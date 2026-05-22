Zlatan Ibrahimović investe in K-Sport: la svolta Sport-Tech che rivoluziona il calcio e i giovani talenti

Il mondo del calcio e della tecnologia sportiva assiste a una vera e propria rivoluzione. Zlatan Ibrahimović entra ufficialmente in K-Sport, l’azienda italiana leader nell’analisi delle performance sportive e nella match analysis basata sull’intelligenza artificiale. La leggenda svedese non sarà un semplice volto pubblicitario: Ibrahimović assume il ruolo di Global Ambassador e anchor investor, unendosi al progetto con l’obiettivo di accelerare l’espansione del brand in mercati chiave come Europa, Stati Uniti e Asia. Questa partnership non è solo un’operazione finanziaria, ma sposa una visione etica e d’avanguardia: democratizzare il talento sportivo grazie ai dati e all’IA, offrendo le stesse metriche dei campioni professionisti anche ai giovani e agli amatori.

Chi è K-Sport, l’eccellenza italiana della Match Analysis e dell’IA

Fondata nel 2008 dall’italiano Mirko Marcolini, K-Sport non è una semplice azienda di software, ma una vera e propria pioniera: è stata la prima al mondo a usare l’intelligenza artificiale per analizzare i match e i movimenti dei calciatori. Per capire quanto sia diventata importante questa tecnologia, basta guardare l’impatto che ha ogni giorno sul campo e fuori:

Dai campetti di provincia ai Mondiali: Oggi i sistemi di K-Sport monitorano più di 150.000 atleti e sono usati da oltre 1.800 squadre in tutto il pianeta.

Il dominio in Italia e nel mondo: In Italia, quasi nessuno fa a meno di loro. K-Sport cura i dati dell’ 80% della Serie A (lavorando con top club come Inter, Milan, Napoli, Roma e Fiorentina) e “allena” le nazionali di Italia, Argentina e Brasile .

Non solo calcio: I loro algoritmi aiutano a migliorare le prestazioni anche nel grande tennis (con campioni come Flavio Cobolli e Andrey Rublev) e nel basket, sia con la Nazionale italiana sia in EuroLeague.

Un’espansione senza freni: L’azienda sta crescendo a ritmi record. Negli ultimi due anni ha più che raddoppiato i suoi ricavi (superando i 6 milioni di dollari nel 2025) e ha persino acquistato una società in Australia per conquistare i mercati di lingua inglese. L’obiettivo per il 2030 è ambizioso: diventare un colosso globale da oltre 80 milioni di dollari.

In poche parole, K-Sport ha trasformato i numeri in vittorie, diventando l’arma segreta dei migliori atleti del mondo. E ora, con Ibrahimović, è pronta ad aprirsi a tutti.

Perché Ibrahimović ha scelto K-Sport: “Democratizzare lo sport con i dati”

Zlatan Ibrahimović ha sempre dimostrato grande selettività nei suoi investimenti extra-campo. La scelta di K-Sport nasce dal desiderio di lasciare un impatto concreto sul futuro delle nuove generazioni di atleti.

“Nel corso della mia carriera sono sempre stato molto selettivo rispetto ai progetti in cui investire il mio tempo; K-Sport è la sport-tech company che ho scelto di supportare”, ha dichiarato Zlatan Ibrahimović. “In questo progetto ho visto qualcosa di unico: un modello che utilizza i dati per democratizzare lo sport, offrendo a tutti una reale possibilità di essere notati, misurati e migliorati. In fondo, nello sport come nella vita, non conta da dove parti: conta cosa fai con le opportunità che ti vengono date”.

La riflessione che emerge dalle parole dello svedese tocca un punto nevralgico del calcio moderno: la meritocrazia. In un sistema spesso condizionato dalle possibilità economiche e geografiche di partenza, la tecnologia diventa il grande livellatore, offrendo a chiunque gli strumenti per farsi notare dai grandi club.

Nasce K-Fans: l’app wearable per lo scouting dei giovani calciatori

Il fulcro operativo dell’ingresso di Ibrahimović coincide con il lancio globale di K-Fans, una piattaforma rivoluzionaria nata per azzerare le distanze tra lo sport professionistico e il calcio di base. Attraverso l’utilizzo di una tecnologia wearable (dispositivi indossabili) e di un’app dedicata, i calciatori amatoriali e i giovani talenti possono:

Monitorare e registrare in tempo reale le proprie metriche di performance. Condividere i propri dati atletici e tecnici all’interno di un database globale. Entrare direttamente nei radar di scout e club professionistici di tutto il mondo.

Come sottolineato da Alberto Guidotti, Presidente e CEO di K-Sport, di fronte alle sfide strutturali che il calcio italiano sta affrontando oggi, investire sulla digitalizzazione e sul tracciamento dei giovani è l’unica via per non disperdere il talento nazionale.

La rivoluzione invisibile: se l’algoritmo batte il pregiudizio

Più che una semplice innovazione tecnica, l’integrazione dell’intelligenza artificiale nel calcio, specialmente giovanile, rappresenta un cambio di paradigma culturale. Storicamente, lo scouting si è basato sull’occhio dell’osservatore, sull’intuizione del momento o, purtroppo, sulla fortuna di nascere nel raggio d’azione dei grandi club. Questo sistema ha inevitabilmente creato dei “coni d’ombra“, disperdendo migliaia di talenti rimasti invisibili solo perché geograficamente o economicamente isolati. L’IA di K-Sport ribalta questa dinamica: non sostituisce l’occhio umano, ma lo dota di una lente democratica. Quando i dati oggettivi sulle performance — accelerazione, visione di gioco, resistenza — diventano accessibili a tutti tramite uno smartphone, il merito smette di essere un’opinione. Un ragazzo che corre su un campo di terra in provincia può avere le stesse “chance algoritmiche” di essere notato rispetto a chi cresce nei settori giovanili più blasonati. In un’epoca in cui il calcio fatica a rinnovarsi, l’intelligenza artificiale si trasforma così nel più potente strumento di inclusione sociale e meritocrazia sportiva mai visto prima.

Round di Fundraising 2026: come investire nella crescita di K-Sport

Per sostenere l’espansione internazionale e finanziare il roll-out massivo della divisione K-Fans, gli attuali azionisti della società — tra cui Medsport (family office del CEO), Rialto Venture Capital (con Alessandro Profumo Presidente dell’Advisory Board e Simone Brunozzi nel board) e KM (family office del fondatore) — hanno annunciato un nuovo round di fundraising per il secondo trimestre del 2026. Questo aumento di capitale non sarà riservato solo a fondi di venture capital e investitori istituzionali (HNWIs), ma aprirà le porte anche agli appassionati e ai piccoli risparmiatori attraverso una campagna di equity crowdfunding. Un’opportunità per il pubblico di partecipare attivamente al futuro della tecnologia applicata allo sport, guidata da un team d’eccellenza e dal carisma globale di Zlatan Ibrahimović.