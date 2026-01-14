Tim Weah e i prezzi dei Mondiali 2026: critica ben oltre lo sfogo

Il calcio come sport popolare, universale, accessibile. È da qui che parte la presa di posizione di Tim Weah, ala della nazionale statunitense e dell’Olympique Marsiglia, che ha ri-acceso il dibattito sui prezzi dei biglietti dei Mondiali 2026.

Parole dure, pronunciate in un’intervista a Le Dauphiné Libéré, che non suonano come una semplice provocazione ma come il sintomo di una frattura profonda tra FIFA e il suo pubblico storico.

“Il calcio è lo sport più amato al mondo, deve essere accessibile a tutti. Questo Mondiale sarà spettacolare, ma a questi prezzi diventa uno show elitario: molti veri tifosi resteranno fuori.”

Una dichiarazione che pesa, anche per il profilo di Weah: newyorkese, classe 2000, figlio di George Weah, Pallone d’Oro 1995 ed ex Presidente della Liberia. Un cognome che porta con sé l’idea di calcio come riscatto sociale, oggi messo in discussione da una gestione sempre più orientata al mercato.

Mondiali 2026: quando il calcio rischia di diventare un lusso

Il contesto rende la critica ancora più significativa. I Mondiali 2026, in programma dall’11 giugno al 19 luglio tra Stati Uniti, Canada e Messico, saranno i primi a 48 squadre e 104 partite, ma anche i più costosi di sempre per chi vuole vivere l’evento dagli spalti. I numeri parlano chiaro:

Fase a gironi : biglietti fino a 700 dollari

Finale al MetLife Stadium : prezzi a partire da 4.000 dollari , con pacchetti premium che sfiorano i 9.000

Seguire una squadra dalla fase a gironi alla finale: almeno 6.900 dollari tramite canali ufficiali

Un incremento quasi cinque volte superiore rispetto al Qatar 2022. Una soglia che per molti tifosi non rappresenta più un sacrificio, ma una vera e propria esclusione.

Prezzi biglietti Mondiali 2026 alle stelle: il nodo del pricing dinamico

Al centro delle polemiche c’è il sistema di pricing dinamico adottato da FIFA: i prezzi variano in base all’“attrattività” delle partite, alla domanda e al mercato di riferimento, con un’impostazione fortemente USA-centrica. Secondo Football Supporters Europe (FSE), questa strategia rappresenta:

“Un tradimento monumentale della tradizione del Mondiale.”

L’associazione denuncia:

assenza di prezzi fissi per i gironi

commissioni extra sulla piattaforma ufficiale di resale

forti disparità tra settori e partite simili

Esempio emblematico: Inghilterra–Croazia con biglietti da oltre 523 dollari dietro la porta, cifre storicamente riservate a finali o hospitality.

La protesta dei tifosi organizzati: Europa e USA sul piede di guerra

Il malcontento non riguarda solo l’Europa. Negli Stati Uniti, storicamente meno legati al concetto di tifoseria popolare, il tema sta emergendo con forza proprio grazie a figure come Weah. Brian Hexsel, presidente degli American Outlaws, ha definito le misure correttive della FIFA come:

“Troppo poco, troppo tardi.”

Ancora più critico il tema dell’accessibilità per i tifosi disabili: per la finale, un biglietto con accompagnatore può arrivare fino a 14.000 dollari, un dato che stride con qualsiasi narrativa inclusiva.

Infantino difende la FIFA, ma il divario resta

Il presidente FIFA Gianni Infantino ha giustificato i prezzi parlando di:

150 milioni di richieste

6–7 milioni di biglietti disponibili

Un divario enorme tra domanda e offerta, che però non risolve il problema centrale: chi potrà davvero permettersi di esserci?

La percezione, sempre più diffusa, è che gli stadi del 2026 rischino di essere popolati da corporate, sponsor e turismo di lusso, più che da tifosi storici.

Supporter Entry Tier FIFA: un passo avanti, ma insufficiente

Per arginare le critiche, la FIFA ha introdotto un “Supporter Entry Tier” da 60 dollari, valido per tutte le 104 partite. Ma con un limite chiave:

solo 1.000 biglietti per match

riservati a gruppi ufficiali riconosciuti dalle federazioni

Per la USMNT, i beneficiari sono American Outlaws, Barra 76 e Sammers. Numeri simbolici, incapaci di incidere su un sistema che resta profondamente sbilanciato. Ronan Evain (FSE) lo sintetizza così:

“Un passo avanti, ma insufficiente. Alla finale un tifoso può pagare 6.900 dollari e un altro 480 per lo stesso settore. Una distorsione inaccettabile.”

Mondiali 2026 e identità del calcio: la riflessione di Tim Weah

Il messaggio di Tim Weah va oltre il singolo torneo. È una riflessione sull’identità stessa del calcio, specialmente in un Mondiale che dovrebbe segnare la definitiva consacrazione nordamericana del gioco. Per Weah e per la USMNT, stadi privi di tifo autentico rappresentano un rischio sportivo e culturale. Un Mondiale senza popolo è uno spettacolo vuoto, anche se perfettamente vendibile. I Mondiali 2026 saranno ricordati come i più grandi di sempre. Ma la grandezza non si misura solo in numeri, bensì in partecipazione, accessibilità e passione. Il taglio critico sollevato da Tim Weah, dai tifosi e dai gruppi organizzati pone una domanda inevitabile:

la FIFA vuole un Mondiale del popolo o un prodotto premium globale? Ripensare i prezzi non è solo una scelta etica, ma strategica. Perché senza tifosi, il calcio perde la sua voce. E un Mondiale senza voce rischia di perdere anche la sua anima.