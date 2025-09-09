Serie A, debutta la Refcam: la partita vista dagli occhi dell’arbitro

La Lega Serie A compie un ulteriore passo avanti nel percorso di modernizzazione e innovazione tecnologica che negli ultimi anni ha cambiato profondamente il modo di vivere il calcio. In occasione della sfida Enilive Juventus-Inter, in programma sabato 13 settembre alle ore 18:00 all’Allianz Stadium di Torino, farà il suo debutto ufficiale in Italia la Refcam, una micro-camera ultramoderna che consentirà agli appassionati di vivere l’esperienza della partita dal punto di vista esclusivo del direttore di gara.

La sperimentazione, condotta in collaborazione con FIFA e IFAB, rientra in un progetto internazionale di rinnovamento del calcio giocato e del suo racconto televisivo. Dopo i primi test effettuati con successo al FIFA Club World Cup, la Serie A è tra le prime Leghe europee a introdurre questa tecnologia durante una competizione ufficiale.

Come funziona la Refcam: tecnologia e applicazioni in partita

La Refcam è una telecamera miniaturizzata ad alta risoluzione, con un peso di appena 6 grammi, progettata per non ostacolare i movimenti dell’arbitro. È installata direttamente sulla base dell’archetto del microfono del Primo Ufficiale di gara e sarà utilizzata in diversi momenti:

durante il riscaldamento prepartita ,

in occasioni specifiche come la preparazione di calci piazzati ,

in situazioni particolari di gioco per offrire replay spettacolari e immersivi.

Un aspetto rilevante è che il segnale proveniente dalla Refcam sarà incluso tra le immagini a disposizione della produzione televisiva ufficiale, e verrà inoltre trasmesso regolarmente alla sala VAR, diventando uno strumento utile sia per l’intrattenimento che per la trasparenza nelle decisioni arbitrali.

Innovazione e spettacolo: la visione della Lega Serie A

Secondo l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, l’introduzione di questa tecnologia rappresenta una vera e propria svolta:

“La Refcam offre finalmente ai tifosi la prospettiva reale dell’arbitro nelle azioni di gioco. Il nostro obiettivo è garantire un’esperienza sempre più coinvolgente e immersiva, valorizzando lo spettacolo del calcio con immagini esclusive e prospettive inedite”.

De Siervo ha poi sottolineato come la Serie A stia lavorando con costanza per ampliare il coinvolgimento del pubblico non solo in Italia ma anche all’estero, consapevole che la spettacolarizzazione televisiva è oggi un fattore decisivo nella promozione globale del campionato.

Serie A tra innovazione e tradizione

La Refcam rappresenta soltanto l’ultimo passo in un percorso che vede la Lega Serie A tra le organizzazioni più attive in Europa nell’adozione di nuove tecnologie. Dal VAR alla Goal-Line Technology, fino ai sistemi di tracciamento dei giocatori e alla realtà aumentata per le statistiche in tempo reale, il campionato italiano ha compiuto negli ultimi anni importanti progressi.

L’obiettivo è duplice: rendere sempre più trasparenti e chiare le decisioni arbitrali e, al tempo stesso, garantire ai tifosi un prodotto televisivo moderno, coinvolgente e in grado di competere con i principali campionati internazionali.

Con la Refcam, i telespettatori avranno la possibilità di vivere le emozioni della partita attraverso un punto di vista unico e autentico, entrando letteralmente “negli occhi” dell’arbitro. Un’esperienza che potrebbe aprire la strada a nuove forme di interazione e racconto del calcio, sempre più spettacolari e immersive.