Uefa sospende Israele dalle competizioni? a breve la decisione

Il calcio, come microcosmo del mondo, non è immune agli eventi che accadono sulla scena globale. Ogni volta che un conflitto esplode, gli strascichi possono influire anche sulle competizioni sportive, creando una tensione che va oltre il rettangolo di gioco. Oggi, la Uefa si trova ad affrontare una decisione delicata che non riguarda solo il calcio, ma anche le questioni politiche e umanitarie che stanno letteralmente infiammando il Medio Oriente.

La richiesta delle Nazioni Unite e il dibattito in corso

A partire dalla prossima settimana, la Uefa potrebbe prendere una decisione storica riguardo alla sospensione di Israele dalle sue competizioni. Questa mossa arriva in seguito a una richiesta formale delle Nazioni Unite, che, attraverso una commissione d’inchiesta, ha accusato Israele di compiere un “genocidio” a Gaza.

Sebbene la Uefa non si sia ancora espressa ufficialmente, fonti vicine all’organismo sportivo hanno riferito che una vasta maggioranza dei membri del comitato esecutivo sarebbe favorevole alla squalifica. Se questa decisione dovesse essere presa, segnerebbe un precedente importante per il calcio europeo, che non ha mai affrontato un caso simile, almeno a questo livello di gravità.

Il parallelo con l’esclusione della Russia

Il caso di Israele potrebbe ricordare quello della Russia, esclusa dalle competizioni internazionali a seguito della sua invasione dell’Ucraina nel 2022. Allo stesso modo, la Uefa dovrà affrontare le critiche politiche e le ripercussioni che una sospensione del genere comporterebbe. L’analogia con la Russia è significativa, poiché evidenzia come la politica internazionale abbia un impatto diretto sullo sport.

Israele, membro della Uefa dal 1994, potrebbe dunque vedersi estromesso da competizioni come la Champions League o le qualificazioni ai Mondiali, nonostante il calcio sia tradizionalmente visto come un terreno neutrale.

Le pressioni politiche internazionali

Se la Uefa dovesse procedere con la sospensione, la Fifa potrebbe essere chiamata a seguire l’esempio. Tuttavia, la situazione è complessa. Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha legami stretti con i governi degli Stati Uniti e di altre nazioni, tra cui il Qatar, che potrebbero esercitare pressioni affinché Israele non venga escluso dalle competizioni internazionali. In particolare, l’amministrazione di Donald Trump ha dichiarato pubblicamente la sua contrarietà a una squalifica che influirebbe sulla partecipazione di Israele alla prossima Coppa del Mondo, in programma nel 2026 negli Stati Uniti, in Messico e in Canada.

La situazione diventa quindi un punto di confluenza tra politica e sport, con la Fifa che si trova in una posizione difficile, divisa tra le sue alleanze politiche e la necessità di rispondere alle richieste della comunità internazionale.

Le implicazioni per il calcio europeo

A livello di club, la situazione non è meno tesa. Israele, attraverso il Maccabi Tel Aviv, è l’unico club israeliano ancora coinvolto nelle competizioni europee. La Uefa ha già ricevuto richieste da alcune squadre di evitare di giocare contro club israeliani, e il dibattito si sta intensificando anche tra le nazionali. La Norvegia, per esempio, ha annunciato che i proventi della sua partita contro Israele, prevista per l’11 ottobre, saranno devoluti a favore degli aiuti umanitari per Gaza. Tuttavia, la partita potrebbe non svolgersi affatto, qualora la sospensione dovesse entrare in vigore prima di quella data.

Nel frattempo, altre squadre, come l’Aston Villa, si trovano ad affrontare una crescente pressione da parte dell’opinione pubblica, soprattutto in Europa, dove la questione dei diritti umani è un tema sempre più centrale nelle decisioni sportive.

La posizione delle Nazioni Unite: sport come strumento di giustizia

Il gruppo di esperti delle Nazioni Unite che ha sollecitato la Fifa e la Uefa a sospendere Israele ha sottolineato che la risposta non deve essere diretta contro i singoli atleti, ma contro il governo israeliano. “Lo sport non deve essere un mezzo per normalizzare le ingiustizie”, hanno dichiarato, facendo un chiaro riferimento al comportamento dello Stato di Israele nei confronti dei palestinesi a Gaza. Secondo gli esperti, il boicottaggio dovrebbe riguardare esclusivamente le squadre nazionali, non i singoli giocatori, che non devono essere penalizzati per le azioni del loro governo.

Un futuro incerto per Israele nel calcio internazionale

La decisione della Uefa, che scopriremo tra qualche giorno, non solo segnerà il futuro di Israele nelle competizioni europee, ma avrà anche un impatto significativo sulle dinamiche geopolitiche del calcio internazionale. La questione, già spiccatamente politica, continua a coinvolgere attori globali e mette in luce come lo sport non possa rimanere completamente estraneo agli eventi che accadono nel mondo. A ogni partita, quindi, si gioca qualcosa di più che il semplice punteggio finale: si gioca il destino di una nazione e la sua presenza, o assenza, su un palcoscenico globale.