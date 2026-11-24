Il Senegal è di nuovo campione d’Africa. Oggi, 24 novembre, il Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas) di Losanna ha accolto all’unanimità il ricorso della Federcalcio senegalese (Fsf). Ha così annullato la decisione con cui, il 17 marzo, la commissione d’appello della Confederazione Africana di Calcio (Caf) aveva dato al Marocco la finale della Coppa d’Africa 2025 con un 3-0 a tavolino.

Torna valido il risultato del campo: l’1-0 ai tempi supplementari con cui i Leoni della Teranga avevano battuto i padroni di casa il 18 gennaio a Rabat. Per il Marocco finisce un titolo tenuto per otto mesi senza averlo mai vinto sul terreno di gioco. Per il Senegal si chiude un’attesa cominciata la sera stessa della finale e passata per due gradi di giudizio della Caf e un’udienza a Losanna, l’8 ottobre. In mezzo ci sono state le polemiche post-finale, di cui avevamo parlato in questo articolo, sfociate sin nel dibattito politico.

Senegal-Marocco, dal rigore di Brahim Díaz al gol di Pape Gueye

Tutto nasce nel recupero dei tempi regolamentari, con il punteggio ancora sullo 0-0. L’arbitro Jean-Jacques Ngambo Ndala concede un rigore al Marocco e i giocatori senegalesi lasciano il campo per protesta. Restano fuori per diversi minuti, finché Sadio Mané richiama i compagni e la partita riprende. Dal dischetto Brahim Díaz si fa parare il tiro da Édouard Mendy. Si va ai supplementari, dove Pape Gueye segna il gol che vale la coppa. In primo grado la Caf aveva lasciato intatto il risultato e si era limitata a multe e squalifiche. Il Senegal aveva festeggiato la vittoria.

Poi, il 17 marzo, la commissione d’appello ha accolto il ricorso della federazione marocchina e ha considerato l’uscita dal campo un abbandono. Ha quindi applicato gli articoli 82 e 84 del regolamento del torneo, che puniscono con la sconfitta a tavolino chi rifiuta di giocare o lascia il campo prima della fine. Infine, Dakar ha presentato ricorso a Losanna il 25 marzo.

Coppa d’Africa al Senegal: perché il Tas ha ribaltato la decisione della Caf

Il cuore della sentenza è un principio cardine della giustizia sportiva, la cosiddetta “field of play doctrine”. Le decisioni prese dall’arbitro in campo non si riesaminano, salvo malafede o condotta arbitraria. Per il collegio spettava soltanto a Ngambo Ndala stabilire se ci fossero le condizioni per continuare. Quando ha ordinato la ripresa, entrambe le squadre erano in campo e pronte a giocare. Il Tas ha giudicato quella scelta né arbitraria né giuridicamente sbagliata, presa in un clima di estrema tensione. Anche gli articoli 82 e 84, per i giudici svizzeri, non sostenevano la tesi marocchina. Valgono quando il comportamento di una squadra costringe l’arbitro a chiudere la partita in anticipo. Non valgono quando la gara riprende e arriva regolarmente al fischio finale. La protesta può costare sanzioni disciplinari, ma non una finale.

Squalifiche confermate e ultimi margini di ricorso

Il verdetto non cancella le sanzioni. Restano le cinque giornate di squalifica e la multa da 100.000 dollari al ct senegalese Pape Bouna Thiaw, oltre alle due giornate a Iliman Ndiaye e Ismaïla Sarr per comportamento antisportivo verso l’arbitro. Per il Marocco restano quelle ad Achraf Hakimi e Ismaël Saibari, in parte sospese con la condizionale. Nell’ordinamento sportivo la decisione del Tas è definitiva. Resta solo il ricorso al Tribunale federale svizzero, ammesso per motivi limitati e di natura procedurale. Per ora non risultano prese di posizione ufficiali della federazione marocchina, che a marzo aveva accolto con favore la decisione della Caf. Si chiude così, almeno sul campo e nelle aule della giustizia sportiva, una finale durata di fatto dieci mesi. Il prossimo passaggio tocca alla Caf: dovrà aggiornare ufficialmente l’albo d’oro e decidere tempi e modi della riconsegna del trofeo a Dakar.