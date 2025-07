Udinese, il portiere Okoye squalificato per due mesi: la sentenza

CalcioWeb

Il calcio italiano è nuovamente scosso da un caso di illecito sportivo. Maduka Okoye, portiere dell’Udinese, è stato squalificato per due mesi dal Tribunale Federale Nazionale a seguito di un deferimento per presunta combine. La sentenza prevede che lo stop decorra dall’inizio della stagione 2025/2026, una decisione che rischia di influenzare la programmazione del club friulano in vista del prossimo campionato.

Chi è Maduka Okoye: il portiere al centro della vicenda

Maduka Okoye, classe 1999, è un portiere nigeriano con passaporto tedesco, arrivato all’Udinese nell’estate 2023 dopo l’esperienza al Watford e allo Sparta Rotterdam. Considerato un talento emergente tra i pali, ha conquistato la maglia da titolare nella seconda parte della stagione 2023/2024, contribuendo con interventi decisivi alla salvezza dei bianconeri. La sua carriera internazionale conta già diverse presenze con la nazionale nigeriana, con cui ha disputato anche la Coppa d’Africa.

La presunta combine e il deferimento: la ricostruzione dei fatti

Il caso che ha portato alla squalifica di Okoye nasce da un episodio avvenuto durante il match tra Lazio e Udinese nella stagione 2023/2024. Secondo la Procura Federale, il portiere si sarebbe fatto ammonire volontariamente nel corso della gara, un comportamento che avrebbe generato flussi anomali di scommesse legati proprio a una possibile sanzione disciplinare nei suoi confronti.

Le indagini hanno evidenziato movimenti sospetti sui mercati delle scommesse, in particolare sulle puntate relative a un cartellino giallo per il portiere bianconero. Questo ha portato al deferimento di Okoye con l’accusa di illecito sportivo, un’accusa sempre delicata in un contesto già segnato da casi analoghi in passato.

La sentenza del Tribunale Federale e le prospettive per l’Udinese

Il Tribunale Federale Nazionale ha ora emesso il verdetto: due mesi di squalifica per Okoye, che saranno scontati a partire dall’avvio della prossima stagione. Una decisione che rappresenta un duro colpo per l’Udinese, già impegnata a rinforzare la rosa sul mercato estivo.

Il club non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale sulla sentenza, ma potrebbe valutare un ricorso nei prossimi giorni. Intanto resta alta l’attenzione sugli sviluppi della vicenda e sulle eventuali conseguenze anche sul piano disciplinare per la società.

Un precedente che riapre il dibattito sulle scommesse nel calcio

Il caso Okoye riporta alla ribalta il tema delle scommesse e delle combine nel calcio italiano. Negli ultimi anni la FIGC e le autorità sportive hanno intensificato i controlli per contrastare episodi di illecito sportivo, ma ogni nuova vicenda solleva interrogativi sull’efficacia delle misure di prevenzione e sulla vulnerabilità dei calciatori ai rischi legati al mondo delle scommesse.

La speranza, per gli appassionati e per l’Udinese, è che la vicenda possa trovare una conclusione definitiva e che Okoye possa tornare a concentrarsi solo sul campo al termine della squalifica.