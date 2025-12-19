Supercoppa Italiana 2025 a Riad: un calcio senza tifosi?

La Supercoppa Italiana torna a Riad grazie a un accordo che garantisce alla Lega Serie A 92 milioni di euro per le prossime quattro edizioni, fino al 2028. Questi 23 milioni annui arrivano dal Public Investment Fund (PIF) saudita e rappresentano una risorsa fondamentale per le squadre italiane, che si trovano a dover affrontare bilanci sempre più sotto pressione.

Questa somma è sicuramente un aiuto cruciale per il calcio italiano, ma solleva una domanda che molti tifosi e osservatori si pongono: fino a che punto è giusto allontanare eventi simbolici come la Supercoppa dalle proprie radici in nome di un guadagno economico? È una scelta che fa riflettere sulla sostenibilità a lungo termine del calcio italiano, ma anche sull’equilibrio tra profitto e tradizione.

Le curve protestano: un modello di calcio globalizzato

Le tifoserie organizzate, tra cui quelle di Inter, Milan, Napoli e Bologna, si sono schierate contro il trasferimento della Supercoppa a Riad, interpretando la scelta come un altro passo verso quella che considerano una “deriva del calcio moderno”. Secondo loro, questo evento rappresenta l’ennesimo caso in cui le logiche economiche, che antepongono il guadagno alla passione popolare, stanno trasformando il calcio in un prodotto da consumare piuttosto che in un evento vissuto in modo collettivo.

I gruppi organizzati, come i Gruppi del Secondo Anello Verde dell’Inter, sono espliciti nel dire: “No alla Supercoppa in Arabia, no alla deriva del calcio moderno”. La protesta, tuttavia, non è solo contro la sede della partita, ma contro un modello calcistico che sembra privilegiare gli interessi economici globali rispetto al legame tradizionale che lega i tifosi alle loro squadre.

Supercoppa a Riad: un trofeo sempre più lontano dalle radici del calcio italiano

La Supercoppa Italiana è da sempre stata una competizione legata al calcio nazionale, vissuta come un momento di celebrazione tra i campioni d’Italia e la vincitrice della Coppa Italia. Per tradizione, si giocava negli stadi italiani, un’esperienza condivisa tra club e tifosi locali. Oggi, con la competizione che si sposta a Riad, si solleva il dubbio che l’evento stia perdendo quella connessione con la sua origine e con la base storica dei tifosi italiani.

Non è solo una questione geografica: se la Supercoppa venisse giocata anche in altri Paesi lontani, come gli Stati Uniti o l’Australia, la questione resterebbe simile. Quanto può un evento così importante rimanere “italiano” se viene sempre più distaccato dalle sue radici culturali e dal pubblico che lo ha sempre sostenuto?

Arabia Saudita e calcio: un’opportunità o una scelta eticamente complicata?

Quando si parla di Arabia Saudita e calcio, la discussione si fa più complessa. Da un lato, l’Arabia Saudita sta cercando di diventare un protagonista del calcio globale, con enormi investimenti, tra cui il trasferimento di Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr e l’acquisizione di quote nel Newcastle. Dall’altro, alcune organizzazioni per i diritti umani, come Amnesty International, hanno sottolineato che questi investimenti possano nascondere una strategia di “sportswashing”: l’uso dello sport per migliorare l’immagine internazionale del paese, spesso ignorando le sue problematiche interne legate ai diritti umani.

Le squadre italiane, partecipando a questi eventi, non stanno necessariamente supportando le politiche interne del regime, ma è inevitabile chiedersi se il calcio debba legittimare queste operazioni in nome di vantaggi economici. Il dibattito si concentra su quanto le scelte economiche incidano sul messaggio che il calcio trasmette a livello globale.

Sostenibilità vs tradizione: quale futuro per il calcio italiano?

Le ragioni che giustificano il “sì” alla Supercoppa a Riad si concentrano sulla sostenibilità economica, mentre quelle che criticano questa scelta mettono in discussione l’identità e la tradizione del calcio italiano. I 92 milioni garantiti dall’accordo con l’Arabia Saudita sono indubbiamente una risorsa importante, ma non sono senza costi, soprattutto in termini di valori culturali e di relazione con il pubblico.

Il calcio italiano si trova di fronte a una decisione cruciale: continuare su questa strada, perseguendo il profitto a breve termine, o cercare un equilibrio tra sostenibilità economica e preservazione dei valori che hanno sempre definito il calcio italiano. La Lega deve rispondere a una domanda: quanto è disposto a sacrificare il calcio per restare competitivo a livello globale senza perdere il suo legame con le sue radici e la sua gente?