delle rose.

Quando finiscono i principali campionati europei

Come per le date di inizio, anche la conclusione dei campionati varia leggermente da Paese a Paese.

Campionato Paese e federazione Data di fine Premier League Inghilterra – FA domenica 30 maggio 2027 Serie A Italia – FIGC domenica 30 maggio 2027 LaLiga Spagna – RFEF domenica 23 maggio 2027 Bundesliga Germania – DFB sabato 22 maggio 2027 Ligue 1 Francia – FFF sabato 29 maggio 2027 Primeira Liga Portogallo – FPF domenica 16 maggio 2027 Belgian Pro League Belgio – KBVB domenica 23 maggio 2027 (regular season) Eredivisie Paesi Bassi – KNVB domenica 23 maggio 2027 Süper Lig Turchia – TFF domenica 23 maggio 2027 Ekstraklasa Polonia – PZPN sabato 22 maggio 2027

Le ultime giornate saranno determinanti per assegnare i titoli nazionali, definire le qualificazioni alle coppe europee e decretare promozioni e retrocessioni.

Le date dei principali campionati extraeuropei

Il panorama calcistico internazionale non si limita però all’Europa. Dalla Major League Soccer negli Stati Uniti alla Saudi Pro League, passando per i principali campionati asiatici e sudamericani, ogni lega segue un proprio calendario, influenzato dal clima, dalla struttura delle competizioni e dalle esigenze delle rispettive federazioni. Ecco le date chiave dei principali campionati extraeuropei della stagione 2026/27.

Campionato Paese e federazione Data di inizio Data di fine Numero giornate Major League Soccer USA / Canada – USSF / Canada Soccer 21 febbraio 2026 18 dicembre 2026 34 oltre i Play-off (30 squadre) Brasileirão Brasile – CBF 28 gennaio 2026 2 dicembre 2026 38 (20 squadre) Liga Profesional Argentina – AFA gennaio 2026 dicembre 2026 27 (30 squadre) Saudi Pro League Arabia Saudita – SAFF 13 agosto 2026 29 maggio 2027 34 (18 squadre) J1 League Giappone – JFA 7 agosto 2026 7 giugno 2027 38 (20 squadre) Egyptian Premier League Egitto – EFA 20 agosto 2026 maggio 2027 34 (18 squadre) Premier Soccer League Sudafrica – SAFA 1 agosto 2026 13 giugno 2027 30 (16 squadre)

Nella stagione 2026/27, la lega giapponese ha abbandonato il formato ad anno solare passando alla configurazione europea. La stessa storica transizione è prevista dal 2027 per la MLS nordamericana così da favorire l’allineamento con il calciomercato europeo e le finestre FIFA. Questa progressiva armonizzazione dei calendari testimonia la crescente internazionalizzazione del calcio professionistico, sempre più influenzato dalle finestre di mercato, dagli impegni delle nazionali e dalle esigenze televisive globali. Al contrario, tuttavia, il campionato argentino ha abbandonato il formato europeo dalla stagione 2025/26 e si disputa ora nell’anno solare completo.

Una nuova stagione tutta da vivere

Con l’avvio dei principali campionati europei entrerà definitivamente nel vivo la stagione calcistica 2026/27. Dopo settimane dominate dal calciomercato, dai ritiri estivi e dalle prime amichevoli, le squadre torneranno finalmente a giocarsi punti e obiettivi sul campo. Tra nuovi progetti tecnici, grandi acquisti e ambizioni rinnovate, il calcio europeo si prepara a vivere un’altra stagione ricca di appuntamenti. Dalle prime giornate di campionato fino alle finali delle competizioni continentali, sarà il campo, come sempre, a decretare quali progetti avranno saputo trasformare la programmazione estiva in risultati concreti.