Ardon Jashari: “Il Milan è un sogno che si realizza”

Il trasferimento di Ardon Jashari al Milan rappresenta un traguardo importante nella carriera del giovane centrocampista svizzero. Per lui, il club rossonero è sempre stato un simbolo di prestigio e tradizione. Durante la sua conferenza stampa di presentazione, Jashari ha condiviso con entusiasmo la sua emozione nell’indossare la maglia del Milan. “Le sensazioni sono incredibili, il Milan è un sogno che si realizza”, ha dichiarato con un sorriso visibile. Non solo per lui, ma anche per la sua famiglia, che ha seguito passo dopo passo la sua carriera e che oggi vede la realizzazione di un grande desiderio. Entrare a far parte di una squadra con una storia così ricca di successi, con tanti campioni che hanno fatto la storia del calcio, è un onore che Jashari non dà per scontato.

Il centrocampista ha anche ricordato l’importanza di giocare in uno stadio iconico come San Siro, che ha sempre visto da spettatore. “Da bambino guardavo e ammiravo Milan e Barcellona”, ha aggiunto. Jashari ha raccontato anche di aver sempre visto il Milan come una squadra di grandi giocatori e di aver ammirato in particolare Andrea Pirlo, che per lui è stato un idolo: “Pirlo era il mio idolo, guardavo le sue partite con ammirazione”, ha detto, sottolineando l’influenza che il centrocampista italiano ha avuto nella sua carriera e nella sua crescita calcistica.

La lunga trattativa con il Club Brugge

Il passaggio di Jashari al Milan non è stato immediato, ma è stato il risultato di un lungo processo che ha visto una trattativa complessa tra il Club Brugge e la società rossonera. Il 23enne ha rivelato che fin dai primi contatti con il direttore sportivo Paolo Maldini, la sua volontà di trasferirsi a Milano è stata chiara. “La trattativa è stata difficile, ero un giocatore importante per il Club Brugge. Ci voleva pazienza, ma avevo dato la mia parola al Milan”, ha spiegato Jashari. Nonostante le difficoltà e le richieste economiche del club belga, il centrocampista ha voluto fortemente questa opportunità, consapevole che avrebbe avuto una grande possibilità di crescita in uno dei club più importanti del mondo.

Nel corso della trattativa, Jashari ha avuto il supporto anche di altri membri del Milan, come Zlatan Ibrahimović, che ha mostrato grande affetto e supporto per il giovane centrocampista. “Ringrazio anche Ibrahimović, il suo sostegno è stato importante”, ha dichiarato Jashari, riconoscendo l’influenza positiva che il campione svedese ha avuto sul suo approccio al trasferimento. La sua esperienza al Club Brugge è stata fondamentale per prepararsi a questa nuova avventura. La passata stagione, che lo ha visto protagonista in Belgio, è stata determinante per il suo sviluppo. “Ho continuato a concentrarmi sul finire al meglio la stagione, poi il mio procuratore ha iniziato a parlarmi della possibilità del Milan”, ha spiegato.

L’impatto positivo con lo staff e i compagni

L’arrivo di Jashari al Milan è stato accolto con grande entusiasmo dallo staff tecnico e dai suoi nuovi compagni. Il giovane centrocampista ha avuto modo di conoscere meglio l’ambiente rossonero fin dai primi giorni di allenamento e si è dichiarato molto colpito dalla professionalità e dalla disponibilità di tutti. “L’impatto con lo staff e i compagni è stato molto positivo”, ha dichiarato. Jashari ha messo in evidenza come Massimiliano Allegri si sia mostrato fin da subito molto vicino ai giocatori, cercando di creare un’atmosfera di lavoro armoniosa. “Allegri mi è sembrato subito un allenatore vicino ai giocatori”, ha aggiunto, sottolineando l’importanza della fiducia e del rapporto di reciproca stima che si è instaurato con l’allenatore.

Nello spogliatoio rossonero, Jashari ha percepito un clima molto positivo e di grande coesione tra i compagni, il che lo ha ulteriormente motivato a dare il massimo. “Si percepisce una grande armonia nello spogliatoio, mi ha impressionato molto”, ha spiegato il giovane centrocampista. Il Milan si prepara a una stagione che si preannuncia intensa, e Jashari è pronto a dare il suo contributo, mettendo tutta la sua energia al servizio della squadra. “Siamo qui per vincere, il Milan lo merita”, ha affermato con determinazione.

Il ruolo in campo e la voglia di migliorare

Un tema importante trattato da Jashari è stato il suo ruolo in campo, che si adattabile sia in fase difensiva che offensiva. Il centrocampista ha giocato in passato sia come mediano (numero 6) che come trequartista (numero 10), e ha dichiarato di poter dare il suo contributo in entrambi i ruoli. “In carriera ho giocato sia come 6 che come 10, posso contribuire sia in fase difensiva che offensiva”, ha spiegato. Jashari ha messo in evidenza che la sua priorità è quella di “non prendere gol”, ma ha anche sottolineato che gli piace partecipare attivamente all’attacco, facendo assist e cercando di segnare.

“Ho ampi margini di miglioramento, sono pronto a lavorare al massimo per crescere e adattarmi al calcio italiano”, ha detto Jashari, consapevole che la Serie A rappresenta una sfida diversa rispetto al campionato belga. Il giovane centrocampista è determinato a perfezionare il suo gioco e a dare il massimo per il Milan, anche grazie all’aiuto di giocatori esperti come Luka Modric.

Il privilegio di giocare con Luka Modric e l’importanza del Derby

Un altro tema che Jashari ha trattato con entusiasmo è stato il privilegio di giocare accanto a un campione come Luka Modric. “Sarà un privilegio avere al mio fianco un giocatore come Luka”, ha dichiarato Jashari, esprimendo grande ammirazione per il centrocampista croato, che è una delle leggende del calcio mondiale. Jashari è convinto che poter giocare con Modric gli permetterà di crescere molto sia tecnicamente che mentalmente. “Me la godrò e sicuramente mi permetterà di crescere”, ha aggiunto.

Jashari ha anche parlato della grande rivalità con l’Inter, una delle sfide più sentite dai tifosi rossoneri. “So quanto sia importante il Derby per i tifosi, ma la cosa più importante è riportare il Milan in alto”, ha dichiarato, sottolineando che l’obiettivo è quello di fare grande il Milan. Riguardo all’Inter, ha spiegato che non ha mai avuto dubbi su quale fosse il suo destino, chiarendo che la sua unica volontà era quella di giocare per il Milan: “L’Inter era interessata a me, ma io volevo solo il Milan”.

La Serie A e la voglia di dimostrare il proprio valore

Infine, Jashari ha parlato delle sue aspettative per la Serie A, un campionato che considera molto diverso da quello belga. “La Serie A è un campionato molto diverso, più fisico. Sono molto felice di essere qui, in Italia, da giocatore del Milan”, ha dichiarato. Per Jashari, la sfida in Serie A è un’opportunità unica per misurarsi con alcuni dei migliori calciatori del mondo. È pronto ad affrontare la competizione con determinazione e a dare il massimo per il Milan in ogni partita. Con la sua voglia di imparare, migliorare e contribuire ai successi della squadra, il giovane centrocampista svizzero è pronto a fare la differenza e a vivere una stagione da protagonista con la maglia rossonera.