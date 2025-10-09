Squalifiche confermate per il Como: ecco chi riguardano

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha deciso di respingere il reclamo del Como, confermando le squalifiche per due figure centrali della squadra: il difensore Jesus Rodriguez Caraballo e l’allenatore Francesc Fabregas Soler. Entrambi erano stati protagonisti in un episodio controverso durante la partita contro la Cremonese, il 27 settembre, valida per la sesta giornata del campionato di Serie A.

Jesus Rodriguez: tre giornate di squalifica confermate

Il difensore Jesus Rodriguez Caraballo, che era stato espulso durante la partita contro la Cremonese, dovrà scontare una squalifica di tre giornate. L’espulsione è arrivata al minuto 58′ del match, dopo un intervento in ritardo su un avversario, che è stato giudicato da direttore di gara come fallo da rosso diretto. Questo ha spinto la Corte Sportiva a confermare la squalifica di tre giornate, escludendo il difensore dalla partita contro la Juventus, in programma domenica 19 ottobre alle 12:30 allo stadio ‘Sinigaglia’. La decisione di confermare la squalifica è stata presa in seguito all’analisi del comportamento del giocatore durante l’incontro, che ha portato alla sua espulsione.

Francesc Fabregas: squalifica e ammonizione per il tecnico

Anche l‘allenatore del Como, Francesc Fabregas Soler, ha ricevuto una squalifica di due giornate e una ammonizione. La squalifica è stata inflitta per il suo comportamento in panchina durante la partita contro la Cremonese, un episodio che ha attirato l’attenzione della Corte Sportiva. Con la conferma della squalifica, Fabregas non potrà essere in panchina per la prossima sfida contro la Juventus, costringendo la squadra a cercare soluzioni alternative per la guida tecnica.

Le ripercussioni per il Como nella sfida contro la Juventus

Con le squalifiche confermate, il Como dovrà affrontare la Juventus senza il difensore Rodriguez e senza il suo allenatore Fabregas. Questo scenario rappresenta una sfida difficile per la squadra, che dovrà fare affidamento su altre risorse per cercare di ottenere un risultato positivo contro una delle formazioni più forti della Serie A. La partita contro la Juventus è cruciale per il Como, che cercherà di ridurre il gap con le altre squadre in campionato.